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આધુનિક લોકશાહીમાં ન્યાયતંત્રની સૌથી મહત્વની ભૂમિકા શું છે, CJI સૂર્યકાંત શું બોલ્યા

ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે 5 જૂને લંડનની ક્વીન મેરી યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લીધી. અહીં તેમણે વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કર્યા.

સીજેઆઈ સૂર્યકાંત (ફાઇલ ફોટો)
સીજેઆઈ સૂર્યકાંત (ફાઇલ ફોટો) (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 1:30 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે કહ્યું કે, સંસ્થાઓમાં લોકોનો વિશ્વાસ ક્યારેય પોતાની મેળે નથી બનતો, પરંતુ તેને પારદર્શક સ્થિરતા અને પોતાને સુધારવાની હિંમતથી કમાવવો જોઈએ.

બંધારણ અને ન્યાયતંત્ર પર વાત કરતાં તેમણે એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે ન્યાયિક તાકાત એ બતાવવામાં નથી કે તે ખોટો નથી, પરંતુ શીખવા અને જવાબદારી માટે તૈયાર રહેવામાં છે.

ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે 5 જૂને લંડનની ક્વીન મેરી યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે સેન્ટર ફોર કમર્શિયલ લોના એક કાર્યક્રમમાં સેંકડો વિદ્યાર્થીઓને 'ગ્લોબલ કોન્સ્ટિટ્યૂશનલ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ' (વૈશ્વિક બંધારણીય ન્યાયશાસ્ત્ર)માં ભારતીય અદાલતોનું યોગદાન થીમ પર સંબોધિત કર્યા. વિદ્યાર્થીઓએ ન્યાયતંત્ર, ન્યાય સુધી પહોંચ, કાનૂની શિક્ષણ, બંધારણીય મૂલ્યો અને કાનૂની વ્યવસાયના ભવિષ્ય પર અનેક પ્રકારના સવાલો પૂછ્યા.

ભારતના સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ તરીકે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ બંધારણીય લોકશાહીમાં લોકોનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવામાં ન્યાયતંત્રની ભૂમિકાને કેવી રીતે જુએ છે. CJI એ કહ્યું કે લોકોનો વિશ્વાસ ક્યારેય કોઈપણ સંસ્થાને એમ જ નથી મળી જતો અને તે પારદર્શિતા, સ્થિરતા અને પોતાને સુધારવાની હિંમતથી સતત કમાવવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું, "મેં ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે કે ન્યાયતંત્રની તાકાત એ વાતથી નથી આવતી કે તે ખોટો નથી."

તેમણે કહ્યું, "સંસ્થાઓ ત્યારે વધુ મજબૂત બને છે જ્યારે તેઓ શીખવા અને સુધારા માટે ખુલ્લી રહે છે. એક બંધારણીય લોકશાહીમાં, ન્યાયતંત્ર જવાબદારીની છેલ્લી લાઇન હોય છે, પરંતુ તેને પોતે બંધારણ અને જે લોકોની તે સેવા કરે છે તેમના પ્રત્યે જવાબદાર હોવું જોઈએ…"

એ પૂછવામાં આવ્યું કે તેમના મતે આધુનિક લોકશાહીમાં ન્યાયતંત્રની સૌથી મહત્વની ભૂમિકા શું છે. CJI એ કહ્યું, "હું કહીશ કે ન્યાયતંત્રનું સૌથી પહેલું કામ એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે બંધારણમાં લખેલા સિદ્ધાંતો ફક્ત કાગળ પર લખેલા શબ્દો ન રહે, પરંતુ દરેક નાગરિકની આઝાદીને જાળવી રાખતી જીવંત ગેરંટી બને."

