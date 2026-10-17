અભિજીત દીપકેને કોર્ટમાંથી મળ્યા શરતી જામીન, બોન્ડ સહી કર્યા બાદ થયો છૂટકારો
દિલ્હીની SEM કોર્ટે CJPના પ્રમુખ અભિજીત દીપકેને શરતી જામીન આપ્યા છે.
Published : October 17, 2026 at 6:06 PM IST
નવી દિલ્હી: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના સ્થાપક અભિજીત દિપકેને દિલ્હીની મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે શરતી જામીન આપ્યા છે. કોર્ટે તેમને 'પીસ બોન્ડ' એટલે કે શાંતિ જાળવી રાખવાની બાંહેધરી સંબંધિત બોન્ડ ભરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ બોન્ડ માટેની ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થયા બાદ તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. દિપકેને મંદિર માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા, જે પછી તેઓ એનસીપી (એસપી) નેતા અનીશ ગવાંડેના નિવાસસ્થાને ગયા હતા.
મંદિર માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ હાજરી
આ પહેલાં, શનિવારે અભિજીત દિપકેને કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે દિલ્હીની એક કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના કાનૂની સલાહકારે પુષ્ટિ કરી છે કે તેમને મંદિર માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક 'સ્પેશિયલ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ' સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ હાજરી બાદ તેમને શરતી જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. હવે 'પીસ બોન્ડ'ની જરૂરિયાતો પૂરી કર્યા પછી તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
After paying a ₹50,000 personal bond and agreeing to a whole list of conditions before signing the peace bond, Abhijeet Dipke has finally walked out. The way he’s waving his hands, you’d think he just won an Oscar. https://t.co/NDU97hLdSr— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) October 17, 2026
ઉલ્લેખનીય છે કે, શુક્રવારે દિલ્હીમાં 'લેહરા દો તિરંગા' માર્ચ યોજાવાની હતી, તે પહેલાં અભિજીત દિપકેને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમની સાથે 'ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન' (AISA)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નેહા બોરાની પણ અટકાયતી જોગવાઈઓ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જોકે તેમને એક દિવસ પહેલા જ મુક્ત કરી દેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે દિપકેને નવી દિલ્હી સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનેથી કસ્ટડીમાં લીધા હતા.
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