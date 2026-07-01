CID ઇન્ટેલિજન્સે ઔરંગાબાદથી ISI એજન્ટની ધરપકડ કરી; ધરપકડથી બે જાસૂસોને ફંડ ટ્રાન્સફર થયાનો ખુલાસો
રાજસ્થાન પોલીસની CID એ આ વર્ષે અગાઉ બે જાસૂસોની ધરપકડ કરી છે જેઓ પાકિસ્તાનને ગુપ્ત લશ્કરી માહિતી મોકલી રહ્યા હતા.
Published : July 1, 2026 at 9:41 PM IST
જયપુર: રાજસ્થાન પોલીસની CID (ગુપ્તચર) શાખાએ પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી (ISI) માટે ભંડોળ નેટવર્ક ચલાવતા એક એજન્ટની ધરપકડ કરીને રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓના એક મહત્વપૂર્ણ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ધરપકડ કરાયેલ શંકાસ્પદ ISI વતી જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ વ્યક્તિઓને ભંડોળ પહોંચાડવા માટે જવાબદાર હતો. CID ગુપ્તચરે તેને ઔરંગાબાદથી ધરપકડ કરી હતી. પ્રારંભિક પૂછપરછમાં કેટલીક ચોંકાવનારી માહિતી બહાર આવી છે. CID ગુપ્તચર તેને ગુરુવારે કોર્ટમાં રજૂ કરશે અને તેના રિમાન્ડની માંગ કરશે.
આ વર્ષે ધરપકડ કરાયેલા બે જાસૂસો, તપાસમાં ખુલાસો થયો છે: ADG (ગુપ્તચર) પ્રફુલ્લ કુમારે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં, CID (ગુપ્તચર) રાજસ્થાને જેસલમેરના રહેવાસી ઝાબરા રામ અને આસામના દિબ્રુગઢ એરફોર્સ સ્ટેશન પર MTS સુમિત કુમારની સત્તાવાર ગુપ્ત માહિતી અધિનિયમ, 1923 હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં ધરપકડ કરી હતી, જેમાં ભારતીય સેના સંબંધિત ગુપ્ત માહિતી પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી (ISI) ના હેન્ડલરોને પહોંચાડવાનો આરોપ હતો.
આરોપી ચાર વર્ષથી ISI હેન્ડલરના સંપર્કમાં હતો. સંપૂર્ણ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બંને આરોપીઓ મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદ જિલ્લાના હરસુલના રહેવાસી ચાંદ મિયાં શેખ (41) ના પુત્ર રફીક ચાંદ શેખ દ્વારા જાસૂસીના બદલામાં ISI પાસેથી પૈસા મેળવતા હતા. તપાસ આગળ વધારતા, CID (ગુપ્તચર) એ રફીક ચાંદ શેખની પૂછપરછ કરી, જેણે ખુલાસો કર્યો કે તે લગભગ ચાર વર્ષથી ISI હેન્ડલર સાથે સંપર્કમાં હતો.
અલગ - અલગ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરતો હતો: સોશિયલ મીડિયા દ્વારા જોડાયેલા આ નેટવર્કની સૂચનાઓને અનુસરીને, તેણે જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ વ્યક્તિઓને ભંડોળ પહોંચાડવા માટે પોતાના અને અન્ય વ્યક્તિઓના નામે અલગ બેંક ખાતા ખોલ્યા. રફીક ચાંદ શેખ પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી માટે ભંડોળ એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યો હોવાની પુષ્ટિ થયા પછી, રાજસ્થાન CID (ગુપ્તચર) એ તેની ધરપકડ કરી. તપાસ ચાલુ છે, અને આ ISI નાણાકીય નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓ અને વ્યવહારોની સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે.