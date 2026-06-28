ચીની સેનાએ અરુણાચલમાં ભારતીય ક્ષેત્ર પર કબ્જો કર્યો, સિવિલ સોસાયટી ગ્રુપનો દાવો, કાર્યવાહીની માંગ
અરુણાચલની નાહ વેલફેર સોસાયટીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ચીની સેનાએ ભારતીય વિસ્તારમાં રસ્તો, પુલ અને મિલિટ્રી કેમ્પ બનાવ્યો છે.
Published : June 28, 2026 at 9:08 PM IST
તેજપુર: અરુણાચલ પ્રદેશના અપર સુબનસિરી જિલ્લાના તાક્સિંગ વિસ્તારના એક સમુદાયિક સંગઠને ભારત-ચીન સરહદ પરના વિસ્તારોમાં ચીની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી (PLA) દ્વારા કથિત અતિક્રમણની તપાસ કરવા અધિકારીઓને અપીલ કરી છે.
નાહ વેલ્ફેર સોસાયટી (NWS) એ અપર સુબનસિરી જિલ્લાના ડેપ્યુટી કમિશનરને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું છે, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે ચીની સેના (PLA) એ ભારતીય ક્ષેત્રમાં રસ્તાઓ, પુલ અને લશ્કરી છાવણીઓનું નિર્માણ કર્યું છે. સંગઠન જણાવે છે કે આ બાંધકામો છેલ્લા દાયકામાં થયા છે, જેનાથી સ્થાનિક સમુદાયોની ગોચર જમીનો, શિકારના મેદાનો અને પૂર્વજોની જમીનોને અસર થઈ છે.
સંગઠને ઓયિંગ (આસાફિલા વિસ્તાર), પાન્યાર (ચુઝાર્તા વિસ્તાર), માર્પન (મારનાફે), પોટ્રાંગ તળાવ અને તિંડિંગટાંગ (TG) ને એવા સ્થળો તરીકે ઓળખી કાઢ્યા છે જ્યાં તેનો દાવો છે કે ચીની સેનાએ માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવી છે.
તેના મેમોરેન્ડમમાં, NWS એ જિલ્લા વહીવટીતંત્રને આ બાબતને યોગ્ય કાર્યવાહી માટે અરુણાચલ પ્રદેશ સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારને મોકલવા વિનંતી કરી છે. તેણે સરહદી રહેવાસીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને તેમની પૂર્વજોની જમીનોનું રક્ષણ કરવા માટે પગલાં લેવાની પણ માંગ કરી છે.
આ મેમોરેન્ડમ પર નાહ વેલ્ફેર સોસાયટીના પ્રમુખ કેરુ ચાડરના હસ્તાક્ષર છે અને તેમાં એવા ફોટોગ્રાફ્સ શામેલ છે જે સંગઠન દાવો કરે છે કે તેના આરોપોને સમર્થન આપે છે.
અત્યાર સુધી, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, અરુણાચલ પ્રદેશ સરકાર, ભારતીય સેના અથવા સંરક્ષણ મંત્રાલયે આ આરોપો અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી.
ETV ભારત સ્વતંત્ર રીતે મેમોરેન્ડમમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓની ચકાસણી કરતું નથી.
આ પણ વાંચો: