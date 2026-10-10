CJP ફાઉન્ડર અભિજીત દિપકેના દાદીનું નિધન, પરિવારમાં શોકની લહેર
મહારાષ્ટ્રના હિંગોલીમાં અભિજીત દિપકેના દાદીનું 85 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે
Published : October 10, 2026 at 3:49 PM IST
હિંગોલી (મહારાષ્ટ્ર): 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ના સ્થાપક અભિજીત દિપકેના દાદીનું શનિવારે અવસાન થયું છે. તેઓ 85 વર્ષના હતા. સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે દિપકેના દાદી, સાવિત્રીબાઈ દિપકે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બીમાર હતા અને આજે સવારે મહારાષ્ટ્રના હિંગોલી જિલ્લામાં આવેલા તેમના પૈતૃક ગામ 'સાંતુક પિંપરી' ખાતે તેમનું અવસાન થયું હતું.
વધતી ઉંમરને કારણે અભિજીત દિપકેના દાદી છેલ્લા કેટલાક સમયથી અસ્વસ્થ હતા. તેમના નિધનથી દિપકે પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. દિપકેના માતા-પિતા, ભગવાન દિપકે અને અનિતા, હાલમાં છત્રપતિ સંભાજીનગર જિલ્લામાં છે, જ્યાં તેમના નિવાસસ્થાનની આસપાસ ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. જોકે, દાદીના અવસાનના સમાચાર મળ્યા બાદ, તેમના માતા-પિતા તાત્કાલિક હિંગોલી જવા રવાના થવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
અભિજીત દિપકે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) વિરુદ્ધના વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા માટે શનિવારે સવારે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. જોકે, દિલ્હી પોલીસે તેમને એરપોર્ટ પર જ અટકાયતમાં લીધા હતા.
દિપકે હાલ પોલીસ કસ્ટડીમાં હોવાથી, તેમને દાદીના અવસાનના સમાચાર મળ્યા છે કે કેમ તે અંગે સ્પષ્ટતા નથી. સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે આ દુઃખદ ઘટના વિશે જાણ કર્યા પછી પોલીસ તેમને સંભાજીનગર લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરી શકે છે.
એક અધિકારીને ટાંકીને સમાચાર સંસ્થા PTI એ અહેવાલ આપ્યો છે કે, દીપકેના નિર્ધારિત વિરોધ પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે આજે સવારે છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં તેમના નિવાસસ્થાને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવી છે.
જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શનનું આહ્વાન
CJPએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ જંતર-મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શનનું આહ્વાન કર્યું છે. આ વિરોધ મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયા દરમિયાન તેમાં કરવામાં આવેલી કથિત હેરાફેરી અને મતદાર નોંધણી માટે વપરાતા 'ફોર્મ 6' સંબંધિત ફેરફારોને લઈને કરવામાં આવી રહ્યો છે.
પોલીસના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે MIDC વાલુજ વિસ્તારમાં આવેલા દીપકેના ઘરની બહાર પોલીસ બંદોબસ્ત વધારી દેવામાં આવ્યો છે. સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના એક અધિકારીએ કહ્યું, "અગાઉ દીપકેના નિવાસસ્થાને માત્ર એક જ સુરક્ષાકર્મી તૈનાત હતો. હવે, નવી દિલ્હીની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્ય મથક દ્વારા 20 પોલીસકર્મીઓની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે."
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