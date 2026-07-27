CJPના સંસ્થાપક અભિજીક દિપકે કપિલ સિબ્બલને મળ્યા; કહ્યું- આંદોલન સમાપ્ત થયું છે, લડાઇ નહીં
CJP ભવિષ્યમાં અન્ય રાજ્યોમાં પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અને પેપર લીક સાથે જોડાયેલા કેસને પોતાના અભિયાનનો ભાગ બનાવી શકે છે.
Published : July 27, 2026 at 8:05 AM IST
નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના 36 દિવસના વિરોધ પ્રદર્શન સમાપ્ત થયા બાદ, CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકે રાજ્યસભા સાંસદ કપિલ સિબ્બલને મળ્યા હતા. તેમણે સંકેત આપ્યો કે વિરોધ પ્રદર્શન સમાપ્ત થઈ ગયું છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને લગતા મુદ્દાઓ અંગેની લડાઈ ચાલુ રહેશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે CJP ટૂંક સમયમાં તેની આગામી રણનીતિ જાહેર કરશે. વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓ સામે નોંધાયેલા કેસ પાછા ખેંચવા અંગે કાનૂની સ્તરે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે.
આગળની રણનીતિ જલદી જાહેર થશે: કપિલ સિબ્બલના ઘરે અભિજીત દિપકેને પ્રદર્શન પછીની રણનીતિ વિશે પૂછવામાં આવતા, અભિજીત દિપકેએ કહ્યું કે સંગઠન હાલમાં તેની ભાવિ યોજનાઓ બનાવી રહ્યું છે. વિરોધ પ્રદર્શન એક દિવસ પહેલા જ સમાપ્ત થયું હોવાથી, સંપૂર્ણ રણનીતિને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે થોડો સમય જરૂરી છે. દિપકેએ ખાતરી આપી હતી કે સંગઠન ટૂંક સમયમાં તેની આગામી રણનીતિ જાહેર કરશે.
#WATCH दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा, "हम जल्द ही आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे। यह कल ही खत्म हुई है, प्लीज़ हमें थोड़ा समय दें..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 26, 2026
पंजाब में कथित पेपर लीक पर उन्होंने कहा, "हम उस पर भी बात करेंगे, हम अभी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं..."
सरकार के… pic.twitter.com/9nECwIlvGG
પંજાબ પેપર લીક કેસ પર બનાવશે રણનીતિ: પંજાબમાં કથિત પેપર લીક ઘટના વિશે પૂછવામાં આવતા અભિજીત દિપકેએ જણાવ્યું હતું કે સંગઠન આ મુદ્દા પર કામ કરી રહ્યું છે. આ વિષય પર જલદી પોતાની વાત મુકવામાં આવશે અને અત્યારે સંગઠન તેની યોજના બનાવવામાં લાગેલુ છે. CJP ભવિષ્યમાં અન્ય રાજ્યોમાં પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અને પેપર લીક સાથે જોડાયેલા કેસને પણ પોતાના અભિયાનનો ભાગ બનાવી શકે છે.
વિદ્યાર્થીઓ પર દાખલ કેસ હટાવવા પ્રથમ પ્રાથમિકતા: CJPના સંસ્થાપક અભિજીત દિપકેએ જણાવ્યું હતું કે મારી પ્રાથમિકતા આંદોલન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પર નોંધાયેલા કેસને લઇને છે. આ મામલે વાતચીત ચાલી રહી છે અને પ્રયાસ છે કે કોઇ પણ વિદ્યાર્થી વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી ના થાય. જે પણ વિદ્યાર્થી પ્રદર્શનનો ભાગ હતા તેમના વિરૂદ્ધ દાખલ કેસ હટાવવા માટે કાનૂની સ્તરે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
પ્રદર્શન સમાપ્ત પણ મુદ્દા યથાવત: મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે CJPએ શનિવારે 36 દિવસ સુધી ચાલેલા પ્રદર્શનને સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ પ્રદર્શન પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારો, પેપર લીક કેસમાં કડક કાર્યવાહી, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું અને વિદ્યાર્થીઓના હિત સાથે જોડાયેલા મુદ્દાને લઇને ચલાવવામાં આવ્યું હતું. હવે પ્રદર્શન સમાપ્ત થયા બાદ સંગઠન પોતાની રણનીતિને કાનૂની અને સંગઠનાત્મક સ્તરે આગળ વધારવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કપિલ સિબ્બલ સાથે મુલાકાત પણ આ દિશામાં એક મહત્ત્વનું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
આગામી દિવસો પર રહેશે નજર: અભિજીત દિપકેના નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે CJP અત્યારે પ્રદર્શન બાદની સ્થિતિનું આકલન કરી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓ પર દાખલ કેસ, પેપર લીક જેવા મુદ્દા અને આગામી રણનીતિને લઇને સંગઠન જલદી જાહેરાત કરી શકે છે. એવામાં આગામી દિવસોમાં CJPની રણનીતિ અને સરકાર સાથેની વાતચીત પર તમામની નજર રહેશે.
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