તેમણે આગળ કહ્યું, "એ જ રીતે, ન્યાયતંત્રએ ઝઘડાના સમયે એક સ્થિર કરતી તાકાત તરીકે કામ કરવું જોઈએ, સામાજિક પરિવર્તનની ઝડપ અને બંધારણીય નૈતિકતાના હંમેશા રહેતા મૂલ્યો વચ્ચે સંતુલન બનાવવું જોઈએ. "પરંતુ હું એક વાત ઉમેરવા માંગુ છું જેને ઘણી વખત અવગણવામાં આવે છે અને જે પહેલા દિવસથી જ મારા અંગત એજન્ડામાં રહી છે, કે ન્યાયતંત્રે ફક્ત અધિકારોનો રક્ષક જ ન હોવું જોઈએ, પરંતુ તે એટલું સુલભ પણ હોવું જોઈએ કે તે રક્ષાત્મકતા વાસ્તવિક હોય. એક કોર્ટ જે ફક્ત એ લોકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરે છે જેઓ કેસ કરી શકે છે, તે પોતાનું બંધારણીય કામ પૂરું કરતી નથી. તે ફક્ત તેને નિભાવી રહી છે."

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તેમના માટે વ્યક્તિગત રીતે ન્યાયનો શું અર્થ છે. CJI સૂર્યકાંતે જવાબ આપ્યો, "ન્યાય શું છે.. શું તે બદલો છે. આંખના બદલે આંખ. શું તે કાનૂની નિયમોને બરાબર એ જ રીતે લાગુ કરવાનો છે જેવા તે કાયદાની ચોપડીઓમાં દેખાય છે. અથવા તે કંઈક વધારે ઝીણવટપૂર્ણ છે, જેવું કે ઘણી વખત રાજા સોલોમનના ચુકાદા સાથે જોડાયેલી સમજદારી હોય છે, જ્યાં કાયદાને માનવીય વાસ્તવિકતાઓની સમજ સાથે લાગુ કરવામાં આવે છે.

તેમણે કહ્યું, "મારા મતે, ન્યાય આ બંને વચ્ચે ક્યાંક હોય છે. જ્યારે કાયદાએ એક ઉદ્દેશ્ય માળખું આપવો જોઈએ જેની અંદર કોર્ટ કામ કરે છે, કોઈ પણ બે કેસ ક્યારેય સંપૂર્ણપણે એક સમાન હોતા નથી. દરેક ઝઘડો કોર્ટ સમક્ષ પોતાના ખાસ તથ્યો, સંજોગો અને માનવીય પરિણામો સાથે આવે છે. તેથી, એક જજની ભૂમિકા ફક્ત કાનૂની સિદ્ધાંતને અમૂર્ત રૂપમાં લાગુ કરવાની નથી, પરંતુ તેમનું એ રીતે અર્થઘટન કરવાનું અને લાગુ કરવાનું છે જે હાજર કેસની વાસ્તવિકતાને અનુરૂપ હોય."

ન્યાયિક ચુકાદા પર CJI એ આગળ કહ્યું કે, એક જજે કાયદા સાથે જોડાયેલા રહેવું જોઈએ, સાથે જ કાયદો જેટલી છૂટ આપે છે, તેટલી સમજદારીથી કામ લેવું જોઈએ. પડકાર સ્થિરતા અને લચીલાપણા વચ્ચે, સિદ્ધાંત અને વ્યવહારિકતા વચ્ચે, નિષ્પક્ષતાવાદ અને દરેક કેસમાં જરૂરી રીતે આવતી માનવીય બાબતો વચ્ચે સાચો સંતુલન બનાવવામાં છે. મારા માટે, આ જ ન્યાયનો સાર છે.

વસ્તુનિષ્ઠતા અને વ્યક્તિપરકતા વચ્ચેની ઝીણી લાઇન પર ચાલવાની ક્ષમતા છે. કાયદા પ્રત્યે વફાદાર રહીને એ સુનિશ્ચિત કરવું કે કોર્ટ સમક્ષ ખાસ સંજોગોમાં તેનો ઉપયોગ નિષ્પક્ષતાના હેતુને પૂર્ણ કરે." તેમણે કહ્યું કે તેમના મતે એક સારો જજ તે છે જે સમજે છે કે સંતુલન ક્યાં છે અને તેને જાળવી રાખવાની સમજ ધરાવે છે.

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