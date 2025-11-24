'જજોની પસંદગી માટે કોલેજિયમ શા માટે યોગ્ય?': CJI ગવઈએ કાર્યકાળના છેલ્લા દિવસે ખુલીને વાત કરી
રવિવારના રોજ તેમના કાર્યકાળના છેલ્લા દિવસે મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈએ જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્નાના અસંમતિ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું.
નવી દિલ્હી : ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈએ રવિવારના રોજ તેમના કાર્યકાળના છેલ્લા દિવસે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ વાતચીત કરી. તેમણે જસ્ટિસ વિપુલ પંચોલીને સુપ્રીમ કોર્ટમાં બઢતી આપવાના સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમના પ્રસ્તાવ સામે જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્નાના અસંમતિ પર પોતાનું મૌન તોડતા કહ્યું કે, જો આ પ્રસ્તાવમાં કોઈ યોગ્યતા હોત, તો ચારેય ન્યાયાધીશો તે નામ પર સંમત ન થાત.
હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસની સુપ્રીમ કોર્ટમાં બઢતી
નોંધનીય છે કે, આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમે બોમ્બે હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ આલોક આરાધે અને પટણા હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ વિપુલ એમ. પંચોલીને સુપ્રીમ કોર્ટમાં બઢતી આપવાની ભલામણ કરી હતી. જસ્ટિસ નાગરત્નાએ જસ્ટિસ પંચોલીની નિમણૂક સામે પોતાનો અસંમતિ વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે તેમની નિમણૂક માત્ર ન્યાય વહીવટ માટે હાનિકારક નહીં હોય પણ કોલેજિયમ સિસ્ટમની વિશ્વસનીયતા સાથે પણ સમાધાન કરશે.
CJI ગવઈએ મૌન તોડ્યું
CJI ગવઈની આગેવાની હેઠળના પાંચ સભ્યોના કોલેજિયમમાં ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, વિક્રમ નાથ, જેકે મહેશ્વરી અને નાગરત્નાનો સમાવેશ થાય છે. આ કોલેજિયમે 4-1 મતથી જસ્ટિસ પંચોલીની નિમણૂકનો નિર્ણય લીધો. જ્યારે ETV Bharat પૂછ્યું કે શું તેમના મતે અસંમતિ યોગ્ય છે, ત્યારે જસ્ટિસ ગવઈએ મીડિયા સાથે વાત કરતા જવાબ આપ્યો, "જો યોગ્યતા હોત, તો ચાર ન્યાયાધીશો તે નામ પર સંમત ન થાત. આ પહેલીવાર નથી જ્યારે કોઈ ન્યાયાધીશે કોલેજિયમમાં અસંમતિ વ્યક્ત કરી હોય."
ETV Bharat દ્વારા ન્યાયાધીશોની નિમણૂક વિશે પૂછતાં તેમણે કહ્યું કે, કોલેજિયમનો નિર્ણય અંતિમ છે. જો સરકાર સામેલ હોત, તો શું સારા ન્યાયાધીશો શોધવા મુશ્કેલ બનશે? જસ્ટિસ ગવઈએ કહ્યું કે કોલેજિયમ, હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ બંનેમાં, તેમની સમક્ષ હાજર થતા વકીલોનું વધુ સારું જ્ઞાન ધરાવે છે. તેમને જિલ્લા ન્યાયતંત્રમાંથી આવતા ન્યાયાધીશોનું પણ વધુ સારું જ્ઞાન છે.
જસ્ટિસ ગવઈએ કહ્યું, "જ્યારે અમે અહીં પ્રેક્ટિસ કરતા સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલના નામોની ભલામણ કરી, ત્યારે અમે તે નામોની ભલામણ સંબંધિત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને કોલેજિયમ સભ્યોને કરી. તેથી, તેઓ તે ન્યાયાધીશો સમક્ષ હાજર થયા, અને કોલેજિયમ વકીલોના પ્રદર્શનથી સંતુષ્ટ થયા પછી જ તેમના નામોની ભલામણ કરવામાં આવી."
કાર્યકાળના છેલ્લા દિવસે ખુલીને વાત કરી
જ્યારે ETV Bharat દ્વારા પૂછ્યું કે, શું કોલેજિયમ એકલા સારા ન્યાયાધીશો શોધી શકે છે, ત્યારે જસ્ટિસ ગવઈએ જવાબ આપ્યો, "કોઈ પણ સિસ્ટમ ફૂલપ્રૂફ નથી. પરંતુ મને લાગે છે કે આ કિસ્સામાં, હાઈકોર્ટ કોલેજિયમ અને સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમ, કારોબારી સિવાય, ન્યાયાધીશોની પસંદગી માટે વધુ યોગ્ય છે. વકીલો વડા પ્રધાન કે કાયદા પ્રધાન સમક્ષ ચર્ચા કરતા નથી, તો તમે ઉમેદવારના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરો છો?"
જ્યારે ETV Bharat દ્વારા પૂછ્યું કે, કોલેજિયમ દ્વારા ભલામણ કરાયેલા 93 નામોમાંથી સરકારે કેટલા ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરી છે. ન્યાયાધીશ ગવઈએ કહ્યું, "મને લાગે છે કે મારા કાર્યકાળ દરમિયાન, એક કે બે સિવાય, સરકારે બધા નામોને મંજૂરી આપી હતી. મારા કાર્યકાળ દરમિયાન, ૧૦૭ ન્યાયાધીશોની નિમણૂક હાઇકોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી, જેમાં તે પણ સામેલ હતા જેમની નિમણૂક છેલ્લા એક કે બે વર્ષથી રોકી રાખવામાં આવી હતી. ૨૪ ન્યાયાધીશોની અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટમાં, ૧૪ બોમ્બે હાઇકોર્ટમાં અને પછી લગભગ ૧૨ ન્યાયાધીશોની મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટમાં નિમણૂક કરવામાં આવી હતી."
રાષ્ટ્રપતિ સંદર્ભ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના અભિપ્રાય અંગે, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્યપાલને બિલ પર નિર્ણય લેવા માટે યોગ્ય સમયનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો, ન્યાયાધીશ ગવઈએ કહ્યું, "અમે સમયરેખાને હળવા કરી અને તેને સંતુલિત કરીને કહ્યું કે રાજ્યપાલ બિલ પર સતત બેસી શકતા નથી અને ન્યાયતંત્ર કાયદાકીય અર્થઘટન દ્વારા બંધારણમાં એવું કંઈક વાંચી શકતું નથી જે ત્યાં નથી."
તેમણે કહ્યું, "તમે એક સ્ટ્રેટજેકેટ ફોર્મ્યુલા અપનાવી શકતા નથી કે દરેક બિલ, જો એક મહિનાની અંદર પસાર ન થાય, તો તેને પસાર માનવામાં આવશે. આ બંધારણ દ્વારા રાજ્યપાલને આપવામાં આવેલી સત્તા પર અતિક્રમણ છે."
તમારા પુરોગામીઓ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલી આદર્શ પરિસ્થિતિ એ છે કે ન્યાયતંત્ર અને સરકાર વચ્ચે મૈત્રીપૂર્ણ મુકાબલો હોવો જોઈએ. આ પ્રશ્નના જવાબમાં જસ્ટિસ ગવઈએ કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે મુકાબલો જરૂરી છે. ક્યારેક ક્યારેક મુકાબલો થશે, પરંતુ મને નથી લાગતું કે સતત મુકાબલો થશે."
