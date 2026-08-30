CJPના કાર્યકર્તાઓની પણ રાજકીય મહત્વકાંક્ષાઓ છે, તેઓ સંત નથી: સોનમ વાંગચુક
એક પોડકાસ્ટમાં સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે, તેમણે CJPના સ્થાપક સભ્યોને નજીકથી જોયા છે અને તેમની રાજકીય મહત્વકાંક્ષાઓ છે
Published : August 30, 2026 at 9:23 PM IST
હૈદરાબાદ: સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે CJPના સંસ્થાપક સભ્યોના રાજકારણમાં આવવા અંગે કહ્યું કે, તેઓ કોઈ સંત નથી. તેમને ખાતરી છે કે તેઓ કોઈને કોઈ રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓ ધરાવે છે અને તેમાં કંઈ ખોટું પણ નથી. વાંગચુકે આ બધી વાતો એક પોડકાસ્ટ દરમિયાન કરી.
વાંગચુકે કહ્યું, "તેમની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓ વિશે, હું માનું છું કે તેમની પાસે તે છે. મેં તેમને ખૂબ નજીકથી જોયા છે અને મને ખાતરી છે કે તેઓ ચોક્કસપણે રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓ ધરાવે છે અને કદાચ તેમાં કંઈ ખોટું નથી. તેઓએ મને કહ્યું નથી કે તેમની પાસે રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓ છે; આ તેમના વિશે મારું મૂલ્યાંકન છે. તેઓ એવા સંત નથી જે આમાંથી કંઈ ઇચ્છતા નથી. મને ખાતરી છે કે રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓ છે. તેમાં કંઈ ખોટું નથી."
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા રાખવી ખોટી નથી. તેઓ વધુ યુવા નેતાઓને રાજકીય પક્ષોમાં જોડાતા અથવા પોતાના પક્ષો બનાવે તે જોવા માંગે છે.
Sonam wangchuk sir described briefly...... pic.twitter.com/C8sKimRjFf— Cockroaches of India (@CJP_for_India) August 30, 2026
59 વર્ષીય નેતાએ ઉલ્લેખ કર્યો કે જ્યારે તેઓ વિદ્યાર્થી આંદોલનમાં જોડાયા હતા, ત્યારે ઘણા ટીકાકારોએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે સીજેપીના સ્થાપક અભિજીત દિપકે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી આવ્યા હતા; જોકે, તેમના માટે આ વાત વાંધો નથી, કારણ કે ભૂતકાળમાં રાજકીય પક્ષ સાથે કામ કરવામાં કંઈ ખોટું નથી.
વાંગચુકે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે લગભગ બે મહિના સુધી ચાલેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દિપકે, સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રંકા સાથે કામ કર્યું હતું, જેમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને શિક્ષણ મંત્રી પદેથી હટાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે તેઓ ભવિષ્યમાં રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા રાખી શકે છે, ત્યારે તેમણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કોઈપણ પક્ષના રાજકીય એજન્ડાને આગળ વધારવા માટે ન થાય.
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