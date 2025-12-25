ETV Bharat / bharat

'મેરી ક્રિસમસ', દેશભરમાં નાતાલ પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી, ચર્ચને સુંદર રીતે શણગારાયા

આજે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ખ્રિસ્તીઓના પવિત્ર તહેવાર નાતાલની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દેશભરના ચર્ચમાં રોશનીનો ઝગમગાટ અને શણગાર જોવા મળી રહ્યો છે.

દેશભરમાં નાતાલ પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી
દેશભરમાં નાતાલ પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી (ANI)
author img

By ANI

Published : December 25, 2025 at 8:01 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે ખ્રિસ્તી સમુદાયના સૌથી મોટા પર્વ એટલે કે નાતાલને લઈને ખુબજ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જે પ્રુભ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મોત્સવની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ખ્રિસ્તીઓના પવિત્ર તહેવાર નાતાલની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દેશભરના ચર્ચમાં રોશનીનો ઝગમગાટ અને શણગાર જોવા મળી રહ્યો છે.

સામાન્ય રીતે આ દિવસે લોકો કેક, ભેટ, સોગાત અને રજાઓના તહેવાર તરીકે આ દિવસને જુએ છે. પરંતુ આ પર્વ બજારની ઝાકઝમાળ નહીં પરંતુ ચર્ચની આસ્થા અને શ્રદ્ધામાં રહેલો છે. નાતાલ એક માત્ર ઉજવણી નથી, પરંતુ તે પ્રેમ, કરૂણા અને માનવતાના પુનરૂત્થાનનું પણ પ્રતીક છે.

કેરળ:

કેરળમાં ક્રિસમસના અવસરે તિરુવનંતપુરમના પલાયમમાં સેન્ટ જોસેફ મેટ્રોપોલિટન કેથેડ્રલ ખાતે મધ્યરાત્રિએ પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

કર્ણાટક:

કર્ણાટકમાં ક્રિસમસના અવસરે બેંગલુરુના સેન્ટ મેરી બેસિલિકામાં લોકોએ મધ્યરાત્રિની પ્રાર્થનામાં મોટી સંખ્યામાં ખ્રિસ્તી ભાઈ-બહેનો એકત્રિત થયા હતાં.

તામિલનાડુ

તામિલનાડુ મદુરાઈમાં આવેલા સેન્ટ મેરી કેથેડ્રલ ચર્ચમાં લોકોએ ભારે હર્ષોલ્લાસ સાથે નાતાલની ઉજવણી કરી અને પ્રાર્થના કરી હતી.

પુડુચેરી

નાતાલના અવસરે પુડુચેરીમાં અવર લેડી ઓફ ઇમક્યુલેટ કન્સેપ્શન કેથેડ્રલ ચર્ચમાં મધ્યરાત્રિએ પ્રાર્થના યોજાઈ હતી.

પશ્ચિમ બંગાળ

પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાં નાતાલના અવસરે સેન્ટ ટેરેસા ચર્ચમાં મધ્યરાત્રિએ પ્રાર્થના યોજાઈ હતી.

આસામ

આસામની રાજધાની ગૌહાટીમાં નાતાલના અવસરે કેથોલિક કેથેડ્રલ ચર્ચમાં મધ્યરાત્રિએ પ્રાર્થનાસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ઓડિશા

ક્રિસમસના પર્વે ભુવનેશ્વરના સેન્ટ વિન્સેન્ટ પ્રો કેથેડ્રલમાં મોટી સંખ્યામાં ખ્રિસ્તી ભાઈ-બહેનોએ પ્રાર્થના કરી હતી.

નોઈડા (યુપી):

નાતાલની પૂર્વ સંધ્યાએ નોઈડાના એક ચર્ચમાં પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

મહારાષ્ટ્ર

મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં નાતાલની પૂર્વસંધ્યાએ અવર લેડી ઓફ વિક્ટોરીઝ ચર્ચમાં લોકોએ ક્રિસમસ કેરોલ સોંગ ગાયું હતું.

હિમાચલ પ્રદેશ

હિમાચલ પ્રદેશની રાજધાની શિમલામાં નાતાલની પૂર્વસંધ્યાએ ક્રાઇસ્ટ ચર્ચ ખાતે પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

જમ્મુ-કાશ્મીર

જમ્મુમાં નાતાલના આગલા દિવસે સેન્ટ મેરી ગેરીસન ચર્ચને રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું હતું.

CHRISTMAS 2025

