આ ગામની કલા રેલવે સ્ટેશન સુધી કેવી રીતે પહોંચી? જાણો ચેરીયલ પેઈન્ટીંગની કહાની

બાળપણમાં શોખથી શરૂ થયેલી તેમની કલાયાત્રા આજે દેશ-વિદેશમાં ચેરીયલ પેઇન્ટિંગને આગવી ઓળખ અપાવી રહી છે.

ચેરીયલ પેઈન્ટીંગ
ચેરીયલ પેઈન્ટીંગ (Cheryl painting artist)
Published : December 24, 2025 at 7:51 PM IST

તુષાર ચૌહાણ, હૈદરાબાદ : તેલંગાણા રાજ્યના સિદ્દીપેટ જિલ્લામાં આવેલું ચેરીયલ ગામ માત્ર એક સામાન્ય ગામ નથી, પરંતુ તે વર્ષો જૂની પરંપરાગત લોકકળા ચેરીયલ પેઇન્ટિંગની ઓળખ છે. આ કલાને છેલ્લા 30 વર્ષથી પોતાની સાધના, સંઘર્ષ અને સમર્પણથી જીવંત રાખનાર ગણેશભાઈ આજે માત્ર એક કલાકાર તરીકે સિમિત ના રહીને ચેરીયલ પેઈન્ટીંગની પરંપરાને ભાવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો પ્રેરણાસ્ત્રોત બની ગયા છે. બાળપણમાં શોખથી શરૂ થયેલી તેમની કલાયાત્રા આજે દેશ-વિદેશ સુધી ચેરીયલ પેઇન્ટિંગને ખ્યાતિ અપાવી છે.

હાથની મહેનતથી ઘડાયેલી ઓળખ: ચેરીયલ કલા

છેલ્લાં 30 વર્ષથી ચેરીયલ પેઇન્ટિંગના કલાકાર ગણેશભાઈએ પોતાની કલાની સફર અંગે ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, "હું નાનો હતો ત્યારે ચેરિયલ પેઇન્ટિંગ કરતો હતો. ત્યારે મને ખબર નહોતી કે તેલંગાણામાં ચેરીયલ નામથી કોઈ વિશેષ કલાપ્રકાર છે. નાનપણથી જ એક્ટરોના ફોટા અને અન્ય તસવીરો જોઈને ચિત્ર દોરવાનો મને શોખ હતો. સ્કૂલના સમયમાં પણ હું બોર્ડ પર ચિત્રો દોરતો હતો."

ચેરીયલ માસ્ક
ચેરીયલ માસ્ક (ETV Bharat Gujarat)

આગળ તેમણે જણાવ્યું કે, કલાસ દરમિયાન એક મિત્રએ તેમને ચેરીયલ પેઇન્ટિંગ વિશે માહિતી આપી અને કહ્યું કે આ પેઇન્ટિંગ બનાવશો તો આવક પણ થશે, ત્યારબાદ તેમણે ચેરીયલ ગામમાં રહેતા પોતાના ગુરુ ચંદ્રૈયા પાસે 6 વર્ષ સુધી તાલીમ લીધી. શરૂઆતમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ આવી, નાનો સ્ટોલ લગાવીને કામ શરૂ કર્યું, પરંતુ આજે પરિવાર સાથે મળીને 20 લોકો સાથે ચેરીયલ પેઇન્ટિંગ કરે છે.

ચેરીયલ પેઇન્ટિંગ બને છે આવી રીતે

ચેરીયલ પેઇન્ટિંગ કેવી રીતે બને છે તે અંગે ગણેશભાઈએ જણાવ્યું કે, "સૌપ્રથમ 20 થી 25 મીટર કપડાં પર આંબલીનો પાવડર, પાણી અને ચોખાના પાવડરનું મિશ્રણ લગાવવામાં આવે છે. તેને ગરમ પાણીમાં ભેળવી અડધો દિવસથી એક દિવસ સુધી સુકવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ હાથ વડે વિવિધ આકારો બનાવી તેમાં રંગ પુરણી કરવામાં આવે છે."

