ETV Bharat / bharat

છત્તીસગઢનું બાલોદ, પ્રથમ રાષ્ટ્રીય રોવર રેન્જર જામ્બોરી માટે તૈયાર

આ જામ્બોરી સ્થળ146 એકરમાં ફેલાયેલું છે, જ્યાં 2000 ટેન્ટ, છ ડાઇનિંગ હોલ અને એક હોસ્પિટલ સાથે એક કામચલાઉ શહેર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે.

સ્થળનો એરિયલ વ્યુ
સ્થળનો એરિયલ વ્યુ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 9, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બાલોદ: 9 જાન્યુઆરીએ, છત્તીસગઢનો બાલોદ જિલ્લો ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રીય રોવર રેન્જર જામ્બોરીનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે, જ્યાં હજારો રોવર રેન્જર ડ્રાઇવરો તેમની કુશળતા દર્શાવશે.

આ જામ્બોરી સ્થળ 146 એકરમાં ફેલાયેલું છે, જ્યાં 2000 ટેન્ટ, છ ડાઇનિંગ હોલ, ૩૦ બેડની કામચલાઉ હોસ્પિટલ, એક વહીવટી કંટ્રોલ રૂમ અને અન્ય તમામ જરૂરી સુવિધાઓ સાથે એક કામચલાઉ શહેર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ચોક્કસ વિભાગોને જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે.

"બાલોદે હવે રાષ્ટ્રીય ગૌરવ બનવા તરફ એક પગલું ભર્યું છે. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે સમગ્ર વહીવટીતંત્ર કામ કરી રહ્યું છે. સ્થળ પર સ્વચ્છતા અને આરઓ પીવાના પાણી માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે," જિલ્લા કમિશનર રાકેશ યાદવે જણાવ્યું.

આ કાર્યક્રમની થીમ "એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત" છે. હજારો વિદ્યાર્થીઓ એક જ મંચ પર આ થીમ પર નૃત્ય કરશે. સહભાગીઓને છત્તીસગઢના સાંસ્કૃતિક વારસા, સુઆ અને દંડા નૃત્યોમાં પણ તાલીમ આપવામાં આવી છે. આ કાર્યક્રમ વિવિધતામાં એકતાનો સંદેશ આપશે.

સાંસ્કૃતિક પ્રભારી જ્યોતિ ગજપાલે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ બાળકોમાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને સાંસ્કૃતિક જોડાણની ભાવનાને મજબૂત બનાવશે.

"ઉદઘાટન સમારોહ માટે રિહર્સલ ચાલી રહ્યા છે. આશરે 4,000 લોકો નૃત્ય પ્રદર્શનમાં ભાગ લેશે," ગજપાલે જણાવ્યું હતું. વ્યાખ્યાતા હેમધર સાહુએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ દેશભરના બાળકોમાં કલા, ભાષા અને પરંપરાઓના આદાનપ્રદાન માટે એક પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપશે.

"આ અમારા માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે. આ દિવસે, છત્તીસગઢના 33 વિવિધ જિલ્લાઓના યુવાનો સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન આપશે. આખું ભારત એક છે તે હકીકતની ઉજવણી માટે એક સમૂહ નૃત્યનું પણ આયોજન કરવામાં આવશે. આખું ભારત દુધલી ગામની આ ભૂમિ પર નૃત્ય કરશે," તેમણે કહ્યું. બાલોદ જિલ્લાને રાષ્ટ્રીય સ્તરની જમ્બોરીની યજમાની કરવાનું સન્માન મળ્યું છે, જેના માટે વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થા સહિત વિસ્તૃત તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

“ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર, બાલોદ જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય રોવર રેન્જર જમ્બોરીનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમ રોવર્સ (16 થી 25 વર્ષના છોકરાઓ) અને રેન્જર્સ (16 થી 25 વર્ષની છોકરીઓ) માટે છે. આટલી મોટી ઇવેન્ટનું આયોજન છત્તીસગઢ રાજ્ય માટે એક સિદ્ધિ છે. છત્તીસગઢના 4052 રોવર રેન્જર્સ, કેન્દ્રીય વિદ્યાલય અને નવોદય વિદ્યાલય સહિત ભારતભરની વિવિધ શાળાઓના 11046 વિદ્યાર્થીઓ સાથે, જમ્બોરીમાં ભાગ લેશે,” રાજ્ય કમિશનર ઇન્દ્રજીત સિંહે જણાવ્યું.

વિદ્યાર્થીઓ આ કાર્યક્રમની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. “અમે અહીં ખૂબ મજા કરી રહ્યા છીએ. અમે હમણાં જ ગઈકાલે પહોંચ્યા છીએ, અને તે ઘર જેવું લાગે છે. હું ઈચ્છું છું કે વધુ લોકો આવે અને આ કાર્યક્રમનો વિસ્તાર કરે,” એક સહભાગી દિશા કશ્યપે કહ્યું.

વિભાગીય કમિશનર સત્યનારાયણ રાઠોડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક રામગોપાલ ગર્ગે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી અને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે મહિલા અને કન્યા છાત્રાલયોમાં ખાસ તકેદારી રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો. આગામી દિવસોમાં રાજ્યપાલ, મુખ્યમંત્રી અને અન્ય મહાનુભાવો આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT
JAMBOREE
DUDHLI
BALOD
RANGER ROVER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.