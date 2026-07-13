ETV Bharat / bharat

નાગરિકતા 'નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયા' દ્વારા નક્કી થવી જોઈએ: સુપ્રીમ કોર્ટે આસામ ટ્રિબ્યુનલના વિદેશી જાહેર કરવાના આદેશને રદ કર્યો

સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું કે, નાગરિકત્વના મુદ્દાનો નિર્ણય નિષ્પક્ષતાની જરૂરિયાતો અનુસાર થવો જોઈએ.

સુપ્રીમ કોર્ટની તસવીર
સુપ્રીમ કોર્ટની તસવીર (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : July 13, 2026 at 9:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કહ્યું કે, નાગરિકતા અને વિદેશી દરજ્જાના નિર્ધારણમાં "ન્યાયી, કાયદેસર અને વાજબી" પ્રક્રિયા હાથ ધરવી જોઈએ. આ સાથે તેણે ગુવાહાટી હાઇકોર્ટના 27 અપીલકર્તાઓને વિદેશી તરીકે જાહેર કરવાના ચુકાદાને રદ કર્યો હતો.

ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને ન્યાયાધીશ સંદીપ મહેતાની બનેલી બેન્ચ દ્વારા આ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો. બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે, નાગરિકતા અને વિદેશી દરજ્જા ઉચ્ચ બંધારણીય અને કાનૂની મહત્વ ધરાવે છે. બેન્ચે 27 અપીલકર્તાઓને મંજૂરી આપી હતી અને કેસોને નવા નિર્ણય માટે સંબંધિત ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલને રિમાન્ડ પર મોકલ્યા હતા.

બેન્ચે કહ્યું હતું કે, નાગરિકતાનો મુદ્દો ન્યાયીતાની જરૂરિયાતો અનુસાર નક્કી થવો જોઈએ, પરંતુ તેણે ભારતીય નાગરિકત્વના ગેરકાયદેસર દાવાઓને રોકવામાં રાજ્યના હિતને પણ સ્વીકાર્યું હતું.

બેન્ચે રાજ્યની ફરજિયાત ફરજ પર ભાર મૂક્યો હતો કે ભારતીય નાગરિકત્વ માટે કાયદેસર રીતે હકદાર ન હોય તેવા વ્યક્તિઓને પ્રક્રિયાના દુરુપયોગ, ખોટા દાવાઓ અથવા પ્રક્રિયાગત વિલંબના શોષણ દ્વારા આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાથી અટકાવવાની ફરજ છે. જો કે, બેન્ચે ભાર મૂક્યો હતો કેસ આ ઉદ્દેશ્ય પ્રક્રિયાગત ન્યાયીતાને ઓવરરાઇડ કરી શકતો નથી.

બેન્ચે કહ્યું કે, "તે જ સમયે, આવી સ્થિતિનો નિર્ણય ન્યાયી, કાયદેસર અને વાજબી પ્રક્રિયા દ્વારા થવો જોઈએ."

સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેણે અપીલકર્તાઓ દ્વારા નાગરિકતાના દાવાઓની યોગ્યતાઓની તપાસ કરી નથી અથવા તેમના દ્વારા આધાર રાખતા કોઈપણ દસ્તાવેજની વાસ્તવિકતા, સ્વીકાર્યતા, સુસંગતતા અથવા પર્યાપ્તતા અંગે કોઈ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો નથી.

બેન્ચે ભાર મૂક્યો કે સંબંધિત ટ્રિબ્યુનલે આ પ્રશ્નોનો સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણય લેવો જોઈએ. તેણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, રિમાન્ડનો હેતુ એવા વ્યક્તિઓને કોઈ ન્યાયી લાભ આપવાનો નથી જે તેમના દાવાઓને સાબિત કરવામાં અસમર્થ હોય.

બેન્ચે ઉમેર્યું હતું કે, તેનો એકમાત્ર હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે વિદેશી જાહેર થવાના ગંભીર પરિણામો ફક્ત એવા નિર્ણયથી જ આવે જે ફોરેનર્સ એક્ટ, 1946, ફોરેનર્સ (ટ્રિબ્યુનલ્સ) ઓર્ડર, 1964 અને ન્યાયીપણાના બંધારણીય આદેશ હેઠળ નિર્ધારિત ધોરણોને પૂર્ણ કરે.

કોર્ટે કહ્યું કે, સંબંધિત ટ્રિબ્યુનલ્સ કેસોનો નવેસરથી નિર્ણય લેશે અને હાઇકોર્ટ દ્વારા અથવા ટ્રિબ્યુનલ્સ દ્વારા અગાઉના મંતવ્યોમાં કરવામાં આવેલા કોઈપણ અવલોકનોથી પ્રભાવિત થશે નહીં.

બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે, સંબંધિત કાર્યવાહી કરનારાઓ આદેશની તારીખથી ચાર અઠવાડિયાની અંદર સંબંધિત ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ્સ સમક્ષ હાજર થશે. તેમને ભારતીય નાગરિકત્વના દાવાને સમર્થન આપવા માટે તેમના લેખિત નિવેદનો, દસ્તાવેજી પુરાવા અને તમામ સહાયક સામગ્રી ટ્રિબ્યુનલ્સ સમક્ષ ફાઇલ કરવાની સ્વતંત્રતા પણ આપવામાં આવી છે.

ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ્સને કાયદા અનુસાર, છ મહિનાની અંદર નવો નિર્ણય પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

આ કેસમાં બે અરજદારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા એડવોકેટ અદીલ અહેમદે જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટનાક્રમ નાગરિકતા નક્કી કરતી કાર્યવાહીમાં કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોની મહત્વપૂર્ણ પુષ્ટિ દર્શાવે છે, જે ખાતરી કરે છે કે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને સક્ષમ ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ પોતાનો કેસ રજૂ કરવાની વાજબી તક મળે."

મુખ્ય કેસમાં, ગુવાહાટી હાઈકોર્ટે અરજદારોને વિદેશી જાહેર કરતા ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલના એકપક્ષીય આદેશને પડકાર ફેંકી દીધો હતો.

હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે, યોગ્ય નોટિસ આપવા છતાં, કાર્યવાહીમાં શામેલ કોઈપણ વ્યક્તિ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ હાજર થયો ન હતો, અને ટ્રિબ્યુનલના અભિપ્રાયને લગભગ 23 વર્ષ પછી જ પડકારવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

INDIAN CITIZENSHIP
SUPREME COURT
GAUHATI HIGH COURT
ASSAM TRIBUNALS
ASSAM TRIBUNALS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.