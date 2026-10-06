ગુજરાત HCના પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ સહિત નવા 3 જજની SCમાં નિયુક્તિ, CJI સૂર્યકાંતે લેવડાવ્યા શપથ
કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુનરામ મેઘવાલે ત્રણેય ન્યાયધીશોને સરકારની મંજૂરી મળી ગઈ હોવાની જાહેરાત કરી હતી.
Published : October 6, 2026 at 10:49 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિયુક્ત કરાયેલા ત્રણ નવા ન્યાયાધીશોને મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે પદના શપથ લેવડાવ્યા. આ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કાર્યરત ન્યાયાધીશોની સંખ્યા વધીને 37 થઈ ગઈ છે, જે 39ની મંજૂર સંખ્યા કરતાં માત્ર એક ઓછી છે.
જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ, જસ્ટિસ દેવેન્દ્રકુમાર ઉપાધ્યાય અને જસ્ટિસ અપરેશકુમાર સિંહે સુપ્રીમ કોર્ટની નવી ઇમારતના ઓડિટોરિયમમાં પદના શપથ લીધા. આ પ્રસંગે સુપ્રીમ કોર્ટના તમામ ન્યાયાધીશોની સાથે વિવિધ હાઈકોર્ટના ન્યાયિક અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ન્યાયાધીશોના પરિવારજનો અને વકીલોએ પણ આ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.
કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે સોમવારે જાહેરાત કરી હતી કે, સરકારે આ ત્રણ ન્યાયાધીશોના નામોને મંજૂરી આપી દીધી છે. સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમે 28 સપ્ટેમ્બરે તેમના નામોની ભલામણ કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયાધીશોની કાર્યરત સંખ્યા 34 હતી અને ત્રણ નવા ન્યાયાધીશોના શપથ ગ્રહણ બાદ તે વધીને 37 થઈ ગઈ છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સહિત સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયાધીશોની મંજૂર સંખ્યા 38 છે. સુપ્રીમ કોર્ટ (સુધારા) અધિનિયમ, 2026 હેઠળ આ સંખ્યા તાજેતરમાં 34થી વધારીને 38 કરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમે 28 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ યોજાયેલી બેઠકમાં હાઈકોર્ટના નીચેના મુખ્ય ન્યાયાધીશોને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે બઢતી આપવાની ભલામણ કરી છે:
- જસ્ટિસ સુનીતા અગ્રવાલ, મુખ્ય ન્યાયાધીશ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ (મૂળ હાઈકોર્ટ: અલ્હાબાદ)
- જસ્ટિસ દેવેન્દ્રકુમાર ઉપાધ્યાય, મુખ્ય ન્યાયાધીશ, દિલ્હી હાઈકોર્ટ (મૂળ હાઈકોર્ટ: અલ્હાબાદ)
- જસ્ટિસ અપરેશકુમાર સિંહ, મુખ્ય ન્યાયાધીશ, તેલંગાણા હાઈકોર્ટ (મૂળ હાઈકોર્ટ: ઝારખંડ)
મૂળભૂત રીતે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ રહેલા જસ્ટિસ અગ્રવાલ જુલાઈ 2023થી ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે.
જસ્ટિસ સુનીતા અગ્રવાલની નિમણૂક સાથે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં મહિલા ન્યાયાધીશોની સંખ્યા વધીને ત્રણ થઈ ગઈ છે. તેમાં જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના, જેઓ 31 ઓગસ્ટ, 2021થી સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશ છે અને જસ્ટિસ વેંકટા સુબ્રમણી મોહના, જેમની નિમણૂક 2 જૂન, 2026ના રોજ કરવામાં આવી હતી.
જસ્ટિસ અગ્રવાલ અને જસ્ટિસ નાગરત્નાએ હાઈકોર્ટમાં ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપી છે, જ્યારે જસ્ટિસ મોહનાને સીધા 'બાર' (વકીલાત ક્ષેત્ર)માંથી બઢતી આપવામાં આવી હતી; તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ (Senior Advocate) હતા. જસ્ટિસ નાગરત્ના ૨૦૨૭માં એક મહિનાથી ઓછા સમયગાળા માટે ભારતના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનવા માટે પણ નિર્ધારિત છે.
