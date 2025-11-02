8 વર્ષના બાળકનું વિચિત્ર રીતે મોત, એક્સ-રેમાં દેખાયો સિક્કો પોસ્ટમોર્ટમમાં ગાયબ મળ્યો, ડોક્ટરે શું કહ્યું?
બાળકને બચાવવા માટે, ડોક્ટરોએ પહેલા તેને CPR આપ્યો અને પછી તેને વેન્ટિલેટર પર રાખ્યો.
November 2, 2025
છત્તીસગઢ: છત્તીસગઢના કોરબા મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં એક 8 વર્ષના બાળકનું વિચિત્ર રીતે મૃત્યુ થયું. આ ઘટના શુક્રવાર અને શનિવાર રાત્રે બની હતી. બાળકને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી અને તેને ગંભીર હાલતમાં મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. બાળકની ગંભીર સ્થિતિ જોઈને, ડોકટરોએ તાત્કાલિક CPR આપ્યું અને પછી તેને વેન્ટિલેટર પર મૂક્યો. જોકે, બાળકનો જીવ બચાવી શકાયો નહીં.
એક્સ-રેમાં છાતીમાં સિક્કા જેવો પડછાયો ફસાયેલો જોવા મળ્યો: જ્યારે બાળકનો પરિવાર તેને મેડિકલ કોલેજ લાવ્યો ત્યારે તેની હાલત ખૂબ જ ગંભીર હતી. બાળકને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી. જ્યારે ડોકટરોએ એક્સ-રે રિપોર્ટ તપાસ્યો ત્યારે તેમને તેની છાતીમાં સિક્કા જેવી વસ્તુ ફસાયેલી જોવા મળી. ડોકટરોને શંકા હતી કે બાળકે સિક્કા જેવું કંઈક ગળી લીધું છે. બાળકને તાત્કાલિક CPR આપવામાં આવ્યું હતું. જોકે, જ્યારે તેનાથી તેની શ્વાસ લેવામાં તકલીફ ઓછી ન થઈ, ત્યારે તેને વેન્ટિલેટર પર મૂકવામાં આવ્યો. સારવાર દરમિયાન બાળકનું મૃત્યુ થયું.
પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં કોઈ સિક્કા જેવી વસ્તુ બહાર આવી નથી: બાળકના મૃત્યુ પછી, ડોકટરોની એક ટીમે શબપરીક્ષણ કર્યું. પોસ્ટમોર્ટમ કરનારા ડોકટરોને બાળકની છાતીમાં કોઈ સિક્કા જેવી વસ્તુ મળી ન હતી. તપાસ રિપોર્ટ તૈયાર કરનારા ડોકટરો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. અંતિમ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ મૃત્યુનું વાસ્તવિક કારણ સ્પષ્ટ થશે. ડોકટરોને છાતીમાં એમ્બોલિઝમ હોવાની શંકા છે.
મૃત બાળક ખભાના ફ્રેક્ચર માટે સારવાર લઈ રહ્યો હતો: મૃત બાળકનો પરિવાર મૂળ રાયગઢ જિલ્લાના ધર્મજયગઢ વિસ્તારનો રહેવાસી છે. મૃત બાળકના પિતા મદન સારથીએ જણાવ્યું હતું કે બાળકને ખભામાં નાનું ફ્રેક્ચર થયું હતું અને તેની સારવાર ખાનગી હોસ્પિટલમાં થઈ રહી હતી. 25 ઓક્ટોબરે, તેમને પાટો કાઢવા માટે હોસ્પિટલમાં પાછા બોલાવવામાં આવ્યા હતા. આ માટે, તેઓ કોરબા પાછા ફર્યા અને ગોધીમાં એક સંબંધી સાથે રહ્યા. ત્યાં દરમિયાન, બાળકની તબિયત બગડવા લાગી. તેમણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોવાનું જણાવ્યું. બાળકને બેચેન થતું જોઈને, તેઓ તે રાત્રે તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા.
મદન સારથી, મૃત બાળકના પિતાએ કહ્યું, ડોકટરોએ અહેવાલ આપ્યો કે બાળકની છાતીમાં સિક્કા જેવું કંઈક અટવાઈ ગયું છે. એક્સ-રેમાં તે લોકેટ હોવાનું બહાર આવ્યું. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, હોસ્પિટલ પાસે સિક્કો કાઢવા કે રિપેર કરવા માટે કોઈ સાધન નહોતું. અમને બાળકને બીજી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. અમે હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલાં જ તેનું મૃત્યુ થયું. જ્યારે મેં અને ડોકટરોએ બાળકને પૂછ્યું કે શું તેણે સિક્કો કે કંઈક ગળી લીધું છે, ત્યારે તેણે ના કહ્યું.
એમ્બોલિઝમ શું છે? જેની શક્યતા છે: તબીબી નિષ્ણાતોના મતે, ક્યારેક શરીરમાં બનેલો લોહીનો ક્લોટ ગંઠાઈ જવાથી તે તૂટી જાય છે અને લોહીના પ્રવાહ દ્વારા ફેફસામાં જાય છે. આ ફેફસામાં એક અથવા વધુ ધમનીઓને બ્લોક કરે છે, જેનાથી ફેફસાના તે ભાગમાં લોહીનો પ્રવાહ અટકે છે. આ અવરોધ ફેફસામાં ઓક્સિજનનું સ્તર ઘટાડે છે અને હૃદય પર દબાણ લાવે છે. જો ક્લોટ મોટો હોય અથવા જો સમયસર સારવાર ન મળે, તો તે ગંભીર તબીબી કટોકટી બની જાય છે અને મૃત્યુ તરફ દોરી શકે છે. વર્તમાન કિસ્સામાં, ડોકટરોએ એમ્બોલિઝમની પણ શંકા વ્યક્ત કરી છે. જો કે, અંતિમ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ ન આવે ત્યાં સુધી કંઈ ચોક્કસ કહી શકાય નહીં.
મેડિકલ કોલેજના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. રવિકાંતનું નિવેદન: મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલના આસિસ્ટન્ટ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. રવિકાંત જાટવારે જણાવ્યું હતું કે, "શુક્રવારે રાત્રે લગભગ 12:00 વાગ્યે એક 8 વર્ષના બાળકને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી. છાતીના એક્સ-રેમાં તેની છાતીમાં સિક્કાના કદની વસ્તુ જોવા મળી હતી, જેનાથી એવી શક્યતા વધી ગઈ હતી કે બાળકે કંઈક ગળી ગયું છે. બાળક ખૂબ જ ગંભીર સ્થિતિમાં હતું. તેને CPR આપવામાં આવ્યું હતું અને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યું હતું. જોકે, તેનું મૃત્યુ 3:00 વાગ્યે થયું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ તપાસમાં બાળકની છાતીમાં કોઈ સિક્કા કે અન્ય વસ્તુઓ મળી ન હતી. ફરજ પરના ડૉક્ટર અને પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર ડૉક્ટરે આ બાબતે ચર્ચા કરી હતી. પોસ્ટમોર્ટમ પછીના બીજા એક્સ-રેમાં પણ કોઈ વસ્તુ મળી ન હતી. હાલમાં, એવું લાગે છે કે બાળકનું મૃત્યુ એમ્બોલિઝમને કારણે થયું છે. અંતિમ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ મૃત્યુનું કારણ નક્કી કરવામાં આવશે."