'જો જ્ઞાનેશકુમારે પદ નહીં છોડ્યું તો, પીએમ મોદીએ રાજીનામું આપવું પડશે', અભિજીત દિપકેની ચિમકી
જંતર-મંતર પર ફરી એક વિરોધ પ્રદર્શનની ચેતવણી આપતા દીપકે કહ્યું કે, જો જ્ઞાનેશકુમાર પદ નહીં છોડે તો પીએમએ રાજીનામું આપવું પડશે.
Published : October 3, 2026 at 8:03 AM IST
મુંબઈ: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકેએ આરોપ લગાવ્યો કે, ભારતીય જનતા પાર્ટી "એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી" થી "એક દેશ, એક પાર્ટી" તરફ આગળ વધી રહી છે. તેમણે સરકારને ચેતવણી આપી હતી કે, 13 કરોડ નાગરિકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે, જે કથિત રીતે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર દ્વારા કરવામાં આવેલી "મત ચોરી"નું કામ છે.
"જ્ઞાનેશ કુમાર મસ્ટ ગો" જેવા સુત્રોચ્ચાર કરતા, દીપકેએ ધમકી આપી હતી કે, જો કેન્દ્ર સરકાર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામા માટે દબાણ નહીં કરે, તો જંતર મંતર પર ફરીથી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. તેમણે જાહેરાત કરી કે જો તેમને ત્રણ મહિનાની જેલ થાય, તો પણ તેઓ પાછા આવશે, તેમણે "મે વાપસ આઉંગા" નારાનું પુનરાવર્તન કરતા પાછા ફરવાની ચિમકી આપી.
કોંગ્રેસ, શિવસેના અને મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાએ પહેલાથી જ જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શનનું આહ્વાન કર્યું હતું. દરમિયાન, "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" એ દાદરના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પાર્ક ખાતે વિરોધ પ્રદર્શનનું આહ્વાન કર્યું હતું. મુંબઈ અને દેશના અન્ય ભાગોમાંથી મોટી સંખ્યામાં યુવાનો વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા. તેઓએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગણી કરતા પ્લેકાર્ડ હાથમાં લીધા હતા અને શેરી નાટકો અને સંગીતમય કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા હતા.
અભિજીત દિપકેએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ભાજપે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં અપેક્ષિત બેઠકો મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા બાદ મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણીમાં છેતરપિંડી કરી. તેમણે દાવો કર્યો કે મમતા બેનર્જી, એમ.કે. સ્ટાલિન અને અરવિંદ કેજરીવાલ જેવા નેતાઓને હારનો સામનો કરવો પડ્યો કારણ કે મોટી સંખ્યામાં મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં 130 મિલિયન મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે તે દર્શાવતા, દિપકેએ ભાજપની રાજકીય રણનીતિની ટીકા કરી.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, મેચ ફિક્સિંગની જેમ, ભાજપે મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હી જેવા મુખ્ય રાજ્યો પર નિયંત્રણ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે કેટલાક રાજ્યોમાં વિપક્ષી સરકારોને સત્તામાં આવવા દીધી. તેમણે નિર્દેશ કર્યો કે 2022 અને 2026 વચ્ચે, 111 વર્તમાન સાંસદો અને ધારાસભ્યોએ ચૂંટણી જીત્યા પછી પક્ષ બદલ્યા હતા.
તેમણે પ્રાદેશિક પક્ષોને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ ભાજપની ટીકા કરી, નોંધ્યું કે તેઓએ પહેલા શિવસેના, પછી એનસીપી અને પછી મમતા બેનર્જીની પાર્ટીમાં કેવી રીતે વિભાજન બનાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે જો ધારાસભ્યો અને સાંસદોને આ રીતે ખરીદવા હોય તો ચૂંટણીની કોઈ જરૂર નથી. તેના બદલે, IPL મેચોમાં ખેલાડીઓની જેમ તેમની હરાજી થવી જોઈએ.
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