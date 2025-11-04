ETV Bharat / bharat

BREAKING: છત્તીસગઢમાં ટ્રેન દુર્ઘટના, માલગાડી પર પેસેન્જર ટ્રેનનું એન્જિન ચડી ગયું, અનેક મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત

બિલાસપુરમાં એક પેસેન્જર ટ્રેન માલગાડી સાથે અથડાઈ હતી, જેના કારણે અનેક કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા.

છત્તીસગઢમાં ટ્રેન દુર્ઘટના
છત્તીસગઢમાં ટ્રેન દુર્ઘટના (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 5:55 PM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 6:05 PM IST

1 Min Read
છત્તીસગઢ: છત્તીસગઢના બિલાસપુરના લાલખાદનમાં મંગળવારે કોરબા પેસેન્જર ટ્રેન માલગાડી સાથે સામસામે અથડાઈ ગઈ. અનેક કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા, જેના કારણે ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી મચી ગઈ. રેલ્વે અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રની ટીમો રાહત અને બચાવ કામગીરી ચલાવી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત બિલાસપુર-કટની સેક્શન પર થયો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રૂટ પર ટ્રેનનું સંચાલન ખોરવાઈ ગયું છે, ઘણી ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે અથવા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે.

ટ્રેન દુર્ઘટનાની ઘટનાને લઈને કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 4 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિની હાલગ ગંભીર છે. હાલમાં રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે અને ગેસ કટરથી કોચને કાપીને ઈજાગ્રસ્તોને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. રેસ્ક્યૂ ટીમનો પ્રયાસ છે કે જલ્દીથી જલ્દી ઈજાગ્રસ્તોને ટ્રેનમાંથી બહાર કાઢીને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવામાં આવે.

દક્ષિણ પૂર્વ મધ્ય રેલવે દ્વારા મુસાફરો તથા તેમના સ્વજનો માટે હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

રેલવેએ જાહેર કર્યા ઈમરજન્સી નંબર

  • બિલાસપુર: 7777857335, 7869953330
  • ચાંપા: 8085956528
  • રાયગઢ: 9752485600
  • પેંડ્રા રોડ: 8294730162
  • કોરબા: 7869953330

વધુ વિગતો ઉમેરવામાં આવી રહી છે

Last Updated : November 4, 2025 at 6:05 PM IST

ETV Bharat Logo

