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શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ સાથે CJPનું આંદોલન વધુ ઉગ્ર બન્યું, બેંગલુરુમાં પણ વિરોધ પ્રદર્શન

અભિનેતા પ્રકાશ રાજે વડા પ્રધાનને પ્રશ્ન કર્યો કે તેઓ આ મુદ્દા પર કેમ મૌન છે ?

બેંગલુરુમાં CJPનું વિરોધ પ્રદર્શન
બેંગલુરુમાં CJPનું વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 12:06 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 12:11 PM IST

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બેંગલુરુ: કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે દેશવ્યાપી શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન રવિવારે બેંગલુરુ પહોંચ્યું. ભારે વરસાદ વચ્ચે પણ ફ્રીડમ પાર્કમાં એકત્રિત થઈને પ્રદર્શનકારીઓ કથિત NEET પેપર લીક અને CBSE ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ સિસ્ટમમાં ગેરરીતિઓ સામે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે.

કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા આયોજિત આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં વિદ્યાર્થીઓ, નાગરિકો અને અગ્રણી વ્યક્તિઓ જોડાયા, જેમાં શિક્ષણમાં સંસ્થાકીય જવાબદારીના અભાવ અને અસમાનતા માટે સરકારની ટીકા કરવામાં આવી હતી. CJP પાર્ટીના સભ્યોએ જણાવ્યું હતું કે તેમનો વિરોધ માત્ર પરીક્ષાની ગેરરીતિઓ જ નહીં પરંતુ દેશ પર શાસન કરતી મુખ્ય ફાશીવાદી અને મનુવાદી શક્તિઓ સામે પણ છે.

આ વિરોધ પ્રદર્શન ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પ્રત્યે ઊંડી નિરાશા દર્શાવે છે. ભાગ લેનારાઓમાં રાહુલ દયાલુ પણ હતો, જે પોતાની દસ વર્ષની દિકરીના ભવિષ્યની આશાઓ સાથે મૈસુર આવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતુ કે તેમની ભત્રીજી, CBSE પરીક્ષામાં 98% ગુણ મેળવવા છતાં, NEET પેપર લીકને કારણે થયેલી મુશ્કેલીઓના પરિણામે MBBS સીટ મેળવવામાં નિષ્ફળ નિવડી.

અભિનેતા પ્રકાશ રાજે વડા પ્રધાનને પૂછ્યો પ્રશ્ન

આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં કાર્યકરો અને અગ્રણી વ્યક્તિઓએ રાજકીય નેતૃત્વના મૌન પર સવાલ ઉઠાવ્યા. સભાને સંબોધતા, અભિનેતા પ્રકાશ રાજે સીધા વડા પ્રધાનને સવાલો કર્યા. રાજે કહ્યું, "આપણા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સૌથી વધુ શિક્ષિત છે. તેમણે સમગ્ર રાજકીય વિજ્ઞાન ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કર્યો છે અને રાજકારણ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, શિક્ષકો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને પેપર્સ કેવી રીતે લીક થાય છે તે જોયું છે. તો તમે શા માટે મૌન છો, શિક્ષિત વડા પ્રધાન?"

પ્રકાશ રાજે પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની પ્રશંસા કરી, જેમણે અગાઉ હૈદરાબાદના ધરણા ચોક ખાતે સમાન CJP વિરોધમાં ભાગ લીધો હતો. પ્રકાશ રાજે આગળ કહ્યું, "મારું એક સ્વપ્ન અને એક ઇચ્છા હતી. હું ઈચ્છું છું કે સોનમ વાંગચુક આપણા શિક્ષણ પ્રધાન હોત."

કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકનો નબળી શિક્ષણ વ્યવસ્થાને પડકાર

ભીડના સૂત્રોચ્ચારમાં કહેવામાં આવતું હતું કે, તેમણે આ ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે સ્પષ્ટ કર્યુ કે, મંત્રીઓ તેમના જેવા હોવા જોઈએ, તેમણે ઉમેર્યુ હતું કે, તેઓ ફક્ત નબળી શિક્ષણ વ્યવસ્થાને પડકારવા માટે જ આ કાર્યમાં જોડાયા છે.

જાહેર સ્વતંત્રતાની સ્થિતિ અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરતા વાંગચુકે કહ્યું, "જો લોકોને ડરમાં જીવવું હોય, તો તેઓ ચીનમાં જ જન્મ્યા હોત, તો ઓછામાં ઓછી ટ્રેનો તો ઝડપી હોત." તેમણે સરકારને જવાબદારી લેવા હાકલ કરી. વાંગચુકે ઉમેર્યું, "કૃપા કરીને જાહેર કરો કે ભારત હવે લોકશાહી નથી રહ્યું. તે સરમુખત્યારશાહી દેશ બની ગયો છે."

CJP પ્રવક્તા સૌરવ દાસે આ આંદોલન શરૂઆત સ્થાપક અભિજીત દિપકેના એક ટ્વીટથી થઈ હોવાનું જણાવ્યું, તેમણે જણાવ્યું હતું કે પાર્ટી હવે સુપ્રીમ કોર્ટ અને ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સહિત દરેકને પડકાર ફેંકી રહી છે, જેમણે અગાઉ તેમને કોકરોચ કહ્યા હતા.

અભિજીત દિપકેએ લોકોને પેપર લીક સામે બોલવા હાકલ કરી

ભીડને સંબોધતા, અભિજીત દિપકેએ અસંમતિ દર્શાવનારાઓ સામે ઉપયોગમાં લેવાતા લેબલોની ટીકા કરી. "જ્યારે આપણે અવાજ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે આ તૂટેલી વ્યવસ્થાનો પર્દાફાશ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને શું કહેવાય? આપણને કૉકરોચ કહેવામાં આવે છે,"

તેમણે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું કે જે વિદ્યાર્થીઓ લોકોનો જીવ બચાવી શકવાના હતા તેઓ પેપર લીકને કારણે ખુદ જિંદગી ટૂંકાવવા પર મજબૂર બન્યા. દિપકે હિન્દુ-મુસ્લિમ મુદ્દાઓ દ્વારા લોકોને વિભાજીત કરવા બદલ રાજકીય વ્યવસ્થાની પણ ટીકા કરી અને લોકોને શરૂઆતથી અંત સુધી યાદ રાખવા વિનંતી કરી કે તેઓ ભારતીય છે. તેમણે ભીડને ધરપકડના ડર વિના બોલવા વિનંતી કરી. દિપકેએ કહ્યું, "હવે આપણે ખાતરી કરવી પડશે કે ગમે તે થાય, જો આપણે જેલમાં જવું પડે, તો આપણે જઈશું, પરંતુ આપણે સ્વતંત્રતા માટે જઈશું. હું સૌથી પહેલાં જેલ જઈશ"

  1. જંતર-મંતર પર વિરોધ ટ્રેલર હતું, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને 7 દિવસમાં રાજીનામું આપવું પડશે: CJP ફાઉન્ડર દીપકે
  2. કોકરૉચ પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકેની ચીમકી, 'જો શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું ન આપ્યું તો દેશવ્યાપી આંદોલન થશે'
Last Updated : June 15, 2026 at 12:11 PM IST

TAGGED:

CJP PROTEST IN BENGALURU
EDUCATION MINISTERS RESIGNATION
NATIONAL EXAM IRREGULARITIES
COCKROACH JANATA PARTY

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