ETV Bharat / bharat

ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદને લઈને એલર્ટ, ચારધામ યાત્રા બે દિવસ માટે સ્થગિત, ભીષણ પૂરનો ભય

હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં 28 અને 29 જુલાઈના રોજ રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરતા ઑરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યુ છે.

ચારધામ યાત્રા બે દિવસ માટે સ્થગિત
ચારધામ યાત્રા બે દિવસ માટે સ્થગિત (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

દેહરાદૂન: ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે. ભારે વરસાદને કારણે રાજ્યભરમાં અનેક રસ્તાઓને નુકસાન થયું છે. ચારધામ યાત્રા રૂટ પર અનેક સ્થળોએ ભૂસ્ખલનથી રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને, ગઢવાલ કમિશનરે ચારધામ યાત્રા આજે અને આવતીકાલ માટે મોકૂફ રાખી છે. હવામાન અનુકૂળ આવે ત્યારે યાત્રા ફરી શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.

ચારધામ યાત્રા બે દિવસ માટે સ્થગિત

હવામાન કેન્દ્રે 28 અને 29 જુલાઈના રોજ અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરતા ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. IMD એ પણ ઘણા જિલ્લાઓમાં અચાનક પૂરની ચેતવણી જાહેર કરી છે, જેમાં નાગરિકોને અત્યંત સાવધાની રાખવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના ચેતવણી બાદ, ગઈકાલ રાતથી રાજ્યભરમાં ભારે વરસાદ ચાલુ છે. પરિણામે, ગઢવાલ કમિશનર આનંદ સ્વરૂપે યાત્રાળુઓની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને 28 અને 29 જુલાઈના રોજ ચારધામ યાત્રા મુલતવી રાખી છે. આ પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ચારધામ યાત્રાના માર્ગો પર ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનને કારણે માર્ગો ખોરવાઈ ગયા છે.

28 અને 29 જુલાઈના રોજ ભારે વરસાદની ચેતવણી

ઉત્તરાખંડ રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળે તમામ જિલ્લા વહીવટીતંત્રોને સઘન તકેદારી રાખવા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોનું ખાસ નિરીક્ષણ રાખવા માટે નિર્દેશ આપ્યો છે. IMD અનુસાર, 28 જુલાઈના રોજ ઉત્તરકાશી, દેહરાદૂન, ટિહરી, રુદ્રપ્રયાગ, ચમોલી, ઉધમ સિંહ નગર, બાગેશ્વર, પિથોરાગઢ અને નૈનીતાલ જિલ્લામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ જિલ્લાઓમાં વાવાઝોડા, વીજળી પડવા અને ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે. રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ અને ભારે વરસાદની પણ શક્યતા છે.

ગંગોત્રી ધામ
ગંગોત્રી ધામ (Etv Bharat)

તેવી જ રીતે, 29 જુલાઈના રોજ ઉત્તરકાશી, દેહરાદૂન, ટિહરી, રુદ્રપ્રયાગ, ચમોલી, બાગેશ્વર અને નૈનીતાલ જિલ્લામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, ઉત્તરકાશી, દેહરાદૂન, રુદ્રપ્રયાગ, ચમોલી, બાગેશ્વર, પિથોરાગઢ અને નૈનીતાલમાં પણ વીજળી પડવાની અને અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી છે.

યમનોત્રી ધામ
યમનોત્રી ધામ (Etv Bharat)

પૂરનો મંડરાતો ખતરો

IMDની આગાહી અનુસાર, આગામી 24 કલાક દરમિયાન અલ્મોરા, બાગેશ્વર, ચમોલી, ચંપાવત, દહેરાદૂન, પૌરી, ટિહરી, નૈનિતાલ, પિથોરાગઢ, રુદ્રપ્રયાગ અને ઉત્તરકાશી જિલ્લાના કેટલાક કેચમેન્ટ વિસ્તારોમાં મધ્યમ અચાનક પૂરનું જોખમ છે. સતત વરસાદને કારણે, નાની નદીઓ અને નાળાઓમાં પાણીનું સ્તર વધવાની, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર આવવાની અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલનની શક્યતા છે. આ કારણોસર, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને પુનર્વસન વિભાગના સચિવ વિનોદ કુમાર સુમને, રહેવાસીઓ અને ચારધામ યાત્રાળુઓને અપીલ કરી તકેદારી અને સાવધાની રાખવાની અપીલ કરી છે.

બદ્રીનાથ ધામ
બદ્રીનાથ ધામ (Etv Bharat)

હવામાન વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ હવામાન ચેતવણીઓને ગંભીરતાથી લો અને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળો. જો મુસાફરી ખૂબ જ જરૂરી હોય, તો વર્તમાન હવામાન અને રસ્તાની સ્થિતિની સમીક્ષા કર્યા પછી જ આગળ વધો. નદીઓ, નાળાઓ, ભૂસ્ખલન-સંભવિત વિસ્તારો અને ઢોળાવની નજીક જવાનું ટાળો અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરો. - વિનોદ સુમન, સચિવ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગ

આ સાવચેતીઓ રાખો

બદ્રીનાથ ધામ
બદ્રીનાથ ધામ (Etv Bharat)

વિનોદ સુમને જણાવ્યું વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઓરેન્જ એલર્ટ દરમિયાન, ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ, અત્યંત તીવ્ર વરસાદ, ભૂસ્ખલન, ખડકો પડવા, રસ્તાઓ અવરોધિત થવા, નદીઓમાં પૂર, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર અને વીજળી પડવાની શક્યતા છે. તેથી, નાગરિકોએ ખાસ સાવધાની રાખવી જોઈએ અને કોઈપણ જોખમ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. તેમણે લોકોને અપીલ કરી કે ખરાબ હવામાન દરમિયાન નદીઓ અને નાળાઓના કિનારે ન જવા, વહેતા પાણીના સ્ત્રોતોને પાર કરવાનો પ્રયાસ ન કરવા અને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા અને હવામાન વિભાગ અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા જારી કરાયેલી સત્તાવાર માહિતીનું જ પાલન કરવું જોઈએ.

  1. ઉત્તરાખંડમાં ચારધામ યાત્રા માટે શ્રદ્ધાળુઓનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું, પહાડો પર ભારે ટ્રાફિક જામ, 'ગેટ સિસ્ટમ' લાગુ કરાઈ
  2. ચારધામ યાત્રામાં શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા 4.54 લાખને પાર, કેદારનાથમાં ઉમટી ભારે ભીડ

TAGGED:

CHARDHAM YATRA SUSPENDED
HEAVY RAIN ALERT IN UTTARAKHAND
UTTARAKHAND NEWS
ચારધામ યાત્રા 2026
CHARDHAM YATRA 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.