ચેરીયલ પેઈન્ટીંગ
ચેરીયલ પેઈન્ટીંગ (ETV Bharat Gujarat)

ચેરીયલ કળાને રાષ્ટ્રીય મંચ સુધી પહોંચાડવાનો ગર્વ

ગણેશભાઈએ જણાવ્યું કે, વર્ષ 2018માં રેલ્વે મંત્રાલય અંતર્ગત દક્ષિણ ભારતના હૈદરાબાદ, આંધ્રપ્રદેશ, તિરુપતિ સહિત કુલ 17 રાજ્યોના રેલવે સ્ટેશનો પર પરિવાર સાથે ચેરીયલ પેઇન્ટિંગ બનાવવાનો અવસર મળ્યો હતો. આ કાર્ય બદલ રેલવે મંત્રી પિયુષ ગોયલના હસ્તે તેમને 3 લાખ રૂપિયાનો એવોર્ડ અને પ્રમાણપત્ર એનાયત થયું હતું. રેલવે સ્ટેશન પર તેમણે 2 થી 3 વર્ષ સુધી કામ કર્યું હતું, જેમાં બાથુકમ્મા, ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ જેવા વિષયો પર ચિત્રો બનાવ્યા હતા.

3 લાખ રૂપિયાનો એવોર્ડ અને પ્રમાણપત્ર
3 લાખ રૂપિયાનો એવોર્ડ અને પ્રમાણપત્ર (ETV Bharat Gujarat)

કલા પાછળ દોડશો તો કલા તમને ઓળખ આપશે

હાલ ગણેશભાઈ સાથે 20 લોકો કામ કરે છે અને તેઓ મહિને અંદાજે 2 લાખ રૂપિયા જેટલી આવક મેળવે છે. ચેરીયલ પેઇન્ટિંગ સાથે સાથે તેઓ નકાસી અને ચેરીયલ માસ્ક પણ બનાવે છે. તેમણે કહ્યું કે, “આ કલાને સ્વીકારવી જોઈએ. કોઈની પાસે દોડવું નહીં પડે. આ કલાથી માન-સન્માન મળે છે અને સ્ટેટ એવોર્ડ તેમજ દેશ-વિદેશમાં ઓળખ વધે છે.”

ચેરીયલ માસ્ક
ચેરીયલ માસ્ક (ETV Bharat Gujarat)

એક ચિત્ર પાછળ 8 દિવસની મહેનત છુપાયેલી હોય છે

ગણેશભાઈની પત્ની વનાજાએ જણાવ્યું કે, "અમે ચેરીયલ ગામમાં રહીએ છીએ અને ચેરીયલ પેઇન્ટિંગ તેમજ ચેરીયલ માસ્ક બનાવીએ છીએ. હું આ પેઇન્ટિંગ મારા પતિ પાસેથી શીખી છું. સ્કેચથી બનાવવામાં આવે તો એક ચિત્ર તૈયાર કરવામાં આશરે 8 દિવસ લાગે છે. તેમાં અલગ અલગ રંગો ભરવામાં આવે છે."

ચેરીયલ પેઈન્ટીંગ
ચેરીયલ પેઈન્ટીંગ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ચેરીયલ માસ્ક આંબલીના પાવડર વડે કપડાં પર તૈયાર કરવામાં આવે છે. ટી-શર્ટ અને ડ્રેસ પર પણ આ કલા ઉતારવામાં આવે છે. માસ્ક બનાવ્યા બાદ તેને બે દિવસ સુધી સુકવવામાં આવે છે, ત્યારબાદ હાથથી ગોળ આકાર આપી, નાક, કાન અને આંખો હાથથી બનાવવામાં આવે છે. આ રીતે પરંપરાગત ચેરીયલ માસ્ક તૈયાર થાય છે.

સંપાદકની પસંદ

