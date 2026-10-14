CJPના સ્થાપક અભિજીત દીપકેનું વધુ એક આહ્વાન, 16 ઓક્ટોબરે 'લહેરા દો તિરંગા' વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત
અભિજીત દીપકેએ જણાવ્યું કે, CJP લોકશાહી અધિકારો અને શાંતિપૂર્ણ વિરોધની સ્વતંત્રતા માટે અવાજ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખશે.
Published : October 14, 2026 at 9:48 PM IST
નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકેએ 16 ઓક્ટોબરે દિલ્હીમાં કનોટ પ્લેસથી સેન્ટ્રલ પાર્ક સુધી 'લહેરા દો તિરંગા' વિરોધ પ્રદર્શન યોજવાનું આહ્વાન કર્યું છે. આ વિરોધ પ્રદર્શન દ્વારા કોકરોચ જનતા પાર્ટી તેના વરિષ્ઠ નેતાઓ સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકાની અટકાયત અને ત્યારબાદ તેમને પાંચ દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવાના નિર્ણય સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહી છે.
CJPના પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકેએ સમર્થકોને ત્રિરંગો લઈને વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાવા અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવવો એ દેશભક્તિની અભિવ્યક્તિ છે અને તેને ગુનો ન ગણવો જોઈએ. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, વહીવટીતંત્ર જાહેર વિરોધ પ્રદર્શનોને દબાવી રહ્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, કોકરોચ જનતા પાર્ટી લોકશાહી અધિકારો અને શાંતિપૂર્ણ વિરોધની સ્વતંત્રતા માટે અવાજ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખશે.
Lehra do Tiranga 🇮🇳 16 Oct | Central Park, CP | 5 PM https://t.co/eFO1RfUBos— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026
દેશભરમાં તિરંગા માર્ચનું આહ્વાન
આ દરમિયાન જે સમર્થકો દિલ્હી પહોંચી શકતા નથી તેમના માટે કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ દેશભરમાં 'તિરંગા માર્ચ' યોજવાનું આહ્વાન કર્યું છે. પાર્ટીના આહ્વાન મુજબ, 16 ઓક્ટોબર શુક્રવારના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે વિવિધ શહેરોમાં આ માર્ચ યોજવાની યોજના છે. પાર્ટીના નેતૃત્વએ આ તિરંગા માર્ચમાં સહભાગી થનારા લોકોને શિસ્ત જાળવવા અને કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજવા અનુરોધ કર્યો છે.
પાર્ટીના સ્થાપક આશુતોષ રાંકા વતી જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે,"અમારી લડાઈ બંધારણીય જવાબદારી અને લોકશાહી પ્રક્રિયાઓમાં પારદર્શિતા માટે છે. વિરોધ પ્રદર્શનના સ્થળો પર પ્રતિબંધ મૂકવો અને શાંતિપૂર્ણ વિરોધ કરનારાઓની ધરપકડ કરવાથી આંદોલન નબળું નહીં પડે." કોકરોચ જનતા પાર્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિવેદન આશુતોષ દ્વારા તિહાર જેલમાં ખસેડવામાં આવે તે પહેલાં જારી કરવામાં આવ્યું હતું.
કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, જંતર-મંતર પર અચાનક કરવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શન બાદ દિલ્હી પોલીસે સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકાની અટકાયત કરી હતી. આ બંને નેતાઓ પર સુરક્ષા બેરિકેડ્સ તોડવાનો, અનધિકૃત પ્રવેશ કરવાનો અને પોલીસ કર્મચારીઓને તેમની ફરજ બજાવવામાં અવરોધ ઊભો કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. એવું જાણવા મળ્યું હતું કે, દેખાવ પહેલાં આ સ્થળને વિરોધ પ્રદર્શન માટેના અધિકૃત સ્થળ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું ન હતું.
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