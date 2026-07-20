કોઈ અમને સંસદમાં જતા રોકી શકશે નહીં: અભિજીત દિપકે
અભિજીત દિપકે એ કહ્યું કે, ભારતના ઈતિહાસની સૌથી મોટી કૂચ બનવા જઈ રહી છે, અને અમને કોઈ રોકી શકશે નહીં.
Published : July 20, 2026 at 8:42 AM IST
દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસે શનિવારે સવારે જંતર મંતર પર ભૂખ હડતાળ પર બેસેલા સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકને હટાવાયા બાદ તેમના સમર્થકો અને સીજેપીના કાર્યકર્તાઓમાં જબરદસ્ત આક્રોશ ફેલાયો છે.પોલીસનું કહેવું છે કે તેમણે સોનમની બગડતી તબિયતને ધ્યાનમાં રાખીને અને હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન કરીને કાર્યવાહી કરી.
દરમિયાન, કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દિપકકે કહ્યું કે દિલ્હી પોલીસનું વર્તન અત્યંત અપમાનજનક હતું. તેમના સમર્થકોનો દાવો છે કે દિલ્હી પોલીસ સોનમને લાશની જેમ લઈ ગઈ.
#WATCH दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा, "भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है। पिछले 10-12 सालों से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। जंतर-मंतर पर एक महीने तक बैठकर आप लोगों ने लोकतंत्र को फिर से ज़िंदा किया… pic.twitter.com/h46f0HI9iD— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2026
અભિજીત દિપકેનું સંસદ કૂચનું આહવાન
ત્યારે આજે સીજેપી તરફથી સંસદ કૂચનું આહવાન કરવામાં આવ્યું છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અધ્યક્ષ અભિજીત દિપકે કહ્યું, "આ ભારતના ઈતિહાસની સૌથી મોટી કૂચ બનવા જઈ રહી છે. છેલ્લા 10 12 વર્ષથી આ દેશમાં લોકશાહીનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. એક મહિના સુધી જંતર મંતર પર બેસીને, તમે લોકોએ લોકશાહીને પુનર્જીવિત કરી છે. દેશભરમાંથી લોકો આવી રહ્યા છે. જ્યારે હું અમેરિકામાં હતો, ત્યારે લોકો મને કહેતા હતા કે, કોઈ પણ રસ્તાઓ પર બહાર નહીં આવે અને આ ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર એક ટ્રેન્ડ બની રહેશે. આજે જંતર મંતર તરફ જતા ચારેય રસ્તાઓ જુઓ; તે સંપૂર્ણપણે ભરાયેલા છે... કોઈ અમને સંસદમાં જતા રોકી શકશે નહીં."