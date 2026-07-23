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જંતર-મંતર પર શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગને લઈને હિંસક અથડામણ, ACP સહિત અનેક જવાન અને વિદ્યાર્થીઓ ઈજાગ્રસ્ત

શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગણી સાથે જંતર-મંતર ખાતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા કરવામાં આવેલું વિરોધ પ્રદર્શન બુધવારે ફરી આક્રમક બન્યું.

જંતર-મંતર પર હોબાળો
જંતર-મંતર પર હોબાળો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 7:38 AM IST

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નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાની જંતર મંતર અને તેની આસપાસના વિસ્તારો બુધવારે યુદ્ધના મેદાનમાં ફેરવાઈ ગયા. કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) અને વિદ્યાર્થી સંગઠનો દ્વારા કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે આયોજિત પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે સમયાંતરે હિંસક અથડામણો થઈ. હિંસામાં દિલ્હી પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સહિત બંને પક્ષના અનેક લોકો ઘાયલ થયા.

પથ્થરમારામાં ACP જય પ્રકાશ ઘાયલ
હિંસા બપોરે શરૂ થઈ. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સાંજે 4:30 વાગ્યાની આસપાસ, જંતર મંતર પર તૈનાત ACP જય પ્રકાશ (પંજાબી બાગ) ને પ્રદર્શનકારીઓ દ્વારા ફેંકવામાં આવેલા પથ્થરથી માથામાં ઈજા થઈ હતી. હુમલામાં ACP જય પ્રકાશને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી અને તેમને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. વધતા તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને, વહીવટીતંત્રે સાંજે 7:00 વાગ્યાની આસપાસ જંતર મંતર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવાઓ સ્થગિત કરી દીધી હતી. તેમ છતાં, પરિસ્થિતિ શાંત થઈ ન હતી.

બુધવારે રાત્રે 8:15 વાગ્યાની આસપાસ, પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ દળ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ, જે ઝડપથી હિંસક અથડામણમાં પરિણમી. ઉશ્કેરાયેલા પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસ પર પથ્થરમારો શરૂ કર્યો; જવાબમાં, દિલ્હી પોલીસ અને રેપિડ એક્શન ફોર્સ (RAF) એ લાઠીચાર્જ કર્યો અને ટીયર ગેસના શેલ છોડ્યા. રાત્રે 8:30 વાગ્યે RAF દ્વારા વારંવાર ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા પછી પણ, પ્રદર્શનકારીઓએ પીછેહઠ કરવાનો ઇનકાર કર્યો. આક્રમક વલણ અપનાવતા, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ પોલીસ કર્મચારીઓ પાસેથી લાકડીઓ છીનવી લીધી, જેના કારણે પોલીસ અને RAF દળોને થોડા સમય માટે પીછેહઠ કરવાની ફરજ પડી.

જંતર-મંતર પર હોબાળો
જંતર-મંતર પર હોબાળો (ETV Bharat)

ટોલ્સટોય માર્ગ પર અશાંતિ: ACP વિવેક ભગત પર હુમલો
જંતર-મંતર પર શરૂ થયેલી અશાંતિ ટોલ્સટોય માર્ગ અને જનપથ ક્રોસિંગ સુધી ફેલાઈ ગઈ. પ્રદર્શનકારીઓએ ટોલ્સટોય માર્ગ પર ખૂબ ઉગ્ર જોવા મળ્યા. ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ કનોટ પ્લેસના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ (ACP) વિવેક ભગત (IPS) પર હુમલો કર્યો. મારપીટ દરમિયાન ACP વિવેક ભગતને ગંભીર ઈજાઓ થઈ અને તેમને RML હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. વિસ્તારમાં તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, મોટી સંખ્યામાં વધારાની પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

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પ્રતિબંધિત સંગઠન SFJ એ CJP ના વિરોધ પ્રદર્શનને સમર્થન આપવા માટે $1 મિલિયનની જાહેરાત કરી

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