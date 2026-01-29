ચેન્નાઈ: કોલેજ કેમ્પસમાં મહિલા પર સામૂહિક બળાત્કાર, ત્રણની ધરપકડ
કોલેજ કેમ્પસમાં મહિલા પર સામૂહિક બળાત્કારના આરોપીની ધરપકડ કર્યા પછી પોલીસ સઘન તપાસ કરી રહી છે.
Published : January 29, 2026 at 8:27 PM IST
ચેન્નાઈ: નંદનમ સરકારી આર્ટ્સ કોલેજ કેમ્પસમાં એક મહિલા પર સામૂહિક બળાત્કારનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. પોલીસે આ ઘટનામાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
અરિયાલુર જિલ્લાની એક મહિલા નોકરીની શોધમાં તેના મિત્રો સાથે ચેન્નાઈ આવી હોવાનું કહેવાય છે. તેના મિત્રની મદદથી, તે 20 દિવસ પહેલા ચેન્નાઈના નંદનમમાં સરકારી આર્ટ્સ કોલેજની કેન્ટીનમાં મદદગાર તરીકે જોડાઈ હતી. ત્યાં, કેન્ટીનના માલિક, મુથુ સેલ્વમ, રસોઈયા માસ્ટર અને એક કેન્ટીન કર્મચારીએ તેનું જાતીય શોષણ કર્યું. મહિલાએ રડતા રડતા કોલેજના ચોકીદારને ઘટનાની જાણ કરી.
બાદમાં, ચોકીદારની મદદથી, પીડિતાએ સમાજ કલ્યાણ કાર્યાલયના અધિકારીઓને ઘટના વિશે જાણ કરી. આ પછી, સમાજ કલ્યાણ કાર્યાલયના અધિકારીઓએ ચેન્નાઈના સૈદાપેટ ઓલ વિમેન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી.
આના આધારે, પોલીસે સરકારી આર્ટ્સ કોલેજ કેન્ટીનના માલિક મુથુ સેલ્વમ, પુડુકોટ્ટાઈ વિસ્તારના રસોઈયા ગુણશેખરન (56) અને કેન્ટીન કર્મચારી કાર્તિકેયનની ધરપકડ કરી.
આ તપાસ બાદ, પોલીસે ચોંકાવનારી માહિતી જાહેર કરી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે પીડિતા માનસિક રીતે અસ્વસ્થ છે. આરોપીએ આનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને તેના પર જાતીય હુમલો કર્યો. પોલીસ હોસ્પિટલમાં દાખલ મહિલા પાસેથી વધુ માહિતી એકત્રિત કરીને વધુ તપાસ કરી રહી છે.
ધરપકડ કરાયેલ મુથુ સેલ્વમ છેલ્લા 12 વર્ષથી નંદનમ સરકારી આર્ટ્સ કોલેજમાં કરારના આધારે કેન્ટીન ચલાવતો હતો. મહિલાની ફરિયાદના આધારે, ત્રણેય આરોપીઓ સામે મહિલા અત્યાચાર નિવારણ અધિનિયમની વિવિધ કલમો અને અન્ય કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, ત્રણેયને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
SFI વિરોધ
બીજી તરફ, ચેન્નાઈની પ્રખ્યાત નંદનમ સરકારી કોલેજના કેમ્પસમાં બનેલી આ ઘટનાએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો છે. તેના જવાબમાં, વિદ્યાર્થી સંઘ (SFI) ના 50 થી વધુ સભ્યો કોલેજ કેમ્પસમાં ભેગા થયા અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, અને માંગ કરી કે સરકાર કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરે અને ધરપકડ કરાયેલા લોકોને કડક સજા મળે.
