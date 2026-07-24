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શુક્રવારે "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" નું પ્રતિનિધિમંડળ સરકારી મંત્રીઓને મળશે, કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લ્બમાં બેઠક

નડ્ડાએ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" ના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાતચીત કરવા તૈયાર છે.

કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી જેપી નડ્ડા
કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી જેપી નડ્ડા (PTI)
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By PTI

Published : July 24, 2026 at 7:20 AM IST

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નવી દિલ્હી: સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) નું એક પ્રતિનિધિમંડળ શુક્રવારે સરકારી મંત્રીઓ સાથે મુલાકાત કરશે. આ બેઠક બપોરે 12:30 વાગ્યે થશે, પરંતુ તેના સ્થાન વિશે હજુ સુધી કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે NEET પેપર લીક કેસમાં મડાગાંઠ તોડવા માટે પડદા પાછળની ચર્ચાઓને પગલે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

CJP NEET પેપર લીક મામલે જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને શિક્ષણ પ્રણાલીમાં મોટા ફેરફારોની માંગ કરી રહ્યા છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગુરુવારે અગાઉ, કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ને વાટાઘાટો માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું, પરંતુ પક્ષના નેતાઓએ આ ઓફરને નકારી કાઢી હતી.

બુધવારે, CJP ને પણ નડ્ડા સાથે વાટાઘાટો કરવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પક્ષે આમંત્રણ નકારી કાઢ્યું હતું, અને કહ્યું હતું કે તે ફક્ત ન્યુટ્રલ સ્થળે સરકાર સાથે વાતચીત કરશે.

એક સૂત્રએ સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "જેપી નડ્ડાએ આજે ​​સીજેપીને વાતચીત માટે આમંત્રણ મોકલ્યું હતું, પરંતુ વિરોધ સ્થળ પર સ્ટેજ પર બેઠેલા લોકોએ આમંત્રણ નકારી કાઢ્યું હતું."

જંતર મંતર ખાતે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા - જ્યાં સીજેપી ગયા મહિનાથી NEET પેપર લીક અને શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની જવાબદારીની માંગણી સાથે કેમ્પ કરી રહ્યા છે - પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે પોલીસે ગુરુવારે સવારે તેમને જાણ કરી હતી કે નડ્ડાએ તેમને ચર્ચા માટે તેમના નિવાસસ્થાને બોલાવ્યા છે.

દાસે કહ્યું, "અમે કોઈના ઘરે કે ઓફિસમાં જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જનતાની અદાલત અહીં છે. મંત્રીઓએ લોકો વચ્ચે આવવું જોઈએ. જો તેઓ વાતચીત કરવા માંગતા હોય, તો તે જંતર મંતર પર હોવી જોઈએ."

જોકે, તેમણે કહ્યું કે સીજેપી વાતચીત માટે તૈયાર છે અને જો સુરક્ષાની ચિંતા હોય તો વિરોધ સ્થળની નજીક તટસ્થ સ્થળ પર વિચાર કરવા પણ તૈયાર છે.

દિવસે પાછળથી, કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર સીજેપીના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાત કરવા તૈયાર છે. નડ્ડાએ કહ્યું, "અમે વાતચીત માટે સીજેપીના પ્રતિનિધિઓને મળવા તૈયાર છીએ."

નડ્ડાએ વધુમાં કહ્યું, "CJPના પ્રતિનિધિઓ મારા નિવાસસ્થાને અથવા કાર્યાલયમાં મીટિંગ માટે આવી શકે છે."

બુધવારે, નડ્ડાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર NEET પેપર લીક મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છે અને વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધી પર પસંદગીના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. અહીં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ભાજપના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ નડ્ડાએ કહ્યું, "સરકાર બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. આજે સાંજે, વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધીએ એક પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું. તેમના પ્રેઝન્ટેશનમાં, તેમણે લગભગ 150 પેપર લીક ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. આ તપાસનો વિષય છે, અને સરકાર તપાસ પછી જવાબ આપશે."

નડ્ડાએ એવા રાજ્યોમાં પેપર લીકના કેસોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો જ્યાં કોંગ્રેસ અને તેના સાથી પક્ષો સત્તામાં હતા.

TAGGED:

CJP DELEGATION
CJP
JANTAR MANTAR
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