કાશ્મીરમાં CIK ના અનેક સ્થળોએ દરોડા, શંકાસ્પદ આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી મોડ્યુલની તપાસ

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એક અલગ ઘટનાક્રમમાં, ક્રાઈમ બ્રાન્ચની આર્થિક ગુના શાખાએ શ્રીનગર અને બડગામમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા.

ANI
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 1:03 PM IST

શ્રીનગર: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ કાશ્મીર (CIK) એ ગુરુવારે એક શંકાસ્પદ આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી મોડ્યુલની તપાસના સંદર્ભમાં ખીણમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ત્રણ જિલ્લાઓમાં 10 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ગાંદરબલ જિલ્લામાં છ, શોપિયામાં ત્રણ અને શ્રીનગરમાં એક સ્થાન પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસ ગાંદરબલના રહેવાસી શબીર અહેમદ લોન દ્વારા ચલાવવામાં આવતા નેટવર્ક પર કેન્દ્રિત છે.

લોન લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) સાથે સંકળાયેલ છે અને હાલમાં બાંગ્લાદેશથી કાર્યરત છે. તે દેશની બહારથી આ પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રિત કરી રહ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસ મોટા ક્રોસ-બોર્ડર નેટવર્ક તરફ ઈશારો કરે છે.

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ મોડ્યુલને બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર્સ તરફથી સૂચનાઓ મળી રહી છે." અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ કાશ્મીર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા તાજેતરના કેસના સંદર્ભમાં સક્ષમ કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલ વોરંટ બાદ આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહીનો હેતુ પુરાવા એકત્રિત કરવા અને આ કથિત નેટવર્કમાં સામેલ લોકોની ઓળખ કરવાનો હતો.

એક અલગ ઘટનાક્રમમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રાઈમ બ્રાન્ચની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન કથિત મોટા પાયે છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં શ્રીનગર અને બડગામમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.

એજન્સીના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ શ્રીનગરના EOW આર્થિક ગુના શાખા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIRની તપાસના ભાગ રૂપે ત્રણ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

નવી દિલ્હીના નજફગઢમાં સ્થિત મેસર્સ સંજય ટ્રેડિંગ કંપનીના માલિક સંજય કુમાર સાહુ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદ બાદ આ કેસ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે શ્રીનગરના બે વ્યક્તિઓએ રોગચાળા દરમિયાન તબીબી પુરવઠાની વ્યવસ્થા કરવાના બહાને કંપની સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓની ઓળખ પીરબાગના રહેવાસી ઇમાદ મુઝફ્ફર મકદૂમી (જેને ઇમરાન શાહ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) અને સનતનગરના રહેવાસી વિકાર અહેમદ ભટ તરીકે કરવામાં આવી છે.

પ્રારંભિક તપાસ દર્શાવે છે કે આરોપીઓએ મોટી રકમ મેળવવા માટે છેતરપિંડીભર્યા માધ્યમોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ નાણાંમાં અનંતનાગમાં ડેપ્યુટી કમિશનરની ઓફિસમાંથી લેવામાં આવેલા કથિત ચૂકવણીનો સમાવેશ થાય છે. આરોપીઓએ શ્રીનગરની સરકારી મેડિકલ કોલેજમાંથી કરોડો રૂપિયાની ઉચાપત કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો.

પ્રવક્તાના જણાવ્યા મુજબ, શંકાસ્પદોએ સરકારી અધિકારીઓનો ઢોંગ કર્યો હતો અને પુરવઠા પ્રતિનિધિઓ અને ખાસ ફરજ પરના અધિકારીઓ તરીકે પોતાને રજૂ કર્યા હતા. ફરિયાદ કરનાર કંપનીનો વિશ્વાસ મેળવવા માટે તેમણે વિવિધ વિભાગો અને સંસ્થાઓના નામે નકલી ફાળવણીના આદેશો જારી કર્યા હતા.

આરોપીઓ પર કંપનીના નામે નકલી ઇમેઇલ એકાઉન્ટ બનાવવા અને ભંડોળને વાળવા માટે નકલી બેંક ખાતા ખોલવાની પણ શંકા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારની શોધનો હેતુ ડિજિટલ ડેટા અને નાણાકીય રેકોર્ડ સહિત વધારાના પુરાવા એકત્રિત કરવાનો હતો. આ મામલે તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.

