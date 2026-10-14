CJP નેતા સૌરવ દાસ અને રાંકાને 5 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલાયા, દિપકેએ કહ્યું- આ તેમની ભૂલ? જંતર-મંતર પર તિરંગો લહેરાવ્યો
જંતર મંતર પર કથિત ગેરકાયદેસર પ્રવેશ મામલે દિલ્હી પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે.
Published : October 14, 2026 at 10:18 AM IST
નવી દિલ્હી: CJPના નેતા સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકાને 5 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે જંતર મંતર પર પ્રદર્શન સાથે જોડાયેલા કેસમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના ત્રણ સભ્ય સૌરવ દાસ, આશુતોષ રાંકા અને અજિંક્ય શિંદેને સવારે મેજિસ્ટ્રેટ સામે હાજર કરવામાં આવ્યા હતા, તે બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
CJPના સૌરવ દાસ, આશુતોષ રાંકા અને અજિંક્ય શિંદે તરફથી હાજર રહેલા વકીલ અભિષ્ટ હેલાએ કહ્યું, "પોલીસના આ અંદાજાના આધાર પર તે કોઇ ગુનો કરી શકે છે, તેમણે 5 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે...પોલીસે કોર્ટમાં ખોટુ કહ્યું કે તેમણે લોકોને ત્યાં આવવા માટે જણાવ્યું હતું. તેમણે આવું કોઇ આહવાન કર્યું નહતું. તેમણે બોન્ડનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. કનોટ પ્લેસની ફરિયાદનો અહીં ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો અને તેમણે 5 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.."
#WATCH दिल्ली: CJP के सौरव दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे की ओर से पेश वकील अभिष्ट हेला ने कहा, "पुलिस के इस अंदाज़े के आधार पर कि वे कोई अपराध कर सकते हैं, उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है... पुलिस ने कोर्ट में झूठ बोला कि उन्होंने लोगों को वहां आने के लिए कहा था। उन्होंने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया था। उन्होंने बॉन्ड का उल्लंघन नहीं किया है... कनॉट प्लेस वाली अलग शिकायत का यहां गलत इस्तेमाल किया गया है, और उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2026
અભિજીત દિપકેએ મોદી સરકાર પર સાધ્યુ નિશાન
દિપકેએ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "આશુ અને સૌરભને 5 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમની ભૂલ? જંતર મંતર પર તિરંગો લહેરાવવો. હિમ્મત બતાવો, @Narendramodi જો તમે અસહમતિને કચડવા પર લાગેલા છો, તો આ કાયર હથકંડા પાછળ સંતાવાની જગ્યાએ સત્તાવાર રીતે ઇમરજન્સી જાહેર કરીને સાહસ બતાવો."
Ashu and Saurav have been sent to 5 days judicial custody. Their fault? Unfurling tricolour at Jantar Mantar. Show some guts, @narendramodi. If you’re so determined to crush dissent, have the courage to officially declare an Emergency instead of hiding behind these cowardly tactics.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે CJPના લીગલ હેડ રત્ના સિંહે બુધવાર સવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરતા આજે મેજિસ્ટ્રેટ સામે હાજર થવાની જાણકારી આપી હતી.
તેમણે જણાવ્યું કે ત્રણેયને મંદિર માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં સબ ડિવિઝનલ એક્ઝીક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ (SEM) સામે હાજર કરવામાં આવ્યા છે. સંગઠને આશંકા વ્યક્ત કરી છે મેજિસ્ટ્રેટ સામે હાજર થયા બાદ ત્રણેયને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં તિહાડ જેલ મોકલવામાં આવી શકે છે. આ કેસ જંતર મંતર પર પ્રદર્શન દરમિયાન કથિત રીતે ગેરકાયદેસર પ્રવેશ સાથે જોડાયેલો છે. CJP તરફથી શેર કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, દિલ્હી પોલીસે સૌરવ દાસ, આશુતોષ રંકા, અજિંક્ય શિંદે અને અન્ય લોકો વિરૂદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે.
#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026
જંતર મંતર પર પ્રવેશ કરતા કેસ નોંધાયો હતો
CJP અનુસાર, દિલ્હી પોલીસે પ્રદર્શન સંબંધિત ઘટનાક્રમ મામલે કેસ નોંધ્યો છે. આરોપ છે કે સભ્યોએ જંતર મંતર પર ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશ કર્યો છે. સંગઠન તરફથી આપવામાં આવેલા માહિતી અનુસાર દબાણ, બોન્ડની શરતોનું ઉલ્લંઘન અને જાહેર સેવકની ફરજ બજાવવામાં અવરોધ ઊભો કરવા જેવા આરોપોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, આ આરોપો અંગે પોલીસનું વલણ અને કેસની કાનૂની સ્થિતિ હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
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