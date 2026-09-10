સાત વર્ષ બાદ ભારત આવશે શી જિનપિંગ, BRICS સંમેલનમાં લેશે ભાગ, જાણો તેનું વૈશ્વિક મહત્વ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિંમત્રણ પર ચીનના રાષ્ટ્રપતિ સાત વર્ષ પછી ભારત આવી રહ્યા છે
Published : September 10, 2026 at 6:16 PM IST
બેઈજિંગ: ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારત આવશે. વિદેશ મંત્રાલયે ગુરુવારે આ જાણકારી આપી છે. આ શીનો લગભગ સાત વર્ષ બાદ ભારત પ્રવાસ હશે. આ કાર્યક્રમની કડીમાં એક ઉચ્ચ-સ્તરીય કૂટનિતિક વાર્તા થવાની આશા છે.
પીએમ મોદીના આમંત્રણ પર શી જિનપિંગ ભારતની મુલાકાતે આવશે
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આમંત્રણ પર 12-13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં યોજાનારી 18મી બ્રિક્સ (BRICS) સમિટમાં ભાગ લેશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુલાકાત દરમિયાન શી સમિટની સાથે વડાપ્રધાન મોદીને મળે તેવી શક્યતા છે.
ઉચ્ચ-સ્તરીય રાજદ્વારી વાટાઘાટોની અપેક્ષા
રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની મુલાકાત દરમિયાન ઉચ્ચ-સ્તરીય રાજદ્વારી વાટાઘાટો થવાની અપેક્ષા છે. આ ચર્ચાઓ બે એશિયાઈ દેશો વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સ્થિર કરવાના ચાલુ પ્રયાસો પર અસર કરે તેવી શક્યતા છે; સાથે જ, અસ્થિર વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ - ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ - વચ્ચે બ્રિક્સના સહયોગ પર પણ તેની અસર પડી શકે છે.
શીની ભારતની છેલ્લી મુલાકાત 2019માં થઈ હતી
આ પ્રભાવશાળી જૂથ (બ્રિક્સ)ના વર્તમાન અધ્યક્ષ તરીકે, ભારત 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં 18મી બ્રિક્સ સમિટનું આયોજન કરશે. શી અગાઉ 2019માં ચેન્નાઈ નજીક આવેલા મામલ્લાપુરમ ખાતે મોદી સાથેની અનૌપચારિક સમિટ માટે ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા.
તે અગાઉ, રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગે 2016માં બ્રિક્સ (BRICS) સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ગોવાની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે સપ્ટેમ્બર 2014માં ભારતની પ્રથમ મુલાકાત પણ લીધી હતી, જે દરમિયાન તેમણે મોદી સાથે વિસ્તૃત વાતચીત કરી હતી; તે મુલાકાત બંને નેતાઓના કાર્યકાળના પ્રથમ તબક્કા દરમિયાન થઈ હતી.
ચીની રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાત અત્યંત મહત્વપૂર્ણ
શી (Xi) ની આગામી મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે ભારત અને ચીન દ્વારા સંબંધોને સામાન્ય બનાવવાના ચાલી રહેલા પ્રયાસો વચ્ચે થઈ રહી છે; પૂર્વી લદ્દાખમાં 2020ના તણાવ બાદ આ સંબંધો અટકી ગયા હતા. શીની મુલાકાત પહેલાં, ગયા મહિને બેઇજિંગમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલ અને ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યી વચ્ચે સરહદી મુદ્દા, સરહદ પર શાંતિ જાળવવા અને દ્વિપક્ષીય સંબંધો સુધારવાના પગલાં અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ હતી.
25 ઓગસ્ટે બેઇજિંગમાં યોજાયેલી વિશેષ પ્રતિનિધિઓ વચ્ચેની વાતચીતના 25મા રાઉન્ડ દરમિયાન, બંને પક્ષો આઠ-મુદ્દાના માળખા પર સહમત થયા હતા અને સરહદના સીમાંકન તથા વ્યવસ્થાપન અંગે "વહેલી અને નોંધપાત્ર પ્રગતિ" હાંસલ કરવા માટેની ચર્ચાઓને આગળ વધારવા સંમત થયા હતા. સરહદ અને મુખ્ય દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ પરની આ મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓની પૃષ્ઠભૂમિમાં, બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન મોદી-શી વચ્ચેની મુલાકાત પર ભારત-ચીન સંબંધોના ભવિષ્ય અંગેના સંકેતો મેળવવા માટે નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે.
