'બંને Gen Z નથી...' દિલ્હી હાઈકોર્ટની ટિપ્પણી બાદ CJPએ કસ્ટડી વિરુદ્ધ કરેલી અરજી પાછી ખેંચી
દિલ્હી હાઈકોર્ટે CJPના નેતાઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરી. કોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યા બાદ આ અરજી પાછી ખેંચી લેવાઈ
Published : October 21, 2026 at 4:13 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે બુધવારે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) સાથે સંકળાયેલા કાર્યકરો સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરી. આ બંનેએ સ્પેશિયલ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ (SEM) કોર્ટના એ આદેશને પડકાર્યો હતો, જેના દ્વારા તેમને 21 ઓક્ટોબર સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. સુનાવણી દરમિયાન, જસ્ટિસ સુબ્રમોનિયમ પ્રસાદે તેમની ઉંમર પૂછી; એકે જણાવ્યું કે તે 27 વર્ષનો છે, જ્યારે બીજાએ કહ્યું કે તે 31 વર્ષનો છે. તેના જવાબમાં કોર્ટે ટિપ્પણી કરી કે તેઓમાંથી કોઈ પણ Gen Zમાં આવતા નથી. ત્યારબાદ, બંને કાર્યકરોએ પોતાની અરજી પાછી ખેંચી લીધી.
વ્યક્તિઓ એ જ છે, પરંતુ વિરોધનો મુદ્દો બદલાઈ ગયો છે
સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે વિરોધ પ્રદર્શનના હેતુ અને તે સંગઠનની ભૂમિકા વિશે પ્રશ્નો પૂછ્યા. જસ્ટિસ પ્રસાદે અવલોકન કર્યું, "વ્યક્તિઓ એ જ છે, પરંતુ મુદ્દો સતત બદલાતો રહે છે." તેમણે અરજદારોની ઓળખ, તેઓ જે સંગઠન સાથે જોડાયેલા છે તે, અને તે સંગઠનના ઉદ્દેશ્યો વિશે પૂછપરછ કરી. કોર્ટે નોંધ્યું કે જ્યારે શાંતિ, કાયદો અને વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જવાની આશંકા હોય, ત્યારે આવા પ્રશ્નો મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. કોર્ટે વધુમાં ટિપ્પણી કરી કે બેરિકેડ્સ તોડવા જેવી ઘટનાઓ અન્ય લોકોને પણ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે.
હાઈકોર્ટે પહેલા રિવિઝન કોર્ટનો સંપર્ક કરવાની સલાહ આપી
ન્યાયમૂર્તિ પ્રસાદે અરજદારોના વકીલ અભિક ચીમનીને સલાહ આપી કે તેઓ પહેલા રિવિઝન કોર્ટનો સંપર્ક કરે. કોર્ટે નોંધ્યું કે, તે જ દિવસે બપોરે 2 વાગ્યે SEM (સ્પેશિયલ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ) કોર્ટમાં બંને વ્યક્તિઓની જામીનગીરી (sureties) અંગે પુનઃતપાસ થવાની હોવાથી, અરજદારો તેમની હાલની અરજી પાછી ખેંચી શકે છે અને ત્યાં થનારી કાર્યવાહીના પરિણામની રાહ જોઈ શકે છે. વકીલ અભિક ચીમની આ વાત સાથે સંમત થયા અને ત્યારબાદ બંને કાર્યકરોએ પોતાની અરજી પાછી ખેંચી લીધી. હાઈકોર્ટે અટકાયત અને જામીનગીરીને લગતા વિવાદ પર કોઈ અંતિમ ચુકાદો આપ્યો નથી.
SEM કોર્ટે અટકાયત કેમ લંબાવી?
દિલ્હી પોલીસે 13 ઓક્ટોબરે બંને કાર્યકરોને કસ્ટડીમાં લીધા હતા. આરોપ છે કે તેઓ બેરિકેડ ઓળંગીને જંતર-મંતરના એવા વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યા હતા જે વિરોધ પ્રદર્શનો માટે નિર્ધારિત ન હતો. 14 ઓક્ટોબરે, બંનેને પાંચ દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા અને 19 ઓક્ટોબરે આ અટકાયત વધુ બે દિવસ માટે લંબાવવામાં આવી હતી. પોતાના આદેશમાં, SEM કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આ બંને વ્યક્તિઓનું વર્તન કાયદા પ્રત્યે અનાદર દર્શાવે છે અને તેનાથી શાંતિ ભંગ થવાનું જોખમ રહેલું છે. કોર્ટે તેમની એ ખાતરીઓ પર પણ શંકા વ્યક્ત કરી હતી કે તેઓ આવી પ્રવૃત્તિઓનું પુનરાવર્તન નહીં કરે.
જાામીન આપનારની ઓળખ અંગે ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નો
SEM કોર્ટે બંને વ્યક્તિઓ વતી રજૂ કરવામાં આવેલા જામીનદારોને સ્વીકાર્યા ન હતા. આદેશ અનુસાર, એક જામીનદારના બોન્ડ પરના ફોટોગ્રાફ અને તેમના આધાર કાર્ડ પરના ફોટોગ્રાફ વચ્ચે વિસંગતતા હતી. વધુમાં, આ વ્યક્તિ અન્ય કોઈ માન્ય ઓળખ દસ્તાવેજ રજૂ કરી શક્યા ન હતા. બીજા જામીનદાર પાસે સૌરવ દાસ વિશેની પાયાની માહિતીનો અભાવ હતો.
અરજીમાં અટકાયતને ગેરવાજબી ગણાવી
પોતાની અરજીમાં, સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકાએ દાવો કર્યો હતો કે જામીનદારો રજૂ કર્યા હોવા છતાં તેમને કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. મેજિસ્ટ્રેટના આદેશને પડકારતા, તેમણે દલીલ કરી હતી કે જામીનદારોની ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેમને 'પર્સનલ બોન્ડ' પર મુક્ત કરી શકાયા હોત. આના સમર્થનમાં, તેમણે અલદાનિશ રેઈન વિરુદ્ધ સ્ટેટ (ગવર્નમેન્ટ ઓફ દિલ્હી) કેસમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટના 2018ના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. અરજદારોએ દલીલ કરી હતી કે બિન-સૂચિત (non-notified) વિસ્તારમાં પ્રદર્શન યોજવું, તે પોતે જ જાહેર વ્યવસ્થા (public order) માટે ખતરો ગણી શકાય નહીં. જોકે, ત્યારબાદ અરજી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હોવાથી, હાઈકોર્ટે આ કાયદાકીય દલીલો પર કોઈ અંતિમ નિર્ણય લીધો ન હતો.
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