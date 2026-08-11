ગામડાઓની સરકારી શાળાઓમાં સુધારો લાવવા દીપકેએ દેશવ્યાપી અભિયાનની જાહેરાત કરી
દીપકેએ કહ્યું કે તેઓ મહારાષ્ટ્રના પોતાના ગામ હિંગોલીથી આ પહેલની શરૂઆત કરશે અને ત્યાંની સરકારી શાળાઓમાં સુધારો લાવવા માટે ગામના સરપંચનો સંપર્ક કરશે
Published : August 11, 2026 at 10:47 AM IST
નવી દિલ્હી: Cockroach Janta Party (CJP)ના સ્થાપક અભિજીત દીપકે સોમવારે ગામડાઓની સરકારી શાળાઓમાં સુધારો લાવવા માટે દેશવ્યાપી અભિયાનની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે માતા-પિતાને શાળાઓમાં ઉપલબ્ધ પાયાની સુવિધાઓનું સામાજિક ઓડિટ કરવા અને સરપંચોને સરકારી શાળાઓમાં સુધારાની જવાબદારી હાથ ધરવા અપીલ કરી હતી.
આ અભિયાનની શરૂઆત 15 ઓગસ્ટે કરવામાં આવશે. CJPએ નાગરિકો, માતા-પિતા અને ગ્રામ્ય નેતાઓને સાથે મળીને “ગ્રામીણ શૈક્ષણિક માળખાની ઉપેક્ષા” તરીકે ઓળખાવવામાં આવેલી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે કામ કરવા અપીલ કરી છે.
એક વીડિયો સંદેશમાં દીપકેએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ મહારાષ્ટ્રના પોતાના ગામ હિંગોલીથી આ પહેલની શરૂઆત કરશે. તેઓ ગામના સરપંચનો સંપર્ક કરીને ત્યાંની સરકારી શાળાઓમાં સુધારો લાવવાની વિનંતી કરશે.
This Independence Day, let’s pledge to improve the Govt Schools in our villages. pic.twitter.com/fZyRrmoNhu— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 10, 2026
દીપકેએ કહ્યું, “આવતી 15 ઓગસ્ટે આપણો 80મો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ છે. પરંતુ છેલ્લા 80 વર્ષમાં જો કોઈ બાબતની સૌથી વધુ ઉપેક્ષા કે અવગણના થઈ હોય, તો તે આપણા ગામડાઓની સરકારી શાળાઓ છે.”
“આપણે નવી સંસદ બનાવી, નવું વડાપ્રધાનનું નિવાસસ્થાન બનાવ્યું. તો પછી આપણા ગામડાઓમાં નવી શાળાઓ કેમ બનાવી શક્યા નથી? શું આપણે ખેડૂતો અને મજૂરોના બાળકોને આપણા દેશનું ભવિષ્ય નથી માનતા?” એવો સવાલ દીપકેએ કર્યો હતો.
દીપકેએ જણાવ્યું હતું કે આજે પણ ગામડાંનાં બાળકોને શાળાએ જવા માટે લાંબું અંતર પગપાળા કાપવું પડે છે અને ઘણીવાર શાળામાં પીવાનું પાણી તથા શૌચાલય જેવી પાયાની સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ હોતી નથી.
તેમણે કહ્યું, “આજે પણ ગામડાંનાં બાળકોને શાળાએ જવા માટે લાંબું અંતર કાપવું પડે છે. શાળાએ પહોંચ્યા પછી તેમને પાણી કે શૌચાલયની સુવિધા મળતી નથી.” તેમણે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થિનીઓને પડતી મુશ્કેલીઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું.
તેમણે કહ્યું, “મને લાગે છે કે આ 15 ઓગસ્ટે જો આપણે કોઈ બાબત પર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને કંઈક નવી શરૂઆત કરવી જોઈએ, તો તેની શરૂઆત આપણી સરકારી શાળાઓમાં સુધારો લાવવાથી કરવી જોઈએ.”
આ અભિયાનના ભાગરૂપે CJPએ દેશભરના સરપંચોને પોતાના ગામની સરકારી શાળાઓમાં સુધારો લાવવા અપીલ કરી છે. દીપકેએ કહ્યું કે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે હિંગોલીના સરપંચનો સંપર્ક કરશે અને અન્ય ગામોના સરપંચોને પણ આ પહેલ હાથ ધરવા માટે પ્રેરિત કરશે.
સંગઠને આ પહેલને “સરપંચ ચેલેન્જ” નામ આપ્યું છે. આ અંતર્ગત જે સરપંચો પોતાની ગામની સરકારી શાળાઓમાં સુધારો લાવશે, તેમની કામગીરીને CJP પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર સુધારા પહેલાં અને પછીના ફોટોગ્રાફ્સ શેર કરીને જાહેરમાં બિરદાવશે અને સંબંધિત સરપંચોને તેનો શ્રેય આપશે.
