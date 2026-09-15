ETV Bharat / bharat

લોકોનો વિશ્વાસ જ ન્યાયપાલિકાની સાચી તાકાત છે: CJI

રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં રામ જેઠમલાણી મેમોરિયલ લેક્ચર સિરીઝમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત સંબોધન કરી રહ્યા હતા.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 9:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે સોમવારે કહ્યું કે, અદાલતો પરિણામોથી નહીં પરંતુ પ્રક્રિયાની નિષ્પક્ષતાથી ન્યાય કરે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, જે લોકો હારે છે તેઓએ પણ એ માનીને ચાલવું જોઈએ કે સિસ્ટમે તેમની સાથે પણ ન્યાયી વર્તન કર્યું છે.

તેમણે એ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે, વિશ્વાસ જ ન્યાયતંત્રની સાચી તાકાત છે, અને ન્યાય ફક્ત થવો જ જોઈએ નહીં પરંતુ તે થતો દેખાવો પણ જોઈએ. CJI રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં રામ જેઠમલાણી મેમોરિયલ લેક્ચર સિરીઝમાં સંબોધન કરી રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમનો વિષય 'જસ્ટિસ સીન ટૂ બી ડન, ટ્રાન્સપેરેન્સી એન્ડ પબ્લિક ટ્ર્સ્ટ એઝ પિલર્સ ઓફ ધ લીગલ સિસ્ટમ' હતો.

CJIએ કહ્યું, "જીતવાથી કોર્ટને તેની કાયદેસરતા મળતી નથી, પરંતુ પ્રક્રિયાની ન્યાયીતા મળે છે. કેસ હારવાથી કોર્ટમાં જનતાનો વિશ્વાસ ઓછો થતો નથી, પરંતુ ખોટું કામ કરતા દેખાવું, ચોક્કસપણે થાય છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, કોર્ટનો વિશ્વાસ ત્યાં સુધી નથી વધતો જ્યા સુધી તેને પસંદ કરવામાં આવે, કે પછી લોકો ઈચ્છે તેવા ચુકાદા આપવામાં આવે. CJI એ કહ્યું કે જનતાનો વિશ્વાસ બદલામાં જનતાની મંજૂરી સમાન નથી હોતો, અને આ તફાવત ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટ ત્યારે વિશ્વાસ મેળવે છે, જ્યારે હારનાર વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે અલગ પરિણામ ઇચ્છતી હતી. છતાં પણ એવું માનીને ચાલ્યા જાય છે કે, જે પ્રક્રિયાએ તેમની વિરૂદ્ધ નિર્ણય સંભળાવ્યો તે જ યોગ્ય હતો.

નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ (NCERT) ના પાઠ્યપુસ્તક અંગે પોતે કરેલી એક કાર્યવાહીનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે, પોતાના આદેશમાં અમે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ન્યાયતંત્ર, એક સંસ્થા તરીકે, ટીકાનો વિરોધ કરતી નથી, અને ન હોઈ શકે, કારણ કે ન્યાયિક કામગીરીની સચોટ, જાણકાર અને રચનાત્મક ટીકા એ મજબૂત બંધારણીય લોકશાહીનું કાયદેસર અને આવશ્યક લક્ષણ છે, જે સંસ્થાકીય જવાબદારી અને સ્વ-સુધારણામાં ફાળો આપે છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આ પારદર્શિતાના હૃદયમાં છે, કારણ કે કોર્ટ પોતાને ખરાઈથી આગળ રાખીને જાહેર વિશ્વાસ જીતી શકતી નથી. તે તપાસ, પ્રશ્ન પૂછવા અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં ટીકા માટે ખુલ્લી હોવી જોઈએ." તેમણે કહ્યું કે કોર્ટ ઘણીવાર દૂરસ્થ લાગે છે, અને પ્રક્રિયાઓ ઘણીવાર એવી રીતે જટિલ હોય છે કે જે એવા લોકોની તરફેણ કરે છે જેઓ તેમને સમજી શકે તેવા વકીલોને પરવડી શકે છે.

