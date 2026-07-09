CJPનું આંદોલન: જંતર-મંતર પર ધરણાનો 20મો દિવસ; સોનમ વાંગચુકે સંસદ તરફ કૂચનું આહ્વાન કર્યું
રાજધાની દિલ્હીમાં જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (સીજેપી) દ્વારા ધરણા વિરોધ ગુરુવારે 20મા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યો, સતત વરસાદ વચ્ચે પણ.
Published : July 9, 2026 at 3:52 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીમાં અવિરત વરસાદ છતાં, ગુરુવારે જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન 20મા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યું. ભારે વરસાદ છતાં, વિરોધીઓ તાડપત્રી અને રેઈનકોટનો ઉપયોગ કરીને વિરોધ સ્થળ પર રહ્યા અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરતા રહ્યા જેથી તેમની માંગણીઓ પર દબાણ લાવી શકાય. સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકના આંદોલનના સમર્થનમાં અનિશ્ચિત સમયના ઉપવાસ 12મા દિવસમાં પ્રવેશ્યા. દરમિયાન, ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા વિદ્યાર્થી હરિકેશની તબિયત બગડતા તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. વિરોધીઓ કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓ પર નક્કર કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે.
દિલ્હી પોલીસે તાડપત્રીઓને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સુધી લઈ જવાથી રોકી
છેલ્લા 12 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓને સતત વરસાદથી બચાવવા માટે વિરોધ સ્થળ પર તાડપત્રી લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા પ્રદર્શનકારીઓએ દિલ્હી પોલીસ પર તેમને અવરોધવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે આખી રાત વરસાદ પડ્યો હતો, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને બચાવવા માટે તેમને તાડપત્રી અંદર લાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. વિરોધીઓના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓને વરસાદથી બચાવવા માટે વિરોધ સ્થળની અંદર તાડપત્રી લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
Delhi Police is not allowing us to bring in tarpaulins.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 9, 2026
It rained all night, and we need them to protect the students who have been on a hunger strike for the past 12 days from the rain.
For the last three days, we have been struggling to get the tarpaulins inside the protest… pic.twitter.com/GrBryJiQxz
વરસાદ છતાં પ્રદર્શનકારીઓ અડગ
દિલ્હી-એનસીઆરમાં સતત વરસાદને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને ટ્રાફિક ખોરવાઈ ગયો છે, પરંતુ તેનાથી જંતર-મંતર પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન પર કોઈ અસર થઈ નથી. સવારથી જ પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે વિરોધ સ્થળ પર હાજર રહ્યા છે. ઘણા લોકો તાડપત્રી નીચે બેઠા છે. પ્રદર્શનકારીઓનું કહેવું છે કે હવામાન ગમે તે હોય, સરકાર તેમની માંગણીઓ પર ગંભીરતાથી વિચાર ન કરે ત્યાં સુધી સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે.
ઉપવાસ તોડવાથી સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે
ઉપવાસ દરમિયાન, સોનમ વાંગચુકે દેશભરમાંથી મળેલા સમર્થનનો ઉલ્લેખ કર્યો અને ઉપવાસ સમાપ્ત કરવાની અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે ઘણા લોકો તેમને હવે ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા અને તેમના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવા માટે સંદેશા મોકલી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ સંપૂર્ણપણે મજબૂત અનુભવે છે અને હાલમાં સ્થિર છે. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું કે આજે ઉપવાસ સમાપ્ત કરવાથી પણ આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મળશે નહીં, અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને અટકાવી શકાશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે આ આંદોલન ફક્ત એક વ્યક્તિ વિશે નથી પરંતુ લાખો વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષણ પ્રણાલી અને દેશની ભાવિ પેઢીઓના ભવિષ્ય વિશે છે. વિદ્યાર્થીઓની સાથે પર્યાવરણનો મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો: સોનમ વાંગચુકે શિક્ષણ પ્રણાલીની સાથે પર્યાવરણ સંરક્ષણનો મુદ્દો પણ મુખ્ય રીતે ઉઠાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે જો દેશની નીતિઓ અંગે ગંભીર નિર્ણયો સમયસર લેવામાં નહીં આવે તો લદ્દાખના પર્વતો, હિમાલય અને ભારતના નદીઓને બચાવવા મુશ્કેલ બનશે. તેમણે કહ્યું કે શિક્ષણ અને પર્યાવરણ બંને એવા વિષયો છે જેનો સીધો સંબંધ દેશના ભવિષ્ય સાથે છે અને તેમને રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય હિતના દ્રષ્ટિકોણથી જોવું જોઈએ.
