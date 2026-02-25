ETV Bharat / bharat

મહારાષ્ટ્ર: ChatGPTનો ઉપયોગ કરીને પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓને કરાવાઈ ચોરી, 4 સામે કેસ દાખલ

એક પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પ્રશ્નોના જવાબો લખવા માટે ChatGPTનો ઉપયોગ કરીને નકલ કરાવાતી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (IANS)
ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 25, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
ગઢચિરોલી (મહારાષ્ટ્ર): માઓવાદીઓના ગઢ ગણાતા મહારાષ્ટ્રના ગઢચિરોલીમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)નો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષામાં ચોરી કરવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.

આ ઘટના જિલ્લાના ચામોર્શી સ્થિત જેકે બોમનવાર હાઇ સ્કૂલના પરીક્ષા કેન્દ્ર નંબર 18 માં બની હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ રેકેટે બોર્ડ પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રોના જવાબો બનાવવા માટે ચેટજીપીટીનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને પરીક્ષા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓમાં તેનું વિતરણ કર્યું હતું.

મોડસ ઓપરેન્ડી એ હતી કે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પ્રશ્નપત્રો ખોલતાની સાથે જ, એક પટાવાળા, સૂરજ કેલજરકરે પેપરોના સ્ક્રીનશોટ લીધા અને તેને વોટ્સએપ દ્વારા શિક્ષક મહેન્દ્ર કિરમેને મોકલ્યા.

કિરમેએ પ્રશ્નપત્રો ચેટજીપીટી પર અપલોડ કર્યા અને જવાબો મેળવ્યા. ત્યારબાદ જવાબો શાળાના પ્રિન્ટરમાંથી છાપવામાં આવ્યા, ફોટોકોપી કરવામાં આવ્યા અને કેલજરકરની મદદથી વિદ્યાર્થીઓમાં વહેંચવામાં આવ્યા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર પર ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર અને રાજકીય વિજ્ઞાનની પરીક્ષાઓ દરમિયાન વ્યાપક ગેરરીતિઓ થઈ હોવાનો આરોપ છે. ગઢચિરોલી જિલ્લા પરિષદના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી સુહાસ ગાડેને આ ઘટનાની જાણ થતાં આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો.

18 ફેબ્રુઆરીના રોજ એક ટીમે કેન્દ્ર પર દરોડો પાડ્યો અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓની ઉત્તરવહીમાં એકસરખા જવાબો લખેલા મળ્યા. કેલજરકરની પૂછપરછ કરવામાં આવી અને તેમના મોબાઇલ ફોનની તપાસ કરવામાં આવી. એવું બહાર આવ્યું કે તેમણે પ્રશ્નપત્રનો ફોટો પાડીને એક શિક્ષકને મોકલ્યો હતો, જેમણે પછી ચેટ જીપીટી પર પેપર અપલોડ કર્યું, જવાબો મેળવ્યા અને વિદ્યાર્થીઓમાં વહેંચી દીધા.

ગાડેએ જણાવ્યું કે તપાસના આધારે, કેલજરકર, કેન્દ્ર વડા અને બે શિક્ષકોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું, "તેમની વિરુદ્ધ ચામોર્શી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ પણ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે."

આ મામલાની તપાસ માટે રચાયેલી તપાસ સમિતિએ તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે, "મોટા પાયે છેતરપિંડીનો પ્રયાસ થયો હતો. ઇન્ચાર્જ ગ્રુપ એજ્યુકેશન ઓફિસર સુધીર અખાડાની ફરિયાદના આધારે, ચામોર્શી પોલીસે ત્રણ શિક્ષકો અને એક પટાવાળા સામે કેસ દાખલ કર્યો છે. તેમને પરીક્ષા કેન્દ્રમાં થયેલી ગેરરીતિઓ માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા છે. શિક્ષણ વિભાગે શિક્ષણ અધિકારીને તેમને સસ્પેન્ડ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

