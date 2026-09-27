મીટિંગ કરવા જઈ રહેલા CJP લીડર આશુતોષ રાંકા અને કાર્યકરોની આસામમાં અટકાયત
આસામ પોલીસે ગુવાહાટીમાં યોજાનારી એક બેઠક અગાઉ આશુતોષ રંકા અને 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના સમર્થકોની અટકાયત કરી
Published : September 27, 2026 at 5:00 PM IST
ગુવાહાટી: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) એ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે ગુવાહાટીમાં પક્ષની સ્વયંસેવકોની પ્રથમ બેઠક યોજાય તે પહેલાં આસામ પોલીસે તેના નેતા આશુતોષ રાંકા અને પક્ષના અનેક કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. પક્ષે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પોલીસે કાર્યક્રમના સ્થળની આસપાસ બેરિકેડ્સ લગાવી દીધા હતા અને તે વિસ્તારમાંથી સ્વયંસેવકોને હટાવી દીધા હતા.
પોલીસની આ કાર્યવાહીની નિંદા કરતા CJPએ તેને અલોકતાંત્રિક ગણાવી હતી અને આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમા પર રાજ્યના માળખાગત સુવિધાઓ (ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર) અંગે લોકોના પ્રશ્નો પૂછતા અટકાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. અટકાયત કરાયેલા નેતાઓ, કાર્યકરો અને સ્વયંસેવકોની ચોક્કસ સંખ્યાની હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી, કારણ કે આસામ પોલીસે આ અંગે કોઈ નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી. તેમજ, આ વ્યક્તિઓને કયા ચોક્કસ પોલીસ સ્ટેશનોમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે તે પણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.
Himanta is scared.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
People of Assam are waking up. pic.twitter.com/bp455d19HR
CJPની બેઠક મૂળરૂપે અથગાંવ સ્થિત 'આસામ શ્રી પરશુરામ સેવા સદન' ખાતે યોજવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં આસામ અને ઉત્તર-પૂર્વના સેંકડો સ્વયંસેવકો એકત્ર થવાના હતા. જોકે, સ્થળના સંચાલકોએ અચાનક પરવાનગી પાછી ખેંચી લેતાં આ કાર્યક્રમ 'ચૌધરી ટીલા' ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. પક્ષે આક્ષેપ કર્યો હતો કે રાજ્ય વહીવટીતંત્રે સ્થળના માલિકો પર દબાણ કર્યું હતું.
जब जब हिमंता डरता है, पुलिस को आगे करता है। pic.twitter.com/eYYOV1lG0N— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
અટકાયતમાં લેવાતા પહેલાં રાંકાએ કહ્યું, "આસામની શાળાઓની વાસ્તવિક સ્થિતિ જોવાથી હિમંતા બિસ્વા સરમા શા માટે ડરે છે? તેઓ જાણે છે કે આ સ્થિતિ વિશે સમગ્ર દેશને જાણ થઈ જશે. તેઓ કાઝીરંગામાં લોકોના અધિકારો સાથે જે થઈ રહ્યું છે તેનાથી પણ ડરે છે, જ્યાં જમીન, જંગલ અને પાણી છીનવીને કોર્પોરેટ્સને સોંપવામાં આવી રહ્યા છે."
हिमंता मामा डर गए है कि ज्ञानेश की आड़ में कहीं असम चुनाव में हुई धांधली ना पता पड़ जाये।— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
किस तरह से विधानसभा की बाउंड्री बनाई गई, जिससे एक गांव के लोग तीन अलग अलग विधानसभा में बाट दिए गए।
किस तरह से SR के नाम पर असम के नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाया गया।
Oops Himanta Mama. pic.twitter.com/TZmvvEbaiv
અટકાયત અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા, CJPના સ્થાપક તિસ્તા સેતલવાડે 'X' પર પોસ્ટ કર્યું, "આસામ પોલીસે આશુતોષ રાંકા અને CJPની ટીમને અટકાયતમાં લીધા છે અને તેમને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જઈ રહી છે. આશુ અને તેમના સાથીદારો આસામમાં સ્વયંસેવકોની એક નાનકડી બેઠક યોજવા જઈ રહ્યા હતા."
Ashu was picked up by Assam Police from a private residence. They have still not been told under what charges or on what grounds he has been detained.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 27, 2026
If Ashu is not released, I will go to Assam along with other CJP members. Himanta can arrest us all.
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