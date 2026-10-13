દિલ્હી: જંતર-મંતર પર CJPનું પ્રદર્શન, સૌરવ અને આશુતોષ રાંકાની અટકાયત
આ દરમિયાન ધક્કા-મુક્કી અને અફરા તફરી જોવા મળી હતી. પ્રદર્શનકારી તિરંગા લઇને નારેબાજી કરતા જોવા મળ્યા હતા.
Published : October 13, 2026 at 10:48 AM IST
નવી દિલ્હી: જંતર-મંતર પર મંગળવાર સવારે તે સમયે હંગામાની સ્થિતિ ઉભી થઇ હતી જ્યારે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના આશુતોષ રાંકા, સૌરવ દાસ અને અજિંક્ય શિંદે સહિતના સંગઠનના કેટલાક કાર્યકર્તા ગેટ અને બેરિકેડિંગ તોડીને જંતર-મંતર પ્રદર્શન સ્થળની અંદર પહોંચી ગયા હતા. તે બાદ દિલ્હી પોલીસે તેમની અટકાયત કરી છે. ઘટના દરમિયાન ધક્કા-મુક્કી અને અફરા તફરી જોવા મળી હતી. પ્રદર્શનકારી તિરંગા લઇને નારેબાજી કરતા જોવા મળ્યા હતા.
બેરિકેડિંગ પાર કરીને પ્રદર્શનસ્થળ પર પહોંચ્યા કાર્યકર્તા
CJP તરફથી X પર શેર કરવામાં આવેલા વીડિયોમાં કાર્યકર્તા લોખંડના ગેટ પર ચઢતા અને બેરિકેડિંગ પાર કરતા જોવા મળે છે. કેટલાક પ્રદર્શનકારી હાથમાં તિરંગો લઇને આગળ વધતા જોવા મળે છે. ઘટનાસ્થળે હાજર પોલીસકર્મીઓએ તેમણે રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ધક્કામુક્કી પણ થઇ હતી.
सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, अपने साथियों के साथ पहुंचे थे जंतर-मंतर #jantermanter #SouravDas #cjp #protest https://t.co/aEHjf04bOH— ETVBharat Delhi (@ETVBharatDelhi) October 13, 2026
CJPનો જંતર મંતર પર પહોંચવાનો દાવો
CJPએ સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કર્યો કે કાર્યકર્તા જંતર-મંતરના ભારે બેરિકેડિંગ પાર કરી પ્રદર્શન સ્થળની અંદર પહોંચી ગયા છે. સંગઠને આ પ્રદર્શન સ્થળ પર પહોંચતા લખ્યુ, 'Fortress Jantar Mantar has been reclaimed' એટલે કે જંતર-મંતર પર ફરી પહોંચ બનાવી લીધી છે.
CJPએ એમ પણ કહ્યું કે તેમના કાર્યકર્તાઓએ તિરંગો લહેરાવ્યો છે. CJPના સંસ્થાપક અભિજીત દિપકેએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરતા દાવો કર્યો કે કાર્યકર્તા સવારે સવારે જંતર-મંતર પર પહોંચ્યા હતા તે બાદ દિલ્હી પોલીસે તેમની અટકાયત કરી છે. દિપકે અનુસાર, આશુષોત રાંકા, સૌરવ દાસ, અજિંક્ય શિંદે અને અન્ય સભ્યોની અટકાયત કરવામાં આવી છે, તેમણે પોસ્ટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ટેગ કરતા લખ્યુ કે વિરોધના અવાજને બંધ ના કરી શકાય.
CJPના નેતાઓ પર કાર્યવાહી
CJPના નેતાઓ સામેની આ કાર્યવાહી એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે સરકારે જંતર-મંતરનો વિરોધ પ્રદર્શન માટેના નિર્ધારિત સ્થળ તરીકેનો દરજ્જો રદ કર્યો છે અને શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનો માટે રામલીલા મેદાન, બુરારી મેદાન અને CBD મેદાનને નવા સ્થળ તરીકે જાહેર કર્યા છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે દિલ્હીમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ જોવા મળે છે કારણ કે SIR પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગને લઇને રાજકીય વિરોધ નવા તબક્કામાં પ્રવેશ્યો છે.
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