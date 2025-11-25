ETV Bharat / bharat

CJI સૂર્યકાંતે પહેલા દિવસે જ બનાવ્યો નવો નિયમ, અપવાદરૂપ સ્થિતિમાં જ મૌખિક વિનંતીનો સ્વીકાર થશે

CJI સૂર્યકાંતે સ્પષ્ટતા કરી કે, અસાધારણ પરિસ્થિતિ સિવાય તાત્કાલિક સૂચિબદ્ધ કરવા માટેની વિનંતી લેખિતમાં ઉલ્લેખ સ્લિપ દ્વારા કરવી જોઈએ.

ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 8:08 AM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી : ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે CJI તરીકેના તેમના પહેલા દિવસે એક નવો પ્રક્રિયાગત ધોરણ નક્કી કર્યો. જેમાં જણાવ્યું હતું કે તાત્કાલિક સૂચિબદ્ધ કરવાના કેસનો લેખિતમાં ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે, અને મૌખિક વિનંતીઓ ફક્ત મૃત્યુદંડ અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા જેવા "અસાધારણ પરિસ્થિતિઓ" માં જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

ભારતના 53મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત

રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં હિન્દીમાં શપથ લીધા પછી તરત જ ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે ભારતના 53મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) તરીકે ઔપચારિક રીતે પદ સંભાળ્યું. કોર્ટની કાર્યવાહી બપોરની આસપાસ શરૂ થઈ. CJI કાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે હેરિટેજ કોર્ટરૂમ નંબર 1 માં CJI તરીકેના તેમના પહેલા દિવસે લગભગ 17 કેસની સુનાવણી કરી. બેન્ચમાં ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને અતુલ એસ. ચાંદુરકર પણ સામેલ હતા.

CJI સૂર્યકાંત દ્વારા પ્રથમ કેસની સુનાવણી

CJI સૂર્યકાંતે હિમાચલ પ્રદેશમાં એક ખાનગી પેઢી દ્વારા દાખલ કરાયેલા કેસની પણ સુનાવણી કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટ એડવોકેટ્સ-ઓન-રેકોર્ડ એસોસિએશન (SCAORA) વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી અરજી પર પોતાનો ચુકાદો આપ્યા પછી, સુપ્રીમ કોર્ટ એડવોકેટ્સ-ઓન-રેકોર્ડ એસોસિએશન (SCAORA) ના પ્રમુખ વિપિન નાયરે ભરચક કોર્ટરૂમમાં નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશનું સ્વાગત કર્યું.

પહેલા દિવસે એક નવો નિયમ બનાવ્યો

કાર્યવાહીની શરૂઆતમાં CJI સૂર્યકાંતે સ્પષ્ટ કર્યું કે, "અસાધારણ" પરિસ્થિતિ સિવાય તાત્કાલિક સૂચિબદ્ધ કરવા માટેની વિનંતી મૌખિક રીતે નહીં, પણ ઉલ્લેખ સ્લિપ દ્વારા લેખિતમાં કરવી જોઈએ. તેમણે એક વકીલને કહ્યું, "જો તમારી પાસે તાત્કાલિક ઉલ્લેખ હોય, તો તાકીદનું કારણ જણાવતી તમારી ઉલ્લેખ સ્લિપ સબમિટ કરો; રજિસ્ટ્રાર તેની તપાસ કરશે, અને તે કિસ્સામાં જો અમને કોઈ તાકીદ મળશે, તો અમે તેના પર વિચાર કરીશું."

વકીલે આગ્રહ કર્યો કે આ મામલો તાત્કાલિક છે. CJI એ કહ્યું, "જ્યાં સુધી કોઈ ખાસ સંજોગો ન હોય, જ્યારે કોઈની સ્વતંત્રતા, મૃત્યુદંડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારે જ હું તેને સૂચિબદ્ધ કરીશ." નહિંતર, કૃપા કરીને ઉલ્લેખ કરો... રજિસ્ટ્રી નિર્ણય લેશે અને મામલાની યાદી બનાવશે."