PEACEFUL MARCH TO THE PARLIAMENT, 20th JULY— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 8, 2026
Thanks for all your messages to break my Hunger Strike, but that wouldn't help the 20 students who committed suicide nor will that help protect the mountains of Ladakh or the rivers of India. If you really want to help then do a little… pic.twitter.com/XvQ1CRIlTW
20 જુલાઈએ સંસદ સુધી શાંતિપૂર્ણ કૂચ માટે અપીલ
સોનમ વાંગચુકે તેમના સમર્થકોને 20 જુલાઈએ દિલ્હી પહોંચવાનું આહ્વાન કર્યું. તેમણે જણાવ્યું કે સંસદનું ચોમાસુ સત્ર તે દિવસે શરૂ થશે, અને જંતર-મંતરથી સંસદ સુધી શાંતિપૂર્ણ કૂચ કરવાની યોજના ચાલી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે સંસદ એ સ્થાન છે જ્યાં દેશ માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવે છે, અને જો નાગરિકો શાંતિપૂર્ણ રીતે તેમના પ્રતિનિધિઓને તેમના વિચારો પહોંચાડે છે, તો આ મુદ્દા પર વ્યાપક ચર્ચા શક્ય બનશે. તેમણે લોકોને કહ્યું કે ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર સંદેશા મોકલવાથી પરિવર્તન આવશે નહીં. જો લોકો ખરેખર આ ચળવળ અને દેશના ભવિષ્યની કાળજી રાખે છે, તો તેમણે દિલ્હી આવીને લોકશાહી રીતે ભાગ લેવો જોઈએ. તેમણે સમર્થકોને કૂચમાં જોડાવા અપીલ કરતા કહ્યું કે મોટી જનભાગીદારી સરકાર અને સંસદ સુધી જનતાનો અવાજ મજબૂત રીતે પહોંચાડશે.
જો તમને મારા વિશે ચિંતા હોય, તો આગળ આવો અને આ કાર્યમાં જોડાઓ
વાંગચુકે જણાવ્યું હતું કે, તબીબી દ્રષ્ટિકોણથી, આગામી થોડા દિવસોમાં તેમના સ્વાસ્થ્ય પર કોઈ ગંભીર અસર થવાની શક્યતા નથી, જોકે ત્યારબાદ તેમની સ્થિતિ બગડી શકે છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે જો લોકો ખરેખર ઇચ્છે છે કે તેઓ સ્વસ્થ રહે અને આંદોલન સફળ થાય, તો તેમણે ફક્ત સંદેશા મોકલવાને બદલે લોકશાહી માધ્યમો દ્વારા આ અભિયાનનો ભાગ બનવું જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે શિક્ષણ અને પર્યાવરણ જેવા મુદ્દાઓનો કાયમી ઉકેલ ફક્ત સામૂહિક પ્રયાસો દ્વારા જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ધરણામાં ભાગ લેનારા પ્રદર્શનકારીઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી શિક્ષણ પ્રણાલીની અંદરના મુદ્દાઓ અંગે નક્કર પગલાં લેવામાં ન આવે અને સરકાર કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ પર નિર્ણય ન લે ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ આંદોલન કોઈ એક સંગઠન પૂરતું મર્યાદિત નથી પરંતુ દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને જાગૃત નાગરિકોનો અવાજ બની ગયું છે.