જસ્ટિસ અગ્રવાલ અને જસ્ટિસ ઉપાધ્યાય અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટ સાથે સંકળાયેલા છે, જ્યારે જસ્ટિસ સિંહ ઝારખંડ હાઈકોર્ટમાંથી છે. જસ્ટિસ અગ્રવાલ ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા, જસ્ટિસ ઉપાધ્યાય દિલ્હી હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા અને જસ્ટિસ અપરેશ કુમાર સિંહ તેલંગાણા હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા.
કોણ છે જસ્ટિસ સુનિતા અગ્રવાલ?
જસ્ટિસ સુનીતા અગ્રવાલનો જન્મ 30 એપ્રિલ, 1966ના રોજ થયો હતો અને 16 ડિસેમ્બરે તેમણે ઉત્તર પ્રદેશ બાર એસોસિએશનમાં વકીલ તરીકે નોંધણી કરાવી હતી. 21 વર્ષ સુધી વકીલાત કર્યા બાદ જસ્ટિસ અગ્રવાલની 21 નવેમ્બર, 2011ના રોજ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના એડિશનલ જજ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ 6 ઓગસ્ટ, 2013ના રોજ તેમણે કાયમી જજ તરીકે શપથ લીધા હતા. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટમાં 12 વર્ષ સુધી જજ તરીકે સેવા આપ્યા બાદ, જસ્ટિસ અગ્રવાલની 23 જુલાઈ, 2023ના રોજ ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
કોણ છે જસ્ટિસ દેવેન્દ્રકુમાર ઉપાધ્યાય?
જસ્ટિસ ઉપાધ્યાયનો જન્મ 16 જૂન, 1965ના રોજ ઉત્તરપ્રદેશના આંબેડકરનગર જિલ્લાના મુસ્કારાઈ ગામમાં થયો હતો. તેમણે 1991માં લખનૌ યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો અને 11 મે, 1991ના રોજ વકીલ તરીકે નોંધણી કરાવી. મે 2007માં તેમની ઉત્તરપ્રદેશ માટે 'ચીફ સ્ટેન્ડિંગ કાઉન્સેલ' તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી અને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના જજ તરીકે નિમણૂક ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ આ પદ પર રહ્યા હતા. ત્યારબાદ 21 નવેમ્બર, 2011ના રોજ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના જજ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી અને 6 ઓગસ્ટ, 2013ના રોજ તેમણે કાયમી જજ તરીકે શપથ લીધા હતા. જસ્ટિસ ઉપાધ્યાયે 29 જુલાઈ, 2023ના રોજ બોમ્બે હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે શપથ લીધા હતા અને 21 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ તેમની બદલી દિલ્હી હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કરવામાં આવી હતી.
કોણ છે જસ્ટિસ અપરેશકુમાર સિંહ?
જસ્ટિસ અપરેશકુમાર સિંહનો જન્મ 7 જુલાઈ, 1965ના રોજ થયો હતો, તેમણે દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી LLBની પદવી મેળવી હતી. તેમણે 1990માં પટના હાઈકોર્ટમાં વકીલ તરીકે નોંધણી કરાવી અને વર્ષ 2000 સુધી ત્યાં વકીલાત કરી. ત્યારબાદ 2001થી તેમણે ઝારખંડ હાઈકોર્ટમાં વકીલાત શરૂ કરી. 24 જાન્યુઆરી, 2012ના રોજ ઝારખંડ હાઈકોર્ટના એડિશનલ જજ તરીકે અને 16 જાન્યુઆરી, 2014ના રોજ કાયમી જજ તરીકે તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. તેમણે ૨૦ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨થી ૧૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ સુધી ઝારખંડ હાઈકોર્ટના કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપી હતી. જસ્ટિસ અપરેશકુમાર સિંહે વર્ષ 2023માં ત્રિપુરા હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે શપથ લીધા અને 19 જુલાઈ, 2025ના રોજ તેમની બદલી તેલંગાણા હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કરવામાં આવી.
આ પણ વાંચોઃ