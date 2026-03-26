ETV Bharat / bharat

"ફરી ક્યારેય આવું કરવાની હિંમત ના કરતા," CJIએ એક વ્યક્તિને આપ્યો કડક ઠપકો

આ કેસમાં સામાન્ય વર્ગના એક વ્યક્તિનો સમાવેશ થતો હતો જેને બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવ્યા પછી મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ લાભ મળ્યો હતો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે બુધવારે એક વ્યક્તિની સખત ટીકા કરી અને તેને જબરદસ્ત ઠપકો આપ્યો, જેણે મેડિકલ એડમિશન સાથે સંકળાયેલા એક કેસના સંદર્ભમાં તેમના ભાઈને ફોન કર્યો હતો, આ મામલાની સુનાવણી ખુદ મુખ્ય ન્યાયધીશ કરી રહ્યાં છે. CJIની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ લઘુમતી ક્વોટા હેઠળ બૌદ્ધ મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા બે સામાન્ય શ્રેણીના ઉમેદવારોના કેસની સુનાવણી કરી રહી હતી. ઉમેદવારોએ બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવવાનો દાવો કર્યો હતો.

CJIએ પૂછ્યું કે અરજદારના પિતા સામે અવમાનનાની કાર્યવાહી કેમ શરૂ ન કરવી જોઈએ, જેમણે દેખીતી રીતે ફોન કર્યો હતો. CJI એ અરજદારના વકીલને પૂછ્યું, "તમારા ક્લાયન્ટના પિતા સામે અવમાનની કાર્યવાહી કેમ શરૂ ન કરવી જોઈએ? શું તમને ખબર છે કે તેમણે શું કર્યું છે, કે પછી મારે આ જાહેરમાં કહેવું જોઈએ?"

CJI એ આગળ પૂછ્યું, "તે મારા ભાઈને ફોન કરીને પૂછવાની હિંમત કેવી રીતે કરી કે CJI એ આ આદેશ કેવી રીતે પસાર કર્યો? શું તે મને આદેશ આપશે ? " CJI એ વકીલને કહ્યું, 'તમે પહેલા આની પુષ્ટિ કરો અને પછી વકીલ તરીકે તમારે પહેલા આ કેસમાંથી ખસી જવું જોઈએ.

જો કોઈ ક્લાયન્ટ ગેરવર્તન કરી રહ્યો હોય, ભલે તે ભારતની બહાર છુપાયેલો હોય, તો પણ હું જાણું છું કે આવા લોકો સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો. (તમે) મને ધમકી આપી રહ્યા છો! ફરી આવું કરવાની ક્યારેય હિંમત ન કરતા. ક્યારેક તમને લાગતું હોય કે હું કેસ ટ્રાન્સફર કરીશ. હું છેલ્લા 23 વર્ષથી આવા તત્વોને સારી રીતે જાણતો આવ્યો છું."

વકીલે બેન્ચને કહ્યું કે તેમને અરજદારના પિતાના વર્તનની કોઈ જાણકારી નથી અને માફી માંગી. બેન્ચે કેસને સુનાવણી માટે ફરીથી સૂચિબદ્ધ કર્યો. જાન્યુઆરીમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે બે સામાન્ય શ્રેણીના ઉમેદવારોને બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવવા બદલ સખત ટીકા કરી હતી. એવું લાગે છે કે તેઓએ લઘુમતી ક્વોટા હેઠળ અનુસ્નાતક તબીબી અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે આવું કર્યું હતું.

સુપ્રીમ કોર્ટે મૌખિક રીતે અવલોકન કર્યું કે, આ પગલું "છેતરપિંડીનું બીજું સ્વરૂપ" હતું અને ઉમેર્યું કે આવું કામ "લઘુમતી સમુદાયના ખરા અને યોગ્ય ઉમેદવારોના અધિકારો છીનવી લેવાનો પ્રયાસ કરે છે." સુનાવણી દરમિયાન, અરજદારો વતી હાજર રહેલા વકીલે દલીલ કરી હતી કે, તેમના અસીલોએ બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવ્યો છે અને સંબંધિત સત્તાવાળાઓ દ્વારા જારી કરાયેલા પ્રમાણપત્રો પણ રજૂ કર્યા છે. જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેઓ બૌદ્ધ લઘુમતી સમુદાયના છે.

TAGGED:

CJI TOUGH WORDS
SUPREME COURT
SC MEDICAL ADMISSION CASE
CHIEF JUSTICE SURYAKANT
MEDICAL ADMISSION CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.