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મિથુન ચક્રવર્તી હોસ્પિટલમાં દાખલ; CM સુવેન્દુ અધિકારી હાલચાલ પૂછવા પહોંચ્યા

મિથુન હાલમાં કોલકાતાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં નાની સર્જરી બાદ સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે.

મિથુન હાલમાં કોલકાતાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં નાની સર્જરી બાદ સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે.
મિથુન હાલમાં કોલકાતાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં નાની સર્જરી બાદ સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 8:52 PM IST

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કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ શુક્રવારે જાણીતા બોલીવુડ અભિનેતા અને ભાજપ નેતા મિથુન ચક્રવર્તીની મુલાકાત લીધી હતી. મિથુન હાલમાં કોલકાતાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં નાની સર્જરી બાદ સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે.

મિથુનને થોડા દિવસ પહેલા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રખ્યાત અભિનેતાની ગુરુવારે જમણા હાથ પર સર્જરી કરવામાં આવી હતી અને તેઓ તબીબી દેખરેખ હેઠળ છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે સર્જરી સફળ રહી છે; તેઓ સ્વસ્થ છે અને તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે.

પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે જાણ થતાં, અધિકારીએ તેમની તબિયત જાણવા માટે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. નેતા પહોંચ્યા ત્યારે, જાધવપુરના ભાજપના ધારાસભ્ય સરબોરી મુખર્જીએ તેમનું ફૂલોના ગુલદસ્તાથી સ્વાગત કર્યું હતું. અધિકારીને જોવા માટે સવારથી જ ઘણા ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકો હોસ્પિટલમાં એકઠા થયા હતા.

સુવેન્દુ અધિકારીએ હોસ્પિટલની અંદર થોડો સમય વિતાવ્યો અને મિથુનના સ્વાસ્થ્ય અંગે તબીબી ટીમ પાસેથી માહિતી લીધી. ત્યારબાદ, તેમણે અભિનેતાની સ્થિતિ વિશે પત્રકારોના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. તેમનું (મિથુન ચક્રવર્તી) એક નાનું ઑપરેશન થયું છે અને હવે તેઓ સ્વસ્થ છે. તેઓ આજે સાંજે ન્યૂ ટાઉન સ્થિત તેમના ઘરે પાછા ફરશે."

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, મિથુનના જમણા હાથ પર અગાઉ સર્જરી કરવામાં આવી હતી, અને આ સમસ્યા ફરીથી થવાને કારણે તેમણે ફરીથી તબીબી સહાય લીધી હતી. સંપૂર્ણ તપાસ અને તબીબી સલાહ પછી, તે જ હાથ પર સર્જરી કરવામાં આવી હતી. જોકે, હોસ્પિટલ કે અભિનેતાના પરિવારે સત્તાવાર રીતે આ પ્રક્રિયાની જરૂર પડે તેવી બીમારીના ચોક્કસ પ્રકારનો ખુલાસો કર્યો નથી.

હોસ્પિટલના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મિથુનને આગામી થોડા દિવસો માટે ઘરે સંપૂર્ણ આરામ કરવાની જરૂર પડશે. દરમિયાન, તેમની બીમારીના સમાચારથી રાજકીય વર્તુળો અને મનોરંજન ઉદ્યોગ બંનેમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. ચાહકોએ સોશિયલ મીડિયા પર પણ તેમના ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરી છે. દરેક વ્યક્તિ આશા રાખી રહી છે કે તેમના પ્રિય સ્ટાર ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ જાય અને તેના સામાન્ય જીવન અને ફિલ્મ શૂટિંગમાં પાછા ફરે.

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