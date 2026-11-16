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છઠ મહાપર્વનું સમાપન, પીએમ મોદીએ કહ્યું, આ દિવ્ય ઉત્સવમાં દૃઢ સંકલ્પ અને આધ્યાત્મિક સાધનાનો અદભુત સંગમ રચાયો

આજે 16 નવેમ્બરના રોજ ઉગતા સૂર્યને અર્ધ્ય અર્પણ કરીને છઠ મહાપર્વનું સમાપન થયું છે. ત્યારે પીએમ મોદીએ છઠ પર્વની ઉજવણી કરનારા તમામ ઉપાસકોને શુભેચ્છા પાઠવી.

છઠ મહાપર્વનું સમાપન
છઠ મહાપર્વનું સમાપન (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 16, 2026 at 7:50 AM IST

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હૈદરાબાદઃ સૂર્યદેવની પૂજાનો ચાર દિવસીય ભવ્ય તહેવાર એટલે કે, છઠ પૂજાનું આ મહાપર્વ આજે આજે ઉષા અર્ઘ્ય સાથે સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. તહેવારના અંતિમ દિવસે, દેશમાં હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ સવારે વિવિધ ઘાટો અને તળાવો અને નદીઓ પર ઉગતા સૂર્યને અર્ઘ્ય અર્પણ કરવા અને પૂજા કરવા માટે ઉમટી પડ્યાં છે.

ધાર્મિક વિધિઓ પૂર્ણ કર્યા બાદ, ભક્તો પ્રસાદ લઈને તેમના 36 કલાકના ઉપવાસ તોડશે. ઉગતા સૂર્યદેવને અર્ધ્ય અર્પણ કરવાની સાથે જ ચાર દિવસીય આ છઠ મહાપર્વનું સમાપન થશે. દરમિયાન, લોકોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, દેશમાં વિવિધ શહેરોમાં ખાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ત્યારે પીએમ મોદીએ પણ છઠ પર્વની ઉજવણી કરનારા તમામ ઉપાસકોને શુભેચ્છા પાઠવી છે.

પીએમ મોદીએ એક્સ હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે. જેમાં તેમણે લખ્યું છે કે, ઉગતા સૂર્યદેવને અર્ધ્ય અર્પણ કરવાની સાથે જ ચાર દિવસીય આ છઠ મહાપર્વનું સમાપન થયું છે. પ્રકૃતિને સમર્પિત આ દિવ્ય તહેવારમાં નિશ્ચય અને આધ્યાત્મિક સાધનાનો અદ્ભુત સંગમ જોવા મળ્યો. હું છઠી મૈયાને પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ તમામ ઉપવાસીઓ તેમજ દેશભરના મારા પરિવારના સભ્યો પર તેમના આશીર્વાદ વરસાવે.

છઠ મહાપર્વનું સમાપન

મહત્વપૂર્ણ છે કે, આજે, 16 નવેમ્બર, 2026, છઠ મહાપર્વનો આજે અંતિમ દિવસ છે. લોક શ્રદ્ધાનો આ ચાર દિવસીય ઉત્સવ ઉગતા સૂર્યને અર્પણ સાથે સમાપ્ત થાય છે. આ દિવસે, શ્રદ્ધાળુઓ વહેલી સવારે નદીઓ, તળાવો અને અન્ય જળાશયોના કિનારે ભગવાન સૂર્યની પ્રાર્થના કરવા માટે પહોંચે છે. ત્યારબાદ છઠી મૈયાની પૂજા અને ઉપવાસ તોડવાની વિધિ થાય છે.

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