દીપકેએ કહ્યું, “અમે તમને શ્રેય આપીશું, જેથી તમને અને તમારા દ્વારા સુધારવામાં આવેલી શાળાઓને જોઈને અન્ય ઘણા ગામોના સરપંચો પણ પોતાના ગામની શાળાઓમાં સુધારો લાવવાની શરૂઆત કરે.”
CJPના નિવેદનમાં સરકારી શાળાઓનું નાગરિકોની આગેવાની હેઠળ સામાજિક ઓડિટ હાથ ધરવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોના માતા-પિતાને શાળાની મુલાકાત લઈને ત્યાં વીજળી, સ્વચ્છ પીવાનું પાણી, કાર્યરત શૌચાલય અને મધ્યાહન ભોજન જેવી પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે કે નહીં તે તપાસવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
દીપકેએ માતા-પિતાને અપીલ કરતાં કહ્યું, “તમે તમારા બાળકોની શાળામાં જાઓ અને તપાસો કે ત્યાં પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે કે નહીં. વીજળી છે કે નહીં, પાણી છે કે નહીં... તમારા બાળકો માટે શૌચાલયની સુવિધા છે કે નહીં? તેમને મધ્યાહન ભોજન મળે છે કે નહીં?” તેમણે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ ન હોય તો તેના વીડિયો બનાવવાની પણ અપીલ કરી હતી.
CJPએ જણાવ્યું છે કે તે ટૂંક સમયમાં એક પ્રિન્ટ કરી શકાય તેવું ઓડિટ ફોર્મ બહાર પાડશે. આ ફોર્મની મદદથી નાગરિકો પોતાના બાળકોની શાળામાં ઉપલબ્ધ અને ગેરહાજર સુવિધાઓની નોંધ કરી શકશે.
આ ફોર્મની લિંક CJPના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરવામાં આવતા અભિયાનના વીડિયોમાં આપવામાં આવશે. ભરેલા ફોર્મ અને વીડિયો પુરાવા contact@cockroachjantaparty.org પર ઈ-મેઇલ કરી શકાશે.
સંગઠને જણાવ્યું હતું કે આ અભિયાનનો હેતુ ગામડાંની શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા ખેડૂતો અને દૈનિક વેતન પર કામ કરતા મજૂરોના બાળકોને શહેરોમાં રહેતા બાળકોને મળતી સુવિધાઓ જેવી જ શૈક્ષણિક અને પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે.
દીપકેએ કહ્યું, “જો સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તેના વીડિયો બનાવો. કારણ કે તમારા બાળકોનું શિક્ષણ સારું હોવું જોઈએ. આ તેમનો મૂળભૂત અધિકાર છે.”
તેમણે વધુમાં કહ્યું, “ચાલો, આપણે સૌ ગામડાંમાં રહેતા બાળકોને વચન આપીએ કે તેમની શાળાઓમાં સુધારો લાવીશું. આપણે સૌ સાથે મળીને આ કરી શકીએ છીએ.” તેમણે વીડિયોનો અંત “રિયલ ઈન્ડિયા લાઈવ્સ ઈન વિલેજિસ” (સાચું ભારત ગામડાંમાં વસે છે) સંદેશ સાથે કર્યો હતો.
CJPની શરૂઆત એક ઓનલાઈન વ્યંગાત્મક પ્લેટફોર્મ તરીકે થઈ હતી. બાદમાં તે લોકપ્રિય બન્યું અને તેણે પોતાનું અભિયાન રસ્તા પર ઉતાર્યું. પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓના વિરોધમાં દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે 36 દિવસ સુધી ચાલેલું તેનું આંદોલન તત્કાલીન કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ 25 જુલાઈએ સમેટી લેવામાં આવ્યું હતું.
CJPની આગામી કામગીરી અંગે ચાલી રહેલી અટકળો વચ્ચે, સંગઠને આ મહિનાની શરૂઆતમાં મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં બે દિવસીય વ્યૂહાત્મક બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં ચૂંટણીના રાજકારણમાં પ્રવેશ કરવાને બદલે યુવા આંદોલન તરીકે કામગીરી ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
સંગઠને દેશવ્યાપી જનસંપર્ક માટે “ક્યા બોલતી પબ્લિક?” નામના અભિયાનની પણ જાહેરાત કરી હતી. દીપકેએ અગાઉ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અપીલ કરી હતી કે તેઓ સ્વાતંત્ર્ય દિવસના પોતાના સંબોધનમાં દેશના યુવાનો સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર વાત કરે.
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