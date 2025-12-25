'મેરી ક્રિસમસ', દેશભરમાં નાતાલ પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી, ચર્ચને સુંદર રીતે શણગારાયા
આજે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ખ્રિસ્તીઓના પવિત્ર તહેવાર નાતાલની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દેશભરના ચર્ચમાં રોશનીનો ઝગમગાટ અને શણગાર જોવા મળી રહ્યો છે.
By ANI
Published : December 25, 2025 at 8:01 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે ખ્રિસ્તી સમુદાયના સૌથી મોટા પર્વ એટલે કે નાતાલને લઈને ખુબજ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જે પ્રુભ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મોત્સવની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ખ્રિસ્તીઓના પવિત્ર તહેવાર નાતાલની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દેશભરના ચર્ચમાં રોશનીનો ઝગમગાટ અને શણગાર જોવા મળી રહ્યો છે.
સામાન્ય રીતે આ દિવસે લોકો કેક, ભેટ, સોગાત અને રજાઓના તહેવાર તરીકે આ દિવસને જુએ છે. પરંતુ આ પર્વ બજારની ઝાકઝમાળ નહીં પરંતુ ચર્ચની આસ્થા અને શ્રદ્ધામાં રહેલો છે. નાતાલ એક માત્ર ઉજવણી નથી, પરંતુ તે પ્રેમ, કરૂણા અને માનવતાના પુનરૂત્થાનનું પણ પ્રતીક છે.
#WATCH | केरल: क्रिसमस के अवसर पर तिरुवनंतपुरम के पलायम में सेंट जोसेफ मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल में मध्य रात्रि को सामूहिक प्रार्थना आयोजित की गई। pic.twitter.com/rjDKnVmtIx— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
કેરળ:
કેરળમાં ક્રિસમસના અવસરે તિરુવનંતપુરમના પલાયમમાં સેન્ટ જોસેફ મેટ્રોપોલિટન કેથેડ્રલ ખાતે મધ્યરાત્રિએ પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
#WATCH | कर्नाटक: क्रिसमस के मौके पर बेंगलुरु के सेंट मैरी बेसिलिका में लोगों ने मध्यरात्रि प्रार्थना की। pic.twitter.com/4OIs2pwFYl— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
કર્ણાટક:
કર્ણાટકમાં ક્રિસમસના અવસરે બેંગલુરુના સેન્ટ મેરી બેસિલિકામાં લોકોએ મધ્યરાત્રિની પ્રાર્થનામાં મોટી સંખ્યામાં ખ્રિસ્તી ભાઈ-બહેનો એકત્રિત થયા હતાં.
#WATCH | मदुरै, तमिलनाडु: मदुरै में सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च में लोग क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। pic.twitter.com/jc9YjKHETE— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
તામિલનાડુ
તામિલનાડુ મદુરાઈમાં આવેલા સેન્ટ મેરી કેથેડ્રલ ચર્ચમાં લોકોએ ભારે હર્ષોલ્લાસ સાથે નાતાલની ઉજવણી કરી અને પ્રાર્થના કરી હતી.
#WATCH | पुडुचेरी: क्रिसमस के अवसर पर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन कैथेड्रल चर्च में मध्यरात्रि प्रार्थना की जा रही है। pic.twitter.com/E4PvXy86T0— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
પુડુચેરી
નાતાલના અવસરે પુડુચેરીમાં અવર લેડી ઓફ ઇમક્યુલેટ કન્સેપ્શન કેથેડ્રલ ચર્ચમાં મધ્યરાત્રિએ પ્રાર્થના યોજાઈ હતી.
#WATCH | कोलकाता, पश्चिम बंगाल: क्रिसमस के अवसर पर सेंट टेरेसा चर्च में मध्यरात्रि प्रार्थना की जा रही है। pic.twitter.com/OHatdHqtLj— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
પશ્ચિમ બંગાળ
પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાં નાતાલના અવસરે સેન્ટ ટેરેસા ચર્ચમાં મધ્યરાત્રિએ પ્રાર્થના યોજાઈ હતી.
#WATCH | गुवाहाटी, असम: क्रिसमस के मौके पर गुवाहाटी के कैथोलिक कैथेड्रल चर्च में मध्य रात्रि को सामूहिक प्रार्थना आयोजित की गई। pic.twitter.com/UpTbylhU7q— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
આસામ
આસામની રાજધાની ગૌહાટીમાં નાતાલના અવસરે કેથોલિક કેથેડ્રલ ચર્ચમાં મધ્યરાત્રિએ પ્રાર્થનાસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
#WATCH | ओडिशा: क्रिसमस के मौके पर भुवनेश्वर में सेंट विंसेंट प्रो कैथेड्रल में लोगों ने प्रार्थना की। pic.twitter.com/mNBKfwKr1n— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
ઓડિશા
ક્રિસમસના પર્વે ભુવનેશ્વરના સેન્ટ વિન્સેન્ટ પ્રો કેથેડ્રલમાં મોટી સંખ્યામાં ખ્રિસ્તી ભાઈ-બહેનોએ પ્રાર્થના કરી હતી.
#WATCH नोएडा (यूपी): क्रिसमस की पूर्व संध्या पर नोएडा के चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। pic.twitter.com/bFtFFa6rkn— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
નોઈડા (યુપી):
નાતાલની પૂર્વ સંધ્યાએ નોઈડાના એક ચર્ચમાં પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: क्रिसमस के मौके पर आवर लेडी ऑफ विक्ट्रीज़ चर्च में लोगों ने क्रिसमस कैरोल गाया। pic.twitter.com/nv5NoiOyPB— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
મહારાષ્ટ્ર
મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં નાતાલની પૂર્વસંધ્યાએ અવર લેડી ઓફ વિક્ટોરીઝ ચર્ચમાં લોકોએ ક્રિસમસ કેરોલ સોંગ ગાયું હતું.
#WATCH शिमला, हिमाचल प्रदेश: क्रिसमस की पूर्व संध्या पर क्राइस्ट चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। pic.twitter.com/uCnjz7HtlI— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
હિમાચલ પ્રદેશ
હિમાચલ પ્રદેશની રાજધાની શિમલામાં નાતાલની પૂર્વસંધ્યાએ ક્રાઇસ્ટ ચર્ચ ખાતે પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
#WATCH जम्मू (जम्मू-कश्मीर): जम्मू में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सेंट मैरी गैरीसन चर्च को लाइटों से सजाया गया है। pic.twitter.com/iGI1Da8xEa— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
જમ્મુ-કાશ્મીર
જમ્મુમાં નાતાલના આગલા દિવસે સેન્ટ મેરી ગેરીસન ચર્ચને રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું હતું.