ખેતરમાં કામ કરતી સમયે 70 ફૂટ કૂવામા ખાબક્યુ ટ્રેક્ટર, ખેડૂત પિતા-પુત્રનું મોત, દિકરીની નજર સામે ભયાનક ઘટના
મધ્યપ્રદેશના છતરપુરમાં એક હૃદયદ્વાવક ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-પુત્રના મોતથી સમગ્ર ગામમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
Published : November 23, 2026 at 10:34 AM IST
છતરપુર, મધ્યપ્રદેશ : ઓરછા રોડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના હતના ગામમાં રવિવારે એક ભયાનક દુર્ઘટનામાં એક ખેડૂત પિતા અને તેમના પુત્રનું કરૂણ મૃત્યુ થયું. 35 વર્ષીય ખેડૂત અને તેનો 10 વર્ષનો પુત્ર, કે, જેઓ ટ્રેક્ટરથી ખેતર ખેડી રહ્યા હતા, તેઓ ટ્રેક્ટર સાથે 70 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં પડી ગયા. આ દુર્ઘટનામાં પિતા અને પુત્ર બંનેના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા. આ ઘટનાએ સમગ્ર ગામને હચમચાવી નાખ્યું છે અને ગામમાં શોક પ્રસરી ગયો છે.
12 વર્ષની દિકરીએ નજર સામે જોયું ભયાનક દ્રશ્ય
મૃતકની 12 વર્ષની દિકરીની સામે આ હૃદયદ્રાવક ઘટના બની, તે પણ ઘટના સમયે ખેતરમાં હાજર હતી. મૃતકની દિકરીએ જણાવ્યું કે, તેના પિતા અને ભાઈ ટ્રેક્ટર પર સવાર થઈને ખેતર ખેડી રહ્યા હતા. અચાનક, ટ્રેક્ટર કાબુ બહાર થઈ ગયું અને કૂવામાં પડી ગયું. 12 વર્ષની દિકરી આ ઘટના જોઈને ચીસો પાડવા લાગી અને તેના મોટા પિતા અને ગ્રામજનોને જાણ કરવા દોડી ગઈ.
મોડી રાત સુધી ચાલુ રહી બચાવ કામગીરી
ઘટનાના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા જ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘટનાસ્થળે આવી પહોંચ્યા હતાં. દરમિયાન, પોલીસ ટીમોએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી, પરંતુ પિતા અને પુત્રનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. કૂવાની ઊંડાઈ અને અંદર પાણી હોવાથી, બચાવ ટીમને ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી. મોડી રાત સુધી ચાલેલા બચાવ કાર્ય બાદ આખરે બંનેના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા.
ત્યારબાદ ટ્રેક્ટરને કૂવામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યું. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, હતના ગામના રહેવાસી સંતોષ યાદવ (35) અને તેનો 10 વર્ષનો પુત્ર દુર્ગેશ યાદવનું આ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થયું. તેઓ ટ્રેક્ટર વડે પોતાના ખેતરોમાં ખેતીકામ કરી રહ્યા હતા.
ક્રેન વડે ટ્રેક્ટર બહાર કાઢવામાં આવ્યું
ઓરછા રોડ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ દીપક શર્માના જણાવ્યા અનુસાર, "સંતોષના મોટા ભાઈ દેશરાજ યાદવ, જે નજીકના ખેતરોમાં પાણી પીવડાવી રહ્યા હતા, તેમની પાસેથી માહિતી મળી હતી. પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી. ટ્રેક્ટર અને કૂવામાં પડી ગયેલા પિતા અને પુત્રને બહાર કાઢવા માટે ક્રેન અને ગોતાખોરોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. મધ્યરાત્રિ સુધી ચાલેલા બચાવ કાર્યમાં પિતા અને પુત્રના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા."
"બંને પિતા-પુત્રના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે અને દુર્ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. દરમિયાન, આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાની માહિતી મળતાં, છતરપુરના ધારાસભ્ય લલિતા યાદવ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને પરિવારને સાંત્વના આપી અને શક્ય તમામ મદદનું આશ્વાસન આપ્યું.
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