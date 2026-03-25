છત્તીસગઢના બિલાસપુરમાં બર્ડ ફ્લૂને કારણે 4400 મરઘાંના મોત, કલેક્ટરે જાહેર કરી કડક માર્ગદર્શિકા
પોલ્ટ્રી ઉત્પાદનોના વેચાણ, પરિવહન અને સંગ્રહ પર પ્રતિબંધ, વાયરસથી પ્રભાવિત વિસ્તારમાં દુકાનો બંધ રાખવા અને ડોર-ટુ-ડોર ડિલિવરી પર પણ પ્રતિબંધ લગાવ્યો.
Published : March 25, 2026 at 9:38 AM IST
બિલાસપુર: છત્તીસગઢના બિલાસપુર જિલ્લામાં સરકારી પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં બર્ડ ફ્લૂ (એવિયન ઈન્ફ્લુએન્ઝા)ના વાયરસની પુષ્ટિ થઈ છે. સરકારી કુક્કુટ પાલન પ્રકલ્પ ‘કોની’માં H5N1 પ્રકારનો આ વાયરસ ફેલાતાં અત્યાર સુધીમાં 4400 જેટલાં મરઘાંના મોત થયા છે. આ બનાવ બાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે.
જિલ્લા કલેક્ટર સંજય અગ્રવાલે તાત્કાલિક અસરથી વાયરસના નિયંત્રણ અને નિવારણ માટે વ્યાપક આદેશો જારી કર્યા છે. H5N1 વાયરસની પુષ્ટિ બાદ પ્રશાસને પ્રભાવિત વિસ્તારને બે અલગ-અલગ ઝોનમાં વિભાજિત કર્યો છે. પ્રભાવિત પોલ્ટ્રી ફાર્મની આસપાસના 1 કિલોમીટરના વિસ્તારને ‘ઇન્ફેક્ટેડ ઝોન’ (વાયરસગ્રસ્ત ક્ષેત્ર) જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે 1 કિલોમીટરથી લઈને 10 કિલોમીટર સુધીના વિસ્તારને ‘સર્વેલન્સ ઝોન’ (નિરીક્ષણ ક્ષેત્ર) જાહેર કરાયો છે.
ઇન્ફેક્ટેડ ઝોનમાં રામકૃષ્ણ પરમહંસ નગર અને વિદ્યાસાગર નગર વોર્ડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે આસપાસના અન્ય ઘણા વોર્ડ અને નગર વિસ્તારોને સર્વેલન્સ ઝોનમાં રાખવામાં આવ્યા છે. આ બંને ઝોનમાં પોલ્ટ્રી ઉત્પાદનોના વેચાણ, પરિવહન અને ભંડારણ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. ચિકન અને ઈંડાની બજારો તેમજ દુકાનોને અસ્થાયી રૂપે બંધ રાખવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે. સાથોસાથ ડોર-ટુ-ડોર ડિલિવરી પર પણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે.
જિલ્લા પ્રશાસને વાયરસને ફેલાતો અટકાવવા માટે મૃત મરઘાં અને અન્ય કચરાનો નિકાલ જૈવ સુરક્ષા ધોરણો હેઠળ કરવાના આદેશ આપ્યા છે. ઉપરાંત, કુક્કુટ ફાર્મમાં કાર્યરત કર્મચારીઓના સ્વાસ્થ્ય પર પણ વિશેષ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ સમગ્ર વિસ્તારમાં સ્વાસ્થ્ય અને પશુપાલન વિભાગની ટીમો સતત દેખરેખ રાખી રહી છે.
કલેક્ટર સંજય અગ્રવાલે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ કોઈપણ પ્રકારની અફવાઓ ન ફેલાવે અને પ્રશાસન દ્વારા જારી કરાયેલા નિર્દેશોનું સખત પાલન કરે. આદેશોનો ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
કોઈ પણ પ્રકારની આપાતકાલીન પરિસ્થિતિ કે શંકાસ્પદ મામલાની જાણકારી માટે જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરી શકાશે. જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમના પ્રભારી ડૉ. જી.એસ. તાંવર (મોબાઈલ: 88278 17931) અને ઉપપ્રભારી ડૉ. વીરેન્દ્ર પિલ્લે (મોબાઈલ: 94061 58769) સાથે સંપર્ક કરી શકાય છે.