BRICS સમિટ મુખ્ય ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓને નજીક લાવશે
નવી દિલ્હી BRICS સમિટ વિશ્વના મુખ્ય ઉભરતા અર્થતંત્રો - બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત, ચીન અને દક્ષિણ આફ્રિકાને એકસાથે લાવશે, જેમાં બહુપક્ષીય સહયોગ જૂથના કાર્યસૂચિનો મુખ્ય ભાગ રહેશે તેવી અપેક્ષા છે. BRICS ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓ માટે વૈશ્વિક શાસનમાં વધુ પ્રતિનિધિત્વની હિમાયત કરવા, આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સંસ્થાઓમાં સુધારા માટે દબાણ કરવા, વેપાર અને રોકાણ સંબંધોને મજબૂત કરવા અને ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યોને આગળ વધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.
ચીની અધિકારીઓએ શીની મુલાકાત વિશે શું કહ્યું?
ચીની અધિકારીઓના મતે, શીની ભાગીદારી BRICS માળખા પ્રત્યે બેઇજિંગની સ્થાયી પ્રતિબદ્ધતા અને વધુ સમાવિષ્ટ વૈશ્વિક વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવામાં તેની ભૂમિકા દર્શાવે છે. ચર્ચાઓમાં વિવિધ સહિયારા હિતોને આવરી લેવાની અપેક્ષા છે, જેમાં આંતર-BRICS વેપારને વેગ આપવો, ચુકવણી પ્રણાલીઓને મજબૂત કરવી, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં સહયોગ વધારવો, આબોહવા પરિવર્તનને સંબોધિત કરવું અને મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર સ્થિતિઓનું સંકલન કરવું શામેલ છે.
શરૂઆતમાં, BRICSમાં બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત, ચીન અને દક્ષિણ આફ્રિકાનો સમાવેશ થતો હતો. 2024 માં, બ્લોકમાં ઇજિપ્ત, ઇથોપિયા, ઈરાન, UAE અને સાઉદી અરેબિયાનો સમાવેશ થયો. ઇન્ડોનેશિયા 2025 માં જોડાયું. દરમિયાન, બેલારુસ, બોલિવિયા, કઝાકિસ્તાન, ક્યુબા, મલેશિયા, નાઇજીરીયા, થાઇલેન્ડ, યુગાન્ડા, ઉઝબેકિસ્તાન અને વિયેતનામ ગયા વર્ષે બ્રિક્સ ભાગીદાર દેશો બન્યા.
BRICS વિશ્વની 11 મુખ્ય ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓને એકસાથે લાવે છે
વિશ્વની 11 મુખ્ય ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓને એકત્રિત કરીને તે એક પ્રભાવશાળી જૂથ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. BRICS જૂથ વૈશ્વિક વસ્તીના આશરે ૪૯.૫ ટકા, વૈશ્વિક જીડીપી (GDP)ના લગભગ 40 ટકા અને વૈશ્વિક વેપારના લગભગ 26 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
ભારતના અધ્યક્ષપદની થીમ (મુખ્ય વિષય) શું છે?
મીડિયાને આપેલા એક નિવેદનમાં, વિદેશ મંત્રાલયે જાહેરાત કરી હતી કે ભારતનું BRICS અધ્યક્ષપદ 'સ્થિતિસ્થાપકતા, નવીનતા, સહયોગ અને ટકાઉપણું માટે નિર્માણ' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability) ની થીમ પર આધારિત છે. આ 'માનવતા સર્વોપરી' (Humanity First) ની ભાવના પર આધારિત જન-કેન્દ્રિત અભિગમ અંગેના વડાપ્રધાન મોદીના વિઝનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ભારત BRICSનું સ્થાપક સભ્ય છે અને અગાઉ ત્રણ વખત - 2012, 2016 અને 2021માં - અધ્યક્ષપદ સંભાળી ચૂક્યું છે. ભારતે ૧લી જાન્યુઆરીએ ચોથી વખત BRICSનું અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું. વર્ષ 2026 પણ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે, કારણ કે BRICS તેની સ્થાપનાના 20 વર્ષ પૂર્ણ કરશે. વર્ષો દરમિયાન, BRICS ત્રણ મૂળભૂત સ્તંભો - રાજકારણ અને સુરક્ષા; અર્થતંત્ર અને નાણાં; તથા સાંસ્કૃતિક અને લોકો-થી-લોકો વચ્ચેના આદાન-પ્રદાન - પર સહયોગ માટેના એક મુખ્ય માળખા તરીકે સતત વિકસિત થયું છે.
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