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ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ CJP અને સરકારની બેઠક: તમામ માંગણી સ્વીકારાઈ, પ્રદર્શન ખતમ કરવાની જાહેરાત

NEET પેપર લીક વિવાદ પર શિક્ષા વ્યવસ્થામાં સુધારાની માંગ સાથે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષામંત્રીના રાજીનામાની માંગ પર અડગ હતા.

સીજેપી અને સરકાર વચ્ચે બેઠક
સીજેપી અને સરકાર વચ્ચે બેઠક (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 6:53 PM IST

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નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ, દિલ્હીના કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબ ખાતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના પ્રવક્તા અને કેન્દ્ર સરકારના પ્રતિનિધિઓમાં સામેલ મંત્રીઓ જે.પી નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહ વચ્ચે ચર્ચા થઈ. શુક્રવારે સાંજે 4 વાગ્યાની આસપાસ શરૂ થયેલી આ બેઠક લગભગ અઢી કલાક ચાલી. સરકારે દિલ્હી સહિત તમામ રાજ્યોમાં વિરોધ પ્રદર્શનોમાં સામેલ યુવાનો સામે નોંધાયેલા કેસ પાછા ખેંચવાની જાહેરાત કરી.

શનિવારે સાંજે બેઠક બાદ સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં બોલતા, CJP ના પ્રવક્તા આશુતોષ રંકાએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં અમે સરકાર સાથે ત્રણ રાઉન્ડની વાતચીત કરી હતી. અમારી ત્રણ મુખ્ય માંગણીઓ હતી. પહેલી, વિરોધીઓ અને આયોજકો સામે નોંધાયેલા તમામ કાનૂની કેસ અને FIR પાછા ખેંચવામાં આવે અને ભવિષ્યમાં કોઈ કેસ દાખલ ન કરવામાં આવે. બીજું, NEET પેપર લીક બાદ સ્વજનો ગુમાવનારા પરિવારો માટે ₹1 કરોડના વળતરની માંગ; આ માંગણી પણ સ્વીકારવામાં આવી છે. આજે થોડા સમય પહેલા જ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું હતું. આનો અર્થ એ છે કે અમારી પ્રાથમિક માંગણી જે અમે વિરોધ પ્રદર્શનના પહેલા દિવસથી જ ઉઠાવી હતી તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે."

પ્રધાનના રાજીનામા બાદ CJP અને સરકાર વચ્ચે બેઠક
CJP પ્રવક્તા સૌરભ દાસે જણાવ્યું હતું કે, સરકારે તે માંગણી પણ સ્વીકારી લીધી છે. ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે યુવાનો સામે નોંધાયેલી FIR ની કોપી આગામી થોડા દિવસોમાં પૂરી પાડવામાં આવશે, સાથે કેસ પાછા ખેંચવા સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ આપવામાં આવશે. સૌરભે નોંધ્યું હતું કે, દિલ્હીમાં 15 થી 20 FIR દાખલ કરવામાં આવી છે, અને સરકારે તેમને ખાતરી આપી છે કે બધું લેખિતમાં પૂરું પાડવામાં આવશે. તેણે કહ્યું, "અમને આશા છે કે મંગળવાર સુધીમાં સરકારની લેખિત ગેરંટી મળશે. વધુમાં, અમે માંગણીઓની પાંચ મુદ્દાની યાદી રજૂ કરી હતી, અને સરકારે લગભગ ચાર અઠવાડિયામાં તેના પર અપડેટ આપવાનું વચન આપ્યું છે. ઉદ્દેશ્ય એ છે કે અમે શિક્ષણ સુધારણા પર સાથે મળીને કામ કરીએ. સરકારે અમારી બધી માંગણીઓ સ્વીકારી લીધી છે." અમે અમારો વિરોધ પાછો ખેંચી રહ્યા છીએ...

જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત
કેન્દ્રીય મંત્રી જે.પી નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે સૌરભ દાસ અને આશુતોષ રંકા સાથે ત્રીજી બેઠક છે, જેમાં વ્યાપક ચર્ચા થઈ છે. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન નોંધાયેલી FIR પાછી ખેંચવા અંગે આજે એક લેખિત ડ્રાફ્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો; આ બાબતે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ, ચાર મુદ્દાઓ પર સર્વસંમતિ થઈ હતી, જેમાં એક કરાર હતો કે તેમની સામે કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. બીજું, વળતર અંગે, સરકારે સ્પષ્ટપણે તેની સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી હતી, બાળકના જીવ ગુમાવવા પ્રત્યે સહાનુભુતિ રાખીએ છીએ. પ્રધાનમંત્રી પણ સહાનુભૂતિ શેર કરે છે. પાંચ-મુદ્દાનું ચાર્ટર છે. નડ્ડાએ કહ્યું, શિક્ષણમાં પરીક્ષા સુધારાઓ પર અમે વિચારણા કરીશું. આ પછી, CJP પ્રવક્તાએ જંતર-મંતર ખાતે વિરોધનો અંત લાવવાની જાહેરાત કરી.

આ બેઠકોનું એક નોંધપાત્ર પાસું એ હતું કે જ્યારે શુક્રવારે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના પ્રવક્તા બેઠક માટે પહોંચ્યા, ત્યારે તેમને ખુરશી પર બેસાડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બંને મંત્રીઓ કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબમાં એક જ રૂમમાં સોફા પર બેઠા હતા. તેનાથી વિપરીત, શનિવારે, સરકારી પ્રતિનિધિઓ અને CJP પ્રવક્તા બંને માટે સમાન સોફા એકબીજાની સામે મૂકવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, તેઓ એક જ મંચ પર ખુરશીઓ પર એકસાથે બેઠેલા જોવા મળ્યા હતા.

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