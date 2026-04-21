MCOCA કેસમાં ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈ સહિત 11 આરોપીઓ પર આરોપ ઘડ્યા

પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે લોરેન્સ બિશ્નોઈ વિરુદ્ધ MCOCA અને આર્મ્સ એક્ટની કલમ 3 અને 4 હેઠળ આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 5:40 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે ભારતીય દંડ સંહિતા (MCOCA) હેઠળના એક કેસમાં ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈ સહિત 11 આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડ્યા છે. એડિશનલ સેશન્સ જજ પ્રશાંત શર્માએ બિશ્નોઈ વિરુદ્ધ આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે લોરેન્સ બિશ્નોઈ વિરુદ્ધ MCOCA અને આર્મ્સ એક્ટની કલમ 3 અને 4 હેઠળ આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો હતો. લોરેન્સ બિશ્નોઈ પર દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન, પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ક્રાઈમ સિન્ડિકેટ ચલાવવાનો આરોપ છે.

લોરેન્સ બિશ્નોઈ ઉપરાંત, કોર્ટે જે આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડ્યા છે તેમાં સંપત નેહરા, જગદીપ ઉર્ફે જગ્ગુ, રાજકુમાર ઉર્ફે રાજુ બાસોદી, રવિન્દર સિંહ ઉર્ફે કાલી શૂટર, નરેશ ઉર્ફે સેઠી, પ્રિયવ્રત ઉર્ફે કાલા, અનિલ રોહિલા ઉર્ફે લીલા, રાહુલ ઉર્ફે સાંગા, સચિન ઉર્ફે ભાંજા અને અક્ષય અંતિલ ઉર્ફે પાલદાનો સમાવેશ થાય છે. દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલે 2021 માં આ આરોપીઓ વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરી હતી.

NIA એ લોરેન્સ બિશ્નોઈ વિરુદ્ધ પણ કેસ દાખલ કર્યો છે. NIA એ UAPA ની કલમ 17, 18, 18B અને 38 હેઠળ તેની સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. NIA એ આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. NIA ના જણાવ્યા મુજબ, બિશ્નોઈ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ રહ્યો છે.

દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હીની તિહાર જેલમાં રહેતી વખતે લોરેન્સ બિશ્નોઈ જે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યો હતો તે તિહાર જેલમાં આતંકવાદી સંગઠન ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીનના સભ્ય દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયો હતો. બિશ્નોઈ અને તેની ગેંગના સભ્યો વચ્ચેની વાતચીતને અટકાવવામાં આવી છે. બિશ્નોઈ પંજાબી ગાયક સિદ્ધુ મૂસેવાલાની હત્યા કેસમાં પણ આરોપી છે. તેના પર પંજાબમાં એક હોટલ માલિકને ધમકી આપવાનો પણ આરોપ છે.

