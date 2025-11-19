ISIS સાથે જોડાયેલા છત્તીસગઢના બે સગીરોની ધરપકડ, પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથે હતો સંપર્ક
છત્તીસગઢ ATS ટીમે રાયપુરમાં બે સગીર છોકરાની ધરપકડ કરી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય શર્માએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
Published : November 19, 2025 at 9:55 AM IST
છત્તીસગઢ : રાયપુરના બે સગીર છોકરાઓની ISIS સાથે જોડાયેલા હોવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. છત્તીસગઢ ATS ટીમે આ ધરપકડ કરી છે. બંનેની UAPA ની કલમો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ATS ટીમની પ્રારંભિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ બે યુવાનો સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સ સાથે જોડાયેલા હતા.
ISIS નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા બે સગીર : ISIS છત્તીસગઢમાં પોતાનું નેટવર્ક સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું. રાયપુર ATS એ બે છોકરાઓની ઓળખ કરી છે, જે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સ સાથે સંપર્કમાં હતા. ATS ટીમે સોમવારે મોડી રાત્રે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, 1967 (UARA) હેઠળ આ કેસમાં પ્રથમ FIR નોંધી છે.
રાયપુર અને ભિલાઈમાં ધરપકડ : અહેવાલો અનુસાર, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પાકિસ્તાન સ્થિત ઇસ્લામિક સ્ટેટ ઓફ ઇરાક એન્ડ સીરિયા મોડ્યુલ ભારતને અસ્થિર કરવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યું છે. આ બનાવટી સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ દ્વારા ભારતીય યુવાનો અને કિશોરોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. ધરપકડ કરાયેલા બે યુવાનો રાયપુર અને ભિલાઈના હોવાનું કહેવાય છે.
"લાંબી તપાસ બાદ રાયપુર અને દુર્ગમાં બે કિશોરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંનેને ATS દ્વારા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રકારનો પહેલો કેસ છે. તેઓ ISIS સાથે જોડાયેલા સંગઠન સાથે સંકળાયેલા હતા અને પાકિસ્તાનમાં ISIS કાર્યકરો સાથે સંપર્કમાં હતા" -- વિજય શર્મા (ડેપ્યુટી CM, છત્તીસગઢ)
પાકિસ્તાની હેન્ડલર સાથે હતો સંપર્ક : આ યુવાનોની ઉંમર આશરે 16 અને 17 વર્ષની હોવાનો અંદાજ છે. ગુપ્તચર એજન્સી લગભગ દોઢ વર્ષથી તેમના પર નજર રાખી રહી હતી. તપાસ એજન્સીઓને તેમની પાસેથી મળેલા મોબાઈલ ફોનમાંથી કટ્ટરવાદને પ્રોત્સાહન આપતા ઘણા સંદેશાઓ અને વિડિયો સંદેશાઓ મળી આવ્યા છે. ISIS આ સગીરો દ્વારા આંતરિક માહિતી એકત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું.
કટ્ટરપંથી વિચારધારા માટે ઉશ્કેરણી : છત્તીસગઢ ATS અનુસાર ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બનાવેલા નકલી એકાઉન્ટ દ્વારા યુવાનોને સતત જોડીને કટ્ટરપંથી પ્રચાર અને જેહાદી વિચારધારા ફેલાવવામાં આવી રહી હતી. હેન્ડલર્સ ભારતીય કિશોરોને ગ્રુપ ચેટમાં સામેલ કરીને કટ્ટરપંથી વિચારધારા તરફ ઉશ્કેરી રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત, તેઓ છત્તીસગઢમાં ISIS મોડ્યુલ સ્થાપવા માટે પણ પ્રેરિત કરી રહ્યા હતા.