તેમણે કહ્યું, "આ પ્રકારના મંચથી એ સ્વીકારવું એ સૌથી સુઘડ બાબત નથી, પરંતુ તે સત્ય છે, અને તેને પ્રામાણિકપણે સ્વીકારવું જ આ સંદર્ભમાં વાત કરવાની એકમાત્ર સાચી શરૂઆત છે કે, શું હવે પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે ?. સીજેઆઈએ કહ્યું કે ન્યાય ફક્ત થવો જ જોઈએ નહીં, પરંતુ તે થતો પણ દેખાવો જોઈએ, અને કોર્ટ માટે પારદર્શિતા ફક્ત ખુલ્લા દરવાજા અને જાહેર સુનાવણીનો વિષય નથી, જોકે તેમાં ચોક્કસપણે તે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

પોતાના સંબોધનમાં તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આનો અર્થ એ છે કે, કોઈ એક નિર્ણય પાછળનું કારણ ન માત્ર તેમનું પરિણામ, કોઈ પણ જોઈ શકે છે અને જે જોવા ઈચ્છે, જેમાં તે લોકો પણ સંકળાયેલા હોય જેમની વિરૂધ્ધ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોય. તેમણે કહ્યું કોઈપણ કોર્ટ, કોઈ આદેશના અમલીકરણ માટે સૈન્ય નથી મોકલી શકતું, અને તેનો અધિકાર ત્યાં સુધી રહે છે જ્યાં સુધી લોકો વગર કોઈ દબાણમાં એ માને કે તેનું પાલન ખરા અર્થમાં થવું જોઈએ.

CJI એ કહ્યું, "જો આ સત્ય છે, અને હું પૂરા દિલથી માનું છું કે તે સત્ય છે, તો જનતાનો વિશ્વાસ કોઈ દેખાડો નથી. હકીકતમાં, તે એકમાત્ર ચલણ છે જેમાં અધિકાર આપવામાં આવે છે. એકમાત્ર સિક્કો છે જેણે ન્યાયતંત્રએ વાસ્તવમાં રાખ્યો છે."

તેમણે કહ્યું કે, વિશ્વાસ એવી વસ્તુ નથી જેને કોઈ સંસ્થા એકવાર કમાઈ શકે અને પછી હંમેશા તેના પર કાયમ માટે આધાર રાખી શકે. તેને સતત અપડેટ કરતા રહેવું પડે છે, અને તે કોઈ એક પળ કે નિર્ણય કરતા ક્યાંય વધુ કેસ જમા થયા, આવું અનુભવથી બને છે.

CJI એ કહ્યું કે, પારદર્શિતાના નાના, દેખાડા વગરનું કામ પણ એટલું મહત્વપૂર્ણ ધરાવે છે, જેટલું કોઈ એક સીમાચિહ્નરૂપ નિર્ણય. તેમણે ઉમેર્યું કે કોઈ એક સુધારો નથી, જે જનતાના વિશ્વાસને સુરક્ષિત કરે છે, પરંતુ આ અનેક પ્રામાણિક, સામાન્ય સુધારાઓનું એકત્રિત થયેલો ભાર છે. જે સમય સાથે સંકળાયેલો રહે છે.

તેમણે કહ્યું કે, પારદર્શિતા મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તેનાથી જ સૌથી પહેલાં વિશ્વાસ મેળવી શકાય છે. વરિષ્ઠ વકીલ મહેશ જેઠમલાણીએ પણ આ કાર્યક્રમમાં સંબોધન કર્યુ હતું અને ન્યાયતંત્ર અને ટ્રિબ્યુનલમાં ભ્રષ્ટાચારમાં "ફિક્સર વકીલો" ની ભૂમિકા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમની ઓળખ કાનૂની સમુદાયમાં જાણીતી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમ સાથે શેર કરવી જોઈએ.

તેમણે કહ્યું હતું કે, "ન્યાયતંત્ર અથવા ટ્રિબ્યુનલમાં ભ્રષ્ટાચાર ફિક્સર વકીલો વિના થઈ શકતો નથી, જેઓ સમગ્ર કાનૂની વ્યવસ્થાને લાંચ આપે છે અને છેતરપિંડી કરે છે. બારમાં દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે તેઓ કોણ છે. તેમના નામ કદાચ ગુપ્તચર એજન્સીઓ પાસે છે, અને જો પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં ન આવ્યા તો સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમને જાહેર કરી દેવા જોઈએ."

આ પણ વાંચો

  1. CJI સૂર્યકાંતે કહ્યું, અદાલતો લોકતંત્રનો ભાર વહન કરનારી દિવાલ છે
    'દિવસ-રાત કામ કરો...', CJIનો અરવલ્લી સમિતીને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવાનો ઈનકાર

TAGGED:

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત
RAM JETHMALANI MEMORIAL LECTURE
CJI JUDICIARY PUBLIC TRUST
NCERT TEXTBOOK CASE
CJI SURYA KANT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.