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દિલ્હીમાં CJPનું વિરોધ પ્રદર્શન:  પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીના પિતા પર મારપીટના આરોપમાં ન્યાયની માંગ

કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના સમર્થકો સહિત પાર્ટીના પ્રવક્તા સૌરવ દાસ સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને તેની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું

CJPના નેતા પોતાના સમર્થકો સહિત સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા
CJPના નેતા પોતાના સમર્થકો સહિત સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 1:12 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના સમર્થકો સહિત પાર્ટીના પ્રવક્તા સૌરવ દાસ સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને તેની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તે ખુદને હિન્દુત્ત્વ ઇન્ફ્લુએન્સર ગણાવનારા સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ વિરૂદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ કરતા હતા જેના પર એક પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીના પિતા સાથે કથિત મારપીટનો આરોપ છે.

આ વિરોધ પ્રદર્શન એક ઇન્ટરવ્યૂ વાયરલ થયા બાદ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં ભારદ્વાજે દાવો કર્યો હતો કે 20 જુલાઇના રોજ જંતર મંતર પર થયેલા પ્રદર્શન દરમિયાન CJPના પ્રદર્શનકારી નિશુ આઝાદના પિતા સંજય કુમાર સાથે મારપીટ કરી હતી. CJPએ દિલ્હી પોલીસ પર ભારદ્વાજ વિરૂદ્ધ કડક કાર્યવાહી ન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને સંજય માટે ન્યાયની માંગ કરી છે.

પ્રદર્શન દરમિયાન સંજય પર હુમલાનો આરોપ

CJPનો આરોપ છે કે સંજય NEET વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરતો હતો. આ દરમિયાન તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. સંગઠનનું કહેવું છે કેસંજયની સ્થિતિ ઘણી ગંભીર હતી અને તે મુશ્કેલીથી બચી શક્યો હતો. સંગઠનનું કહેવું છે કે આ ઘટનામાં સામે આવેલા નિવેદન અને અન્ય તથ્યોની પોલીસે તપાસ કરવી જોઇએ.

પોલીસને દોષિતો પર કાર્યવાહીની માંગ

CJPના સભ્યોએ સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને પોલીસ સામે પોતાની ફરિયાદ કરી હતી. સંગઠને કહ્યું કે આ મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઇે અને જો તપાસમાં કોઇની ભૂમિકા સામે આવે છે તો તેના વિરૂદ્ધ કાયદા અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

વિદ્યાર્થી અને પ્રદર્શનકારીઓ સાથે ઉભા રહીશું: CJP તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે આંદોલનની શરૂઆતથી જ સંગઠન વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રદર્શનકારીઓ સાથે ઉભો છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે કોઇ પણ વિદ્યાર્થી અથવા પ્રદર્શનકારીને એકલા છોડવામાં નહીં આવે. CJPએ દિલ્હી પોલીસને સંજય પર કથિત હુમલામાં જલદી કાર્યવાહી કરવા અને પરિવારને ન્યાય અપાવવાની માંગ કરી છે.

પોલીસ સ્ટેશન આસપાસ સુરક્ષા વધારાઇ

કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઇ રહે તે માટે પોલીસ સ્ટેશનની આસપાસ સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે અને વધારાની પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે તેમજ બેરિકેડ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ દિલ્હી પોલીસ વિરૂદ્ધ નારા લગાવ્યા હતા. જોકે, દિલ્હી પોલીસે સંજયના મગજમાં ફ્રેક્ચર હોવાનો દાવો ફગાવી દીધો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે મારામારી દરમિયાન સામાન્ય ઇજા થઇ હતી અને તેમની ફરિયાદ પર કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

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