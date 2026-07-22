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CJIએ કહ્યું-'સમય બરબાદ ના કરો', પ્રદર્શનકારીઓના માર મારવાના મુદ્દા પર જલદી સુનાવણીનો ઇનકાર

પરીક્ષા પેપર લીક પર કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગને લઇને પાટનગરમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હી પોલીસે વિદ્યાર્થીઓને માર માર્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : July 22, 2026 at 2:24 PM IST

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નવી દિલ્હી: CJI સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ સામે એક વકીલે જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષા પેપર લીક પર કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગને લઇને પાટનગરમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હી પોલીસે વિદ્યાર્થીઓને માર માર્યો હતો.

આ કેસનો ઉલ્લેખ કરીને એક વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી કેટલીક ટિપ્પણીઓ માંગી હતી. વકીલે બેન્ચ સમક્ષ દલીલ કરી હતી, જેમાં જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી મોહના પણ સામેલ હતા, કે પોલીસે વિદ્યાર્થીઓને માર માર્યો હતો.

વકીલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વિરોધીઓ સામે ટીયર ગેસ અને અન્ય પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને બેન્ચ સમક્ષ કેટલાક મુદ્દા ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. CJIએ વકીલને કહ્યું, "અમારો સમય ના બગાડો અને તમારો સમય પણ બરબાદ ના કરો. તમારો સમય અમારા સમય કરતા વધુ કિંમતી છે."

વકીલે કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ ઘણી જરૂરી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે: એક NEET પરીક્ષા ફ્રી અને ન્યાયી હોવી જોઈએ; અને બીજુ, નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) નાબૂદ કરવી જોઈએ. આ પ્રસંગે CJIએ સ્પષ્ટ કર્યું કે બેન્ચ તેમની વાત પર ધ્યાન આપવા માંગતી નથી.

CJIએ વકીલને કહ્યું, "તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર."

જોકે, વકીલે ભારપૂર્વક કહ્યું કે આ બાબત ઘણી જરૂરી છે અને તેમણે પ્રદર્શનકારીઓ વિરૂદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી કરી અને કોર્ટનું ધ્યાન ખેચવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે પ્રદર્શનકારીઓને ખરાબ રીતે મારવામાં આવ્યા અને તેમની સામે ખોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

વકીલે કહ્યું, "મારી પાસે (વિરોધ પ્રદર્શન સાથે જોડાયેલા) વીડિયોનું કલેક્શન છે ..", અને તેને બતાવવા માટે કોર્ટ પાસે પરવાનગી માંગી હતી. CJIએ કહ્યું, "અમને વીડિયોમાં રસ નથી અને અમારી પાસે તેને જોવાનો સમય નથી...". નાની-મોટી વાત સાંભળ્યા બાદ બેંચ આગળની વાત પર આગળ વધી હતી.

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