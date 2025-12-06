ETV Bharat / bharat

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે તમામ એરલાઇન્સના ભાડા મર્યાદિત કર્યા, કહ્યું-"મુસાફરોનું શોષણ ન કરો"

ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ રદ થવા અને વિલંબ થવાના કારણે અંધાધુંધી સર્જાઈ છે, અન્ય એરલાઈન્સના ભાડામાં તોતિંગ વધારો થયો છે.

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 3:00 PM IST

નવી દિલ્હી : દેશભરમાં ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ રદ થવા અને વિલંબ થવાના કારણે એરપોર્ટ પર અંધાધૂંધી સર્જાઈ છે. ત્યારે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય (MoCA) દ્વારા આજે શનિવારે તેની નિયમનકારી સત્તાનો ઉપયોગ કરી, અને તમામ એરલાઇન્સને ભાડા મર્યાદાનું કડક પાલન કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

એરલાઇન્સના ભાડા મર્યાદિત કર્યા

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે ચાલુ વિક્ષેપ દરમિયાન કેટલીક એરલાઇન્સ દ્વારા અસામાન્ય રીતે ઊંચા ભાડા વસૂલવા અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, "મુસાફરોને કોઈપણ પ્રકારની તકવાદી કિંમતોથી બચાવવા માટે, મંત્રાલયે તમામ અસરગ્રસ્ત રૂટ પર વાજબી અને વાજબી ભાડા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેની નિયમનકારી સત્તાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે."

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે કર્યો આદેશ : આજે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, તમામ એરલાઇન્સને એક સત્તાવાર નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે જેમાં હવે નિર્ધારિત ભાડા મર્યાદાઓનું કડક પાલન કરવાનું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી આ મર્યાદાઓ અમલમાં રહેશે.

"આ નિર્દેશનો ઉદ્દેશ્ય બજારમાં ભાવ શિસ્ત જાળવવાનો, મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા મુસાફરોના કોઈપણ શોષણને રોકવાનો છે. ઉપરાંત ખાતરી કરવાનો છે કે જે નાગરિકોને તાત્કાલિક મુસાફરી કરવાની જરૂર છે, જેમાં વરિષ્ઠ નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને દર્દીઓનો સમાવેશ થાય છે, તેમને આ સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે."

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તે રીઅલ-ટાઇમ ડેટા અને એરલાઇન્સ અને ઓનલાઇન ટ્રાવેલ પ્લેટફોર્મ્સ સાથે સક્રિય સંકલન દ્વારા ભાડા સ્તરનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખશે. નિયત ધોરણોથી કોઈપણ વિચલન વ્યાપક જાહેર હિતમાં તાત્કાલિક સુધારાત્મક પગલાંને આકર્ષિત કરશે.

24/7 કંટ્રોલ રૂમની સ્થાપના : અગાઉ નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે 24/7 કંટ્રોલ રૂમની સ્થાપના કરી હતી, જે ઓપરેશનલ નિર્દેશો જારી કરતી હતી. સાથે જ કામચલાઉ નિયમનકારી મુક્તિ આપતી હતી અને જવાબદારીની તપાસ કરવા અને સુધારાત્મક પગલાંની ભલામણ કરવા માટે ઉચ્ચ-સ્તરીય તપાસ શરૂ કરતી હતી.

ઇન્ડિગોને ઓપરેશનલ નિર્દેશ કર્યા : નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે ઇન્ડિગોને શક્ય તેટલી ઝડપથી સામાન્ય ફ્લાઇટ સેવાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવા અને મુસાફરોને થતી અસુવિધા ઘટાડવા માટે અનેક ઓપરેશનલ નિર્દેશો જારી કર્યા છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ કિંજરાપુએ જણાવ્યું હતું કે, જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે અને ભવિષ્યમાં વિક્ષેપ અટકાવવા માટે પગલાં લેવામાં આવશે.

