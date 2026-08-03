ઇન્ટરવ્યૂ | મેં એજ્યુકેશન લોન લીધી હતી, જે મારે હજુ પણ ચૂકવવાની છે: CJP ના અભિજીત દિપકે
અમિત ફુટાનેના રિપોર્ટ મુજબ, તેમની ડિગ્રી અંગે, તેઓ કહે છે કે તેમને બોસ્ટન યુનિવર્સિટી તરફથી શિષ્યવૃત્તિ મળી હતી અને એજ્યુકેશન લોન લીધી હતી.
Published : August 3, 2026 at 5:59 PM IST
છત્રપતિ સંભાજીનગર: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સ્થાપક અભિજીત દિપકકે સોમવારે ખુલાસો કર્યો કે તેમને બોસ્ટન યુનિવર્સિટીમાંથી શિષ્યવૃત્તિ મળી હતી અને તેમના અભ્યાસ માટે લોન લીધી હતી, જે તેમણે હજુ સુધી ચૂકવી નથી.
ETV ભારત સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં દિપકકે કહ્યું, "છેલ્લા બે દિવસથી મારા શિક્ષણ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. મને સમજાતું નથી કે આપણા દેશના લોકોને શિક્ષણમાં કેમ સમસ્યા છે. તેના બદલે, તેમને ગર્વ હોવો જોઈએ કે એક યુવાન ભારતીય વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા ગયો અને દેશ માટે યોગદાન આપવાના ઇરાદા સાથે પાછો ફર્યો."
I am ready to reveal my scholarship letter & education loan letter.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 3, 2026
Will the emperor show his degree? pic.twitter.com/cVUqbz3O9n
"તેમ છતાં, હું તેમને જવાબ આપીશ: મને મારા અભ્યાસ માટે બોસ્ટન યુનિવર્સિટી તરફથી શિષ્યવૃત્તિ મળી હતી અને શિક્ષણ લોન પણ લીધી હતી, જે મેં હજુ સુધી ચૂકવી નથી," દિપકીએ કહ્યું.
એવો દાવો કરીને કે તેમની ડિગ્રી સાચી હોવાથી કોઈપણ તપાસમાં કોઈ ખોટું કામ નહીં મળે, દિપકએ આ મામલે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પણ નિશાન સાધ્યું. તેમણે તેમની ડિગ્રીને સાચી પણ જાહેર કરી.
પીએમ મોદીને "સમ્રાટ" ગણાવતા દિપકએ X પર એક અલગ પોસ્ટમાં પૂછ્યું કે શું મોદી તેમની ડિગ્રી બતાવશે.
સીજેપી નેતાએ એમ પણ કહ્યું કે ચૂંટણીમાં શિક્ષણ એક મુખ્ય મુદ્દો હોવો જોઈએ, કારણ કે તેમાં રોકાણ કરવું એ દેશના ભવિષ્યમાં રોકાણ કરવા જેવું છે.
"સરકારી શાળાઓને મજબૂત બનાવવાની જરૂર છે. હાલમાં, અછતને કારણે, દરેક વ્યક્તિ પોતાના બાળકોને ખાનગી શાળાઓમાં દાખલ કરી રહ્યું છે. સરકારી શાળાઓ ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે - ખાલી જગ્યાઓ અને શિક્ષકોની અછતથી લઈને જર્જરિત અને ટપકતી છત સુધી. રાજસ્થાનમાં છોકરીઓએ પણ આ મુદ્દાઓ પર વિરોધ કર્યો," દિપકીએ કહ્યું.
"સરકારી શાળાઓને મજબૂત બનાવવી એ સમયની જરૂરિયાત છે," તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે CJP શિક્ષણના મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે અને દેશભરમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં જ્યાં પણ ગેરરીતિઓ છે ત્યાં વિરોધ કરશે. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ સાવિત્રીબાઈ ફૂલે પુણે યુનિવર્સિટીમાં ડિગ્રી કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવા માંગે છે.
તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો સોશિયલ મીડિયા પર નિયમો લાદવામાં આવે તો યુવાનો ચોક્કસપણે રસ્તાઓ પર ઉતરશે. તેમણે પૂછ્યું: "જો તમે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ લગાવો છો અને લોકો રસ્તાઓ પર ઉતરે છે, તો શું તમે રસ્તાઓ બ્લોક કરશો?"
શું તેઓ રાજકીય પક્ષ બનાવશે તે પૂછવામાં આવતા, CJP સ્થાપકે પ્રશ્ન કર્યો કે જો મતદારો દ્વારા આપવામાં આવેલા મતો અદૃશ્ય થઈ જાય તો આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવાનો શું અર્થ છે.
તેમણે કહ્યું કે દેશનું લોકશાહી વિરુદ્ધ દિશામાં જઈ રહ્યું છે. પહેલા મતદારો સરકાર પસંદ કરતા હતા, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ એવી લાગે છે કે સરકાર નક્કી કરે છે કે કોને મત આપવો.
"સરકારનો ઘમંડ તૂટી ગયો છે... આ આંદોલન યુવાનો માટે વિજય છે; તેઓ એવી સરકારના સભ્યનું રાજીનામું મેળવવામાં સફળ થયા જે છેલ્લા 10-12 વર્ષથી ઘમંડી વર્તન કરી રહી હતી, એક એવી સરકાર જે દાવો કરતી હતી કે રાજીનામા તેના રેન્કમાં અસ્તિત્વમાં નથી," તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું, "આ આંદોલનની વાસ્તવિક સફળતા ફક્ત ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામામાં નથી, પરંતુ એ હકીકતમાં છે કે લોકો નિર્ભયતાથી રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા અને સરકારને પ્રશ્ન કર્યો."
વિરોધીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ગેરવર્તણૂકના આરોપો અંગે, તેમણે કહ્યું કે દિલ્હી પોલીસે સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો શેર કર્યા છે જેમાં યુવાન અધિકારીઓ સાથે દુર્વ્યવહાર અને હુમલો થતો જોવા મળે છે.
તેમણે કહ્યું, "પહેલી વાત એ છે કે પોલીસે યુવતીઓ પર કેવી રીતે હુમલો કર્યો. જ્યારે દુર્વ્યવહાર ખોટું છે - અને અમે તેનું સમર્થન કરતા નથી - સત્ય એ છે કે યુવતીઓને ગંભીર રીતે માર મારવામાં આવ્યો હતો, તેમના ગુપ્ત ભાગોને ઇજા પહોંચાડવામાં આવી હતી અને તેમના કપડાં ફાડી નાખવામાં આવ્યા હતા."
દીપકેએ કહ્યું કે આજના યુવાનો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "અમારા એકાઉન્ટ્સ પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. અમે યુદ્ધ લડી રહ્યા નથી; તેના બદલે, સરકાર તે લોકોને નિશાન બનાવી રહી છે જેઓ તેની સામે અવાજ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરે છે."
તેમના પક્ષના ફંડ અંગે, તેમણે કહ્યું: "જો એવો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે અમારી પાર્ટીને વિદેશી ભંડોળ મળે છે, તો તે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની નિષ્ફળતા છે. છેવટે, જો અમને વિદેશથી આટલી મોટી રકમ મળી રહી હોત, તો તે તેમની નજરથી કેવી રીતે છટકી શક્યું હોત?"
સીજેપીના સ્થાપકે આકરી ટીકા કરી: "જો અમે ખરેખર રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હોત, તો તેમના નેતા જેપી નડ્ડા અમારી સાથે બેઠકો કેવી રીતે કરી શક્યા હોત? વધુમાં, અમારી માંગણીઓના જવાબમાં શિક્ષણમંત્રી કેવી રીતે રાજીનામું આપી શકે?"