સીમાંકન વિરોધમાં ઉતરી કૉકરોચ જનતા પાર્ટી, સૌરવ દાસે કહ્યું - ભાજપને ફાયદો કરાવવાની તૈયારી થઈ રહી છે
CJPના સહ-સંયોજકે આરોપ લગાવ્યો કે, સીમાંકન દ્વારા ભાજપને ચૂંટણીમાં ફાયદો પહોંચાડવાના પ્રયત્નો થઈ શકે છે
Published : November 29, 2026 at 4:26 PM IST
નવી દિલ્હી: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) એ 30 નવેમ્બરે રજૂ થનારા સીમાંકન બિલનો વિરોધ કર્યો છે. એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન, પક્ષના લીગલ સેલના સહ-સંયોજક સૌરવ દાસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે કેન્દ્ર સરકાર સીમાંકન પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ચૂંટણીમાં લાભ અપાવવા માટે કરી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સીમાંકનની આડમાં સરકાર મતવિસ્તારોની સીમાઓમાં એવા ફેરફાર કરી શકે છે જે ભાજપની તરફેણમાં હોય, જેનાથી પક્ષને વધુ બેઠકો મેળવવામાં મદદ મળી શકે. આ પ્રક્રિયાને 'ગેરીમેન્ડરિંગ' (રાજકીય લાભ માટે ચૂંટણી ક્ષેત્રોની સીમાઓમાં હેરાફેરી) ગણાવતા દાસે દલીલ કરી હતી કે, આનાથી ચૂંટણીમાં તમામ રાજકીય પક્ષો માટે સમાન તક પૂરી પાડવાના સિદ્ધાંતને નુકસાન થઈ શકે છે.
સીમાંકન દ્વારા બેઠકોની ફાળવણી અંગે ચિંતાઓ
સૌરવ દાસે ધ્યાન દોર્યું કે સીમાંકન પ્રક્રિયા દરમિયાન મતવિસ્તારોની સીમાઓ નક્કી કરવાની સત્તા પંચ (કમિશન) પાસે હશે. પરિણામે, એવું જોખમ રહેલું છે કે કોઈ ચોક્કસ રાજકીય પક્ષને ફાયદો થાય તે રીતે બેઠકોની ફાળવણીમાં હેરાફેરી કરવામાં આવી શકે છે. આસામ અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં થયેલી સીમાંકન પ્રક્રિયાઓનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે દાવો કર્યો કે, તે કિસ્સાઓમાં પણ બેઠકોની વહેંચણી દ્વારા રાજકીય લાભ મેળવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે નોંધ્યું કે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં, કાશ્મીર પ્રદેશમાં 56 ટકા વસ્તી હોવા છતાં તેને 54 ટકા બેઠકો ફાળવવામાં આવી હતી, જ્યારે જમ્મુ પ્રદેશમાં 44 ટકા વસ્તી હોવા છતાં તેને 48 ટકા બેઠકો આપવામાં આવી હતી.
ચૂંટણી પંચ અને મતદાર યાદીઓ અંગે ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નો
સૌરવ દાસે ચૂંટણી પંચની ભૂમિકા પર પણ સવાલો ઉઠાવ્યા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે ભાજપ પાસે બૂથ સ્તર સુધીની મતદારોની માહિતી ઉપલબ્ધ છે. 'હર ઘર તિરંગા' અભિયાનનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે સૂચવ્યું કે આ પહેલ દ્વારા પણ વ્યક્તિગત ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે 'SIR' પ્રક્રિયા દ્વારા મતદાર યાદીમાંથી નામો હટાવવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે દલીલ કરી કે SIR પ્રક્રિયા, સીમાંકન કવાયત અને વન નેશન, વન ઇલેક્શન પ્રસ્તાવને એકબીજા સાથે જોડીને જોવાની જરૂર છે, કારણ કે તે દેશની ચૂંટણી પ્રણાલી પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે.
સંસદમાં યુવાનોનું પ્રતિનિધિત્વ વધારવાની માંગ
સૌરવ દાસે ધ્યાન દોર્યું કે દેશની લગભગ 60 ટકા વસ્તી 35 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની છે, જ્યારે આ વય જૂથના સંસદ સભ્યોનું પ્રમાણ માત્ર પાંચ ટકા જેટલું જ છે. તેમણે રોજગાર, શિક્ષણ, પરીક્ષાના પેપર લીક થવા અને ટેકનોલોજી જેવા મુદ્દાઓ પર ગંભીર ચર્ચા-વિચારણા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંસદમાં યુવાનોની વધુ ભાગીદારી હોવી જોઈએ તેવો ભાર મૂક્યો. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે, દેશમાં યુવા વસ્તીની મોટી સંખ્યા હોવા છતાં, સંસદમાં તેમની ચિંતાઓને પૂરતું ધ્યાન કે સ્થાન કેમ આપવામાં આવતું નથી?
રોજગારી અને શિક્ષણના મુદ્દાઓ પર સરકાર ભીંસમાં
બેરોજગારીનો મુદ્દો ઉઠાવતા સૌરવ દાસે ધ્યાન દોર્યું કે, 2014માં યુવાનોને કરોડો નોકરીઓ આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આજે પણ યુવાનો રોજગારી મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. તેમણે શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારાની જરૂરિયાત, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્રો લીક થવા અને NEET પરીક્ષાને લગતા મુદ્દાઓ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે સંસદમાં યુવાનોના ભવિષ્ય, શિક્ષણ અને રોજગારી અંગે ચર્ચા થવી જોઈએ. વધુમાં, તેમણે માંગ કરી કે પ્રદૂષણની વધતી સમસ્યા અને પર્યાવરણને લગતી અન્ય ચિંતાઓ પર પણ સંસદમાં ધ્યાન આપવામાં આવે.
પક્ષ મહિલા અનામતનું સમર્થન કરે છે, પરંતુ તેને સીમાંકન (ડીલિમિટેશન) સાથે જોડવા સામે વાંધો છે
સૌરવ દાસે જણાવ્યું કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' મહિલા અનામતનું સમર્થન કરે છે, પરંતુ મહિલા અનામત બિલને સીમાંકનની પ્રક્રિયા સાથે જોડવાના સરકારના નિર્ણય પર સવાલો ઉઠાવે છે. તેમણે નોંધ્યું કે હાલમાં લોકસભામાં 543 બેઠકો છે; જો સરકાર ખરેખર મહિલાઓને પ્રતિનિધિત્વ આપવા માંગતી હોય, તો તે વર્તમાન માળખામાં જ અનામત લાગુ કરવા માટે પગલાં કેમ નથી લેતી? તેમણે એવી માંગ પણ કરી કે મહિલાઓને 33 ટકાને બદલે 50 ટકા અનામત આપવામાં આવે.
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