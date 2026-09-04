દિલ્હીમાં CJPનું વિરોધ પ્રદર્શન: પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીના પિતા પર મારપીટના આરોપમાં ન્યાયની માંગ
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના સમર્થકો સહિત પાર્ટીના પ્રવક્તા સૌરવ દાસ સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને તેની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું
Published : September 4, 2026 at 1:12 PM IST
નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના સમર્થકો સહિત પાર્ટીના પ્રવક્તા સૌરવ દાસ સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને તેની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તે ખુદને હિન્દુત્ત્વ ઇન્ફ્લુએન્સર ગણાવનારા સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ વિરૂદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ કરતા હતા જેના પર એક પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીના પિતા સાથે કથિત મારપીટનો આરોપ છે.
આ વિરોધ પ્રદર્શન એક ઇન્ટરવ્યૂ વાયરલ થયા બાદ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં ભારદ્વાજે દાવો કર્યો હતો કે 20 જુલાઇના રોજ જંતર મંતર પર થયેલા પ્રદર્શન દરમિયાન CJPના પ્રદર્શનકારી નિશુ આઝાદના પિતા સંજય કુમાર સાથે મારપીટ કરી હતી. CJPએ દિલ્હી પોલીસ પર ભારદ્વાજ વિરૂદ્ધ કડક કાર્યવાહી ન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને સંજય માટે ન્યાયની માંગ કરી છે.
VIDEO | Delhi: CJP spokesperson Saurav Das, co-convenor Ashutosh Ranka and others reach Parliament Street Police Station in connection with a case regarding injuries to one of their supporters during Jantar Mantar protests.#CJP #DelhiNews #JantarMantarProtest— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
(Full video… pic.twitter.com/iRWlMnl954
પ્રદર્શન દરમિયાન સંજય પર હુમલાનો આરોપ
CJPનો આરોપ છે કે સંજય NEET વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરતો હતો. આ દરમિયાન તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. સંગઠનનું કહેવું છે કેસંજયની સ્થિતિ ઘણી ગંભીર હતી અને તે મુશ્કેલીથી બચી શક્યો હતો. સંગઠનનું કહેવું છે કે આ ઘટનામાં સામે આવેલા નિવેદન અને અન્ય તથ્યોની પોલીસે તપાસ કરવી જોઇએ.
VIDEO | Delhi: CJP spokesperson Saurav Das, co-convenor Ashutosh Ranka and others proceed to Parliament Street Police Station from Patel Chowk in connection with a case regarding injuries to one of their supporters during Jantar Mantar protests. Saurav Das says, " there is a minor… pic.twitter.com/0Lw5aYnFkv— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
પોલીસને દોષિતો પર કાર્યવાહીની માંગ
CJPના સભ્યોએ સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને પોલીસ સામે પોતાની ફરિયાદ કરી હતી. સંગઠને કહ્યું કે આ મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઇે અને જો તપાસમાં કોઇની ભૂમિકા સામે આવે છે તો તેના વિરૂદ્ધ કાયદા અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
વિદ્યાર્થી અને પ્રદર્શનકારીઓ સાથે ઉભા રહીશું: CJP તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે આંદોલનની શરૂઆતથી જ સંગઠન વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રદર્શનકારીઓ સાથે ઉભો છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે કોઇ પણ વિદ્યાર્થી અથવા પ્રદર્શનકારીને એકલા છોડવામાં નહીં આવે. CJPએ દિલ્હી પોલીસને સંજય પર કથિત હુમલામાં જલદી કાર્યવાહી કરવા અને પરિવારને ન્યાય અપાવવાની માંગ કરી છે.
VIDEO | Delhi: CJP co-convenor Ashutosh Ranka says, " during our protest at jantar mantar, one of the supporter's father, sanjay ji, was assaulted and he suffered head injuries. saurav and our entire team repeatedly demanded that delhi police arrest the accused and register an… pic.twitter.com/uy9rYSQCBg— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
પોલીસ સ્ટેશન આસપાસ સુરક્ષા વધારાઇ
કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઇ રહે તે માટે પોલીસ સ્ટેશનની આસપાસ સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે અને વધારાની પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે તેમજ બેરિકેડ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ દિલ્હી પોલીસ વિરૂદ્ધ નારા લગાવ્યા હતા. જોકે, દિલ્હી પોલીસે સંજયના મગજમાં ફ્રેક્ચર હોવાનો દાવો ફગાવી દીધો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે મારામારી દરમિયાન સામાન્ય ઇજા થઇ હતી અને તેમની ફરિયાદ પર કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
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