ચાઈલ્ડ પોર્નોગ્રાફી કેસ; 200000 થી વધુ વીડિયો, 34 બાળકોનું જાતીય શોષણ, દોષિત પતિ-પત્નીને ફાંસીની સજા
સરકારી વકીલ સૌરભ કુમાર સિંહે જણાવ્યું કે 2020 માં સીબીઆઈ દિલ્હી દ્વારા એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી.
Published : February 21, 2026 at 1:47 PM IST
બાંદા: બાંદાની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે ચિત્રકૂટના સિંચાઈ વિભાગના સસ્પેન્ડેડ જેઈ અને તેમની પત્નીને સગીર બાળકોના જાતીય શોષણ સાથે સંકળાયેલા પોર્નોગ્રાફીના કેસમાં મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી છે. સુનાવણી દરમિયાન સીબીઆઈ ટીમ પણ કોર્ટમાં હાજર હતી.
સરકારી વકીલ સૌરભ કુમાર સિંહે જણાવ્યું કે સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે બાળ પોર્નોગ્રાફી કેસમાં આરોપી રામ ભવન અને તેમની પત્ની દુર્ગાવતીને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી છે. તેમણે જણાવ્યું કે 31 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ સીબીઆઈ દિલ્હી દ્વારા એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી.
આરોપ એવો હતો કે એક પુરુષ અને તેની પત્ની, રામ ભવન અને દુર્ગાવતી, ચિત્રકૂટમાં ભાડાના રૂમમાં રહેતા હતા. આરોપ એવો હતો કે 3 થી 18 વર્ષની વયના આશરે 33 થી 34 બાળકોના જાતીય શોષણના વીડિયો 47 દેશોમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. સીબીઆઈ તપાસમાં 200,000 થી વધુ વીડિયોનો પર્દાફાશ થયો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે રામભવન 10 વર્ષથી આ કૃત્યો કરી રહ્યો હતો. સીબીઆઈએ કેસની તપાસ કરી અને સમગ્ર કાર્યવાહી હાથ ધરી, જેના પરિણામે કોર્ટે પતિ અને પત્નીને પોક્સો એક્ટ હેઠળ મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી.
સીબીઆઈ પર સ્પેશિયલ પ્રોસિક્યુટર ધારા સિંહ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 34 પીડિત બાળકોને આપવા માટે દરેકને 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. રામભવનના ઘરેથી 8 લાખ રૂપિયાથી વધુ રકમ મળી આવી હતી, અને તે પૈસા બાળકોને પણ આપવામાં આવશે.
સીબીઆઈને 2 લાખ વીડિયો અને ફોટા મળ્યા:
આ કેસની તપાસ કરતી વખતે, સીબીઆઈને 47 દેશોમાં વિવિધ વેબસાઇટ્સ પર 2 લાખ વિડિઓઝ અને ફોટા મળ્યા. આ આરોપી રામભવન દ્વારા અપલોડ કરવામાં આવ્યા હતા અને કોર્ટમાં પુરાવા તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. 34 સગીર બાળકોના નિવેદનો પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.
સીબીઆઈ તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપી દંપતી, જે મૂળ બાંદાના નારાયણી વિસ્તારનું છે, ચિત્રકૂટમાં એક ઘર ભાડે રાખ્યું હતું. તેઓ ડાર્ક વેબનો ઉપયોગ કરીને સાઇટ્સ પર અશ્લીલ સામગ્રી અપલોડ કરતા હતા.
સીબીઆઈએ રામભવનની ધરપકડ કરી:
આખો કેસ 2020નો છે. સીબીઆઈએ રામભવનની ધરપકડ કરી હતી. પુરાવા એકત્ર કરતી વખતે, સીબીઆઈને રામભવનની પત્ની દુર્ગાવતીની પણ સંડોવણી મળી આવી હતી. ત્યારબાદ, દુર્ગાવતીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને બંનેને બાંદા જેલમાં કેદ કરવામાં આવ્યા હતા.
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, આ કેસની ઘણી વખત સુનાવણી થઈ છે, જેમાં આરોપીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે અને પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. દોષિત ઠેરવ્યા બાદ, બાંદાની ખાસ પોક્સો કોર્ટે શુક્રવારે આરોપી દંપતીને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી હતી.
