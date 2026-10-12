CJI સૂર્યકાંતે SIR, વોટ ચોરીના આરોપો પર રાહુલ ગાંધી-ખડગેને મળવાનો ઇનકાર કર્યો
વિપક્ષી પાર્ટીઓએ પોતાની માંગને લઇને સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી વિરોધ રેલી કાઢવાની જાહેરાત કરી છે.
By Sumit Saxena
Published : October 12, 2026 at 8:42 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે 'વોટ ચોરી'ના આરોપો પર કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીને મળવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ચીફ જસ્ટિસે કહ્યું કે, આ રીતના કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયિક પક્ષમાં વિચારાધીન છે.
લોકસભા અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા (LoPs) રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ CJIને પત્ર લખીને સોમવારે સાંજે 4થી 5 વાગ્યા વચ્ચે તેમને મળવા માટે સમય માંગ્યો હતો જેમાં 'વોટ ચોરી', મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામા, વોટર લિસ્ટમાં SIR રોકવા અને પેપર બેલેટ ફોર્મેટ પરત લાવવાની માંગ કરતા એક મેમોરેન્ડમ સોપ્યુ હતું.
વિપક્ષી પાર્ટીઓએ પોતાની માંગને લઇને સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી રેલી કાઢવાની જાહેરાત કરી છે. કોંગ્રેસે આ પહેલા 'ચલો દિલ્હી-ડેમોક્રેસી માટે માર્ચ'નામ આપ્યું છે. આજે બપોરે 1.30 વાગ્યે નેતા કનોટ પ્લેટ-બારાખંભા રોડ જંક્શન પર ભેગા થશે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે રાહુલ ગાંધીની મુલાકાતની ભલામણના જવાબમાં CJI સૂર્યકાંતે કહ્યું કે વહીવટી સ્તરે કોઇ આદેશ પસાર કરી શકાય નહીં અને કોંગ્રેસના નેતાને ન્યાયિક સ્તરે અરજી દાખલ કરવા કહ્યું, જેના પર મંગળવારે સુનાવણી થઇ શકે છે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે મુખ્ય ન્યાયાધીશે ટિપ્પણી કરી હતી કે જો કોઇ નાગરિકના મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થાય તો સુપ્રીમ કોર્ટ 24X7 ખુલ્લી રહે છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટ વહીવટી સ્તરે શાસન-વહીવટના મામલામાં દખલ કરી શકતી નથી.
અગાઉ, રાહુલ ગાંધીએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે પક્ષ, લિંગ, જાતિ, સમુદાય અને સ્ટેટથી ઉપર જઇને ભારતીયો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી રેલી કાઢશે. સોમવારે, દેશના યુવાનો શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન માટે દિલ્હીમાં રસ્તા પર નીકળે. તેઓ હૃદયમાં પ્રેમ લઈને આવ્યા હતા, નફરત કે ગુસ્સો લઈને નહીં. પોલીસ અને ભાજપના ગુંડાઓ બંને દ્વારા તેમને માર મારવામાં આવ્યો હતો. આ એવું ભારત નથી જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ.
વિપક્ષી ગઠબંધન I.N.D.I.Aના અલગ અલગ વિપક્ષી પાર્ટીઓના નેતાઓએ શુક્રવારે સંસદથી વિજય ચોક સુધી રેલી કાઢી હતી અને બાદમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂને એક આવેદનપત્ર સોપ્યું હતું. બીજી તરફ બેંગલુરૂમાં ખડગેએ કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સમગ્ર દેશમાં 'અરાજકતા ઉભી કરી દીધી છે.' શનિવારના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ભારે પોલીસ દળની તૈનાતી અને કસ્ટડીમાં લેવા, યુવાઓના આંદોલનથી સરકારના 'ડર'ને બતાવે છે.
ખડગેએ કહ્યું, અમે CJI પાસે સાંજે 4થી 5 વાગ્યા વચ્ચેનો સમય માંગ્યો છે. અમે તેમણે જણાવીશું, કારણ કે અમે માંગ નથી કરી શકતા. અમે તેમને હાથ જોડીને ભલામણ કરી શકીએ છીએ. ખડગેએ કહ્યું, 'ગૃહમંત્રી અને વડાપ્રધાને દેશમાં અરાજકતા ફેલાવી દીધી છે. અઘોષિત ઇમરજન્સી લગાવી દીધી છે.'
પોતાની પોસ્ટમાં ગાંધીએ કહ્યું, "પક્ષ, લિંગ, જાતિ, સમુદાય અને રાજ્યથી ઉપર ઉઠીને, આપણે ભારતીયો સાથે મળીને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી કૂચ કરીશું. યુવાનો, તમામ વિપક્ષી પક્ષો, નાગરિક સમાજના જૂથો અને લોકશાહીમાં વિશ્વાસ રાખનારા તથા ભારતના બંધારણની સાથે ઊભા રહેનારા દરેક વ્યક્તિ અમારી સાથે કૂચ કરશે."
વિપક્ષી ગઠબંધન 'I.N.D.I.A.' માં સામેલ વિવિધ પક્ષોના નેતાઓએ શુક્રવારે સંસદથી વિજય ચોક સુધી કૂચ કરી હતી અને બાદમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને આવેદનપત્ર સોંપ્યું હતું. દરમિયાન, બેંગલુરુમાં ખડગેએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સમગ્ર દેશમાં "અરાજકતા સર્જી" છે; તેમણે ઉમેર્યું હતું કે શનિવારના વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન પોલીસનો ભારે બંદોબસ્ત અને અટકાયતો યુવા આંદોલન પ્રત્યે સરકારનો "ડર" દર્શાવે છે.
ખડગેએ કહ્યું, "અમે સાંજે 4 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે [CJI - ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા] સાથે મુલાકાતનો સમય માંગ્યો છે. અમે તેમને આ બાબતથી વાકેફ કરીશું, કારણ કે અમે માંગણીઓ કરી શકતા નથી; અમે માત્ર હાથ જોડીને તેમને વિનંતી કરી શકીએ છીએ." ખડગેએ વધુમાં ટિપ્પણી કરી, "ગૃહમંત્રી અને વડાપ્રધાન દેશમાં અરાજકતા ફેલાવી રહ્યા છે. દેશમાં અઘોષિત કટોકટી લાદવામાં આવી છે."
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