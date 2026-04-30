પુણેમાં ક્લોરિન ગેસ લીક થવાથી અફરાતફરી, 24 લોકોને હોસ્પિટલમાં કરાયા દાખલ

મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં એક બંધ પડેલા પાણીના પ્લાન્ટમાંથી ક્લોરિન ગેસ લીક ​​થવાથી 24 લોકોને અસર પડી.

સાંકેતિક તસ્વીર
સાંકેતિક તસ્વીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 12:10 PM IST

Updated : April 30, 2026 at 12:16 PM IST

પુણે: મહારાષ્ટ્રના પુણેના કોંઢવા વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રે પાણી શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટમાંથી ક્લોરિન ગેસ લીક ​​થવાથી ઓછામાં ઓછા 22 રહેવાસીઓ અને બે અગ્નિશામક કર્મચારી બીમાર પડી ગયા. અસરગ્રસ્ત તમામ લોકોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ફાયર અધિકારીઓએ પીટીઆઈને આ માહિતીની પુષ્ટિ કરી.

ફાયર અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ગંગાધામ વિસ્તારમાં એમાતા મંદિર નજીક બંધ પડેલા પાણી શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટના ગોદામમાં ક્લોરિનવાળી એક ખાલી ટાંકીમાંથી રાત્રે 1:00 વાગ્યાની આસપાસ લીકેજ શરૂ થયું હતું. આ અંગેની માહિતી મળતા, મુખ્ય ફાયર ઓફિસર દેવેન્દ્ર પોટફોડેની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. ટીમમાં પાંચ અધિકારીઓ અને આશરે 30 ફાયર ફાઇટરનો સમાવેશ થાય છે.

વધુમાં, કોઈપણ સંભવિત દુર્ઘટનાને ટાળવા માટે, વિભાગે ચાર ફાયર ટેન્ડરો તૈનાત કર્યા - જેમાં શ્વાસ લેવાના ઉપકરણ (BA) સેટથી સજ્જ એક વાહનનો સમાવેશ થાય છે. એક ફાયર અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગેસ લીક થવાની શરૂઆત થયા બાદ, આસપાસના રહેવાસીઓએ શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ કરી. કોલ મળતાં જ ફાયર ટીમોને તાત્કાલિક મોકલવામાં આવી હતી. ઘણા લોકો જે અસ્વસ્થતા અનુભવી રહ્યા હતા તેમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન, લીક થતી ટાંકીને સલામતી સાધનોનો ઉપયોગ કરીને સફળતાપૂર્વક સીલ કરવામાં આવી હતી."

તેમણે ઉમેર્યું કે કામગીરી દરમિયાન, 22 સ્થાનિક રહેવાસીઓએ શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ કરી હતી અને તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમણે વધુમાં નોંધ્યું કે ગેસ લીકેજથી પ્રભાવિત લોકોમાં એક અધિકારી અને એક ફાયર ફાઇટર કર્મચારીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે બંનેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીએ જણાવ્યું, "બધા અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ, જેમાં બે ફાયર કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે, તેમની સ્થિતિ ચિંતાથી બહાર છે અને હાલમાં સાસૂન જનરલ હોસ્પિટલમાં દેખરેખ હેઠળ છે."

  1. બેંગલુરુમાં ભારે વરસાદ દરમિયાન હોસ્પિટલની દિવાલ ધરાશાયી, 1 બાળકી સહિત 7 લોકોના મોત
  2. મધ્યપ્રદેશના ધારમાં મોટી કરૂણાંતિકા, સ્કોર્પિયો સાથે અથડાયા બાદ પિકઅપ ટ્રક પલટી, 16નાં મૃત